Європарламент налаштований ратифікувати спрощення візового режиму з Україною

Страсбург. Європейський парламент налаштований ратифікувати подальше спрощення візового режиму з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать виступи депутатів Європарламенту під час обговорення цього питання пізно ввечері 16 квітня.

Представник групи народних партій, віце-президент Європарламенту Яцек Проташевіч зазначив, що Україна залишається найважливішим партнером у програмі “Східне партнерство”, а також одним з найважливіших сусідів ЄС на сході.

Він підкреслив, що в сучасній Україні не все прийнятно для ЄС, і, зокрема, спосіб функціонування судової системи. Разом з тим Я.Проташевіч висловився за необхідність ратифікації угоди про подальше спрощення візового режиму.

“Що важливо зараз: не на користь влади, а на користь населення ми маємо відкрити кордони”, - сказав депутат.

Представник групи соціалістів Кінга Гьонш (Угорщина) зазначила, що група планує підтримати угоду про подальше спрощення візового режиму між Україною та ЄС, хоча і звернула увагу на те, що людська гідність і права людини, в тому числі права сексуальних меншин, мають бути захищені в Україні.

Від імені “зелених” за підтримку угоди також висловилася депутат з Латвії Тетяна Жданока.

“Чинна угода про спрощення візового режиму з Україною є дуже успішною. Наша група поділяє позицію доповідача, що це може сприяти розвитку верховенства права та демократії”, – сказала вона.

Разом з тим депутат зазначила, що проведення дебатів з акцентом на стан прав сексуальних меншин в Україні є свідченням того, що Європарламент “не закриває очі” на те, що відбувається в українській законотворчості.

Від імені Європейських консерваторів і реформістів угоду підтримав і депутат Вальдемар Томашевскі (Литва).

“Ця угода сприятиме позитивно у просуванні демократії та прав людини. Це буде чітким сигналом для українців, що ЄС відданий посиленню відносин з Україною”, - сказав він.

“Ми підтримуємо цю угоду”, - додав депутат.

Єдиною групою Європарламенту, яка пропонувала відкласти голосування, стала група ліберальних партій. Її представник Софія інт Велд в ході дебатів зазначила, що група ліберальних партій підтримує приєднання України до ЄС, однак прагне того, щоб це відбувалося на базі спільних цінностей.

“Саме тому ми закликаємо колег до повернення цієї доповіді в Комітет”, - сказала депутат.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Європарламент планує ратифікувати угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз між ЄС та Україною.

16 квітня в Європарламенті на вимогу групи ліберальних партій відбулося обговорення ситуації з правами геїв та лесбіянок в Україні, як передумова для схвалення угоди.

22 березня Верховна Рада України ратифікувала угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз з ЄС.

21 лютого Комітет з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту підтримав подальше спрощення візового режиму з Україною.

За проект доповіді Клода Мореса (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Великобританія) проголосували 39 членів Комітету, проти – 3, утрималися – 6.

22 січня Комітет з питань закордонних справ Європарламенту дав згоду на підтримку угоди про внесення змін до угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз. Україна та ЄС підписали угоду про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариствами про спрощення оформлення віз 23 липня 2012 року.

Зміни передбачають подальше спрощення у вимогах з надання документів при поданні заявок на візи для журналістів та водіїв міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, а також спрощення для технічного персоналу, що супроводжує журналістів, близьких рідних громадян однієї з країн ЄС, осіб, що супроводжують тих, хто подорожує з метою вирішення медичних проблем, представників громадянського суспільства, що направляються для участі в семінарах, тренінгах тощо, осіб, що їдуть для участі у міжнародних виставках симпозіумах та семінарах, а також представників релігійних організацій, які беруть участь в офіційних транскордонних програмах співпраці ЄС.

Нові домовленості також передбачають більш чітке визначення, кому, коли і на який період мають видаватися багаторазові візи.

Так, багаторазові візи терміном дії 5 років мають видаватися членам національних та регіональних урядів та парламентів, Конституційних та Вищих судів, постійним представникам офіційних делегацій, які представляють Україну на зустрічах, консультаціях та переговорах, партнери, дружини, діти та батьки громадян України, які легально проживають на території країн ЄС, а також бізнесменам, які регулярно відвідають Європу з бізнес-цілями.

Крім того, нові зміни передбачають, що 5-річні багаторазові візи мають надаватися національним та регіональним прокурорам, їхнім заступникам, дружинам, дітям та батькам, що відвідають громадян ЄС, які живуть на території країни громадянства, а також представникам технічного персоналу, що обслуговує журналістів.

Багаторазові візи терміном дії в один рік мають надаватися водіям, що здійснюють міжнародні вантажні чи транспортні перевезення, персоналу міжнародних поїздів, особам, о беруть участь в наукових, культурних та спортивних подіях, учасників міжнародних спортивних змагань, представників громадянського суспільства, які часто подорожують до країн-членів ЄС з метою участі в семінарах та конференціях, особам, що беруть участь у міжнародних виставкам та конференціях, представникам релігійних організацій.

Документ також передбачає можливість безвізових подорожей для власників біометричних службових паспортів на період до 90 днів протягом 180 днів.