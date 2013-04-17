Янукович звільнив Пінського з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі
16:23, 17 квітня 2013Різне
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Віктор Янукович
Президент України Віктор Янукович звільнив Олександра Пінського з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України.
Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Президент призначив О.Пінського заступником міністра економічного розвитку і торгівлі у жовтні 2012 року.
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