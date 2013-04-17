Анонс на 18 квітня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена підсумкам діяльності НАНУ в 2012 році. Будуть представлені основні результати фундаментальних і прикладних досліджень науково-дослідних установ Академії, підсумки їх участі у вирішенні актуальних державних проблем: енергозбереження та енергоефективності, безпечного функціонування ядерно-енергетичного комплексу, модернізації сільського господарства, охорони здоров'я тощо. У звітній доповіді президента Академії і виступах вчених будуть представлені конкретні наукові розробки, готові до впровадження в області економіки і різні сфери суспільного життя.

* Відбудеться чергове засідання НКРЗІ. Питання: Розгляд заяв суб'єктів господарювання про ліцензування. Про ведення Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Про ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування тощо.

* Круглий стіл на тему: "Сприяння впровадженню екологічно дружніх технологій". Питання: Екологічно чисті технології переробки відходів, очистки стічних вод; Зменшення викидів в атмосферу; Екологічна біотехнологія та технічна біоенергетика; Впровадження ресурсозберігаючих технологій у різних галузях економіки.

* Круглий стіл на тему: «Чи зможе Україна стати енергетично незалежною державою?». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Тристоронній консорціум Україна-РФ-ЄС з управління українською ГТС: міф чи реальність? Хто в підсумку володітиме українською ГТС? Скільки коштуватиме російський газ для України в середньостроковій перспективі? Правда і міфи про «Південний потік». Чи зможе РФ обійтися без української ГТС? Коли в Україні буде видобутий перший кубометр сланцевого газу? Чи допоможе Україні досвід Польщі в «сланцевому питанні»? Учасники: Олексій Лещенко, віце-президент Інституту Горшеніна, експерт з енергетичних питань; Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова; Валерій Боровик, голова правління альянсу «Нова Енергія України»; Дмитро Марунич, співголова Фонду енергетичних стратегій; Юрій Корольчук, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій. Модератор - Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна.

* Прес-конференція на тему: "Україну чекає нова криза на ринку нерухомості? Монополізація ринку оцінки триває?". Організатор - портал 3Doma.ua. Учасники: Світлана Бовсуновська, президент ВГО "Ліга експертів України"; Андрій Гусельников, віце-президент ВГО "Ліга експертів України"; Олексій Амфітеатров, голова ради ВГО "Українське товариство оцінювачів"; Олександр Бондаренко, президент ВГО "ФІАБСІ - Україна"; Валерій Шевченко, заступник голови ВГО "Асоціація фахівців оцінки"; Олександр Драпіковський, директор центру організації та економіки міського землекористування; Андрій Філін, керівник інтернет - порталу незалежних оцінювачів "Вікна".

* У Державній архітектурно-будівельній інспекції України відбудуться консультації з громадськістю на тему: «Сучасний стан та перспективи розвитку ліцензування будівельних робіт».

* На порталі ЛІГА.net відбудеться Інтернет-конференція Руслана Крамаренка, Олексія Чернишова та Наталії Доценко-Білоус на тему: "Індустріальні парки: перспективи для Києва". Питання: Індустріальні парки як елемент інноваційної індустріальної інфраструктури; Потенціал Києва для створення індустріальних парків; Правові аспекти створення та функціонування індустріальних парків в місті Києві.

* Відбудеться підписання Угоди про партнерство між Українським союзом промисловців і підприємців і Торгово-промисловою палатою України. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова ТПП України Геннадій Чижиков, віце-президенти УСПП і ТПП України, підприємці та інші.

* 13-00 - в УНІАН відбудеться прес-конференція, ініційована авіакомпанією «Міжнародні Авіалінії України» і присвячена історії взаємин і корпоративного спору між авіакомпанією МАУ та компанією «Свіспорт Інтернешнл» щодо ТОВ «Свіспорт Україна». До участі запрошені: представники компанії «Свіспорт Інтернешнл», представники Посольства Швейцарії в Україні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 238 26 97, press.service @ ps.kiev.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий cтол на тему: "Інвестиційні можливості для приватних інвесторів в 2013 р.: інструменти і досвід їх застосування". Учасники заходу обговорять досвід застосування в Україні нових інвестиційних інструментів, зокрема, казначейських зобов'язань. Запрошені представники Нацбанку, Мінфіну, Ощадбанку, комерційних банків, інвестиційних компаній, незалежні експерти та аналітики.

* Відбудеться засідання Спеціальної контрольної комісії ВРУ з питань приватизації. Питання: Наслідки приватизації підприємств, що мають виробничу кооперацію з шахтами (ПАТ «ДТЕК Західенерго», ВАТ «Львівська вугільна компанія») та перспективи реформування вугледобувного комплексу західного регіону України. (Прийняття Рішення за результатами виїзного засідання робочої групи 10-11 квітня); Про перелік підприємств, запланованих до приватизації у 2013 році; Інформація Фонду держмайна України про стан виконання Рішень Комісії та комплексного плану заходів щодо врегулювання проблемних питань АТ «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон». Інформація Фонду держмайна України про приватизацію ПАТ «Київенерго».

* 16-00 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Афера століття навколо сорок третього міжнародного конгресу "Апімондія": хто привласнив кошти бджолярів?". Мова піде про аферу століття навколо 43 міжнародного конгресу "Апімондія" в Україні, який відбудеться 29.09.12-4.10.13. Учасники прес-конференції і теми доповідей: Володимир Горішник, віце-президент спілки бджолярів України: "Апімондія - подія всесвітнього значення на рівні Євро 2012"; Василь Барабаш, голова Української гільдії медоварів: "Співпраця оргкомітету Апімондії з громадськими організаціями"; Віктор Ющенко, президент 43 міжнародного конгресу "Апімондія": "Спроба "прихватизації" коштів Апімондії", Сергій Уласик, голова правління "Братства бджолярів України": "Викривлення ситуації в "Братстві бджолярів України" навколо проведення Апімондії 26 жовтня - 3 листопада 2013 року"; Петро Шелех, член Ради союзу пасічників України: "Меморандум між Союзом бджолярів України і "Братством бджолярів України" про організацію та проведення Апімондії. Рішення про створення оргкомітету"; Людмила Денсюк, КМДА: "Організація інфраструктури проведення 43 міжнародного конгресу", Сергій Поліщук, проф. аграрного університету: "Наука і освіта. Наукові програми Апімондії»; Микола Данилейко, член Ради "Братства бджолярів України: "Проблеми та перспективи Апімондії" (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться «Український облігаційний конгрес». В роботі візьмуть участь представники Міністерства фінансів, НБУ, НКЦПФР, міжнародних банків (Deutsche Bank, UBS, ЄБРР), провідних українських банків (Ощадбанк, Сбербанк Росії (Україна), Альфа-Банк Україна), інвестиційних компаній (Інвестиційний капітал Україна (ICU) , Драгон Капітал), найбільших емітентів (Аеропорт Бориспіль, Укрзалізниця, Концерн Хлібпром), а також Київської і Харківської міськрад.

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