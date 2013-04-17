Кабмін обіцяє посилити покарання чиновників за порушення під час перевірок

Кабінет Міністрів України пропонує зробити жорсткішою відповідальність чиновників контролюючих органів за порушення при проведенні перевірок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної служби з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва Михайло Бродський на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

За його словами, відповідний законопроект, який передбачає штраф при першому порушенні у розмірі 850 - 1700 грн і при другому, – 2500 грн, було схвалено в середу, 17 квітня, на засіданні Кабінету Міністрів.

«Я пропонував перший раз – штраф, вдруге – звільнення. На жаль, такий варіант не пройшов, і у нас перший раз – це один штраф 850 - 1 700 грн, другий раз – збільшується штраф до 2 500 грн, і ми можемо подати пропозицію керівництву про звільнення цього чиновника», - сказав М.Бродський.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів України має намір у другому кварталі 2013 р. скоротити кількість перевірок на 15% порівняно з аналогічним показником минулого року - до 1,4 тис. суб'єктів господарювання.

Ініціатива поступового скорочення перевірок і використання електронного аудиту наразі обговорюється з підприємцями.

Міністр доходів і зборів Олександр Клименко підписав план-графік проведення податкових перевірок у ІІ кварталі 2013 року, в якому збережено тенденцію до їх скорочення. При цьому за результатами першого кварталу планові перевірки скоротилися на 24%. У 2012 році об'єктами перевірки стали 8 тис. підприємств усіх форм власності.