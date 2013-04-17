ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 17 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» публікує матеріал «Фінансові підсумки дня: МВФ рекомендує Україні спланувати приватизацію кількох держбанків», в якому подає аналіз основних економічних подій за 16 квітня...

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Також «Дело» в публікації "Ділові підсумки дня: ДТЕК виплатив дивіденди,"Сварог Вест Груп" зібралася на IPO, а трубники посварилися з Росією" пише: Більшість українських компаній підраховували прибутки і збитки, розподіляли дивіденди, оголошували про оптимістичні плани на майбутнє і відбивали чергові антидемпінгові скандали...

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Швидше, вище, сильніше» пише: Складна економічна ситуація у світі та країні не є для уряду приводом відмовлятися від завищених прогнозів основних бюджетних показників на 2014-2015 роки. Як стало відомо "Комерсант", наступного року в Кабінеті Міністрів прогнозують щорічне зростання ВВП на 3% і податкових надходжень на рівні 42%. Доходи скарбниці розраховані за умови прийняття закону про контроль над трансферним ціноутворенням, податку на багатство і прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб. Експерти впевнені, що такі очікування не мають нічого спільного з реальністю...

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Всіх позаду» пише: За даними Міжнародного економічного фонду, цього року Україну можна вважати економічним аутсайдером серед країн СНД і Східної Європи. Відповідно до останнього звіту World Economic Outlook, так само погано йдуть справи тільки в Угорщині, а гірше - лише в Хорватії. Фонд погіршив прогнози практично для всіх найбільших країн, і поліпшення варто очікувати не раніше 2014 року. Проте в Україні ситуація ускладнюється затримкою з проведенням структурних реформ, відзначають експерти...

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«Комерсант-Україна» в публікації «Є роздріб» пише: Темпи зростання роздрібного товарообігу в Україні перевершили очікування учасників ринку. За I квартал роздрібними компаніями було продано товару на 13,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. На руку роздробу зіграв відкладений попит - українці були стримані у витратах унаслідок очікування девальвації гривні...

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Видання «Сегодня» у публікації «Що зробила і чого не зробила Україна для підписання Асоціації з ЄС» пише: Сьогодні в України - великий Євродень. Європарламент запланував на середу слухання і прийняття резолюції щодо спрощення візового режиму з нашою країною. Також очікується прибуття до Києва інспекторів, які перевірятимуть виконання Україною умов підписання договору про асоціацію з Євросоюзом, відомих як «19 умов Фюле». Щоправда, як повідомило нам джерело в структурах ЄС, кількість цих умов вже скоротилася з 19 до 11 (здебільшого через об'єднання пунктів, що дублювали один одного, але натомість з'явилися і нові)...

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Сайт «УНІАН-Економіка» у публікації «"Золота лихоманка": налітай - подешевшало» пише: Золото дешевшає, але це - привід не панікувати, а подумати про те, як прикупити його за низькою вартістю. Протягом 3-5 років ціни знову піднімуться. Так що золоті монети залишаються цікавим інвестінструментом за умов, коли долар стоїть на місці, а гра на курсі не задовольняє запити інвесторів, охочих отримати більший дохід...

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Дерипаска шукає покупців сочинського порту» пише: «Базовий елемент» Олега Дерипаски веде переговори з потенційними інвесторами про продаж їм частки в Імеретинському порту...

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Видання «Ведомости» у публікації «Вкладники найбільших банків Кіпру втратять 8,3 млрд євро» пише: Втрати великих вкладників кіпрських банків можуть опинитися на 2 млрд євро менше, ніж очікувалося...

(УНІАН)