ТОП-10 (17 квітня)

Круглий стіл щодо створення газового консорціуму відбудеться 3 травня в Брюсселі

Прибуток банків України зріс в 1,8 разу - до 3 млрд грн

Роздрібний товарооборот в Україні зріс на 13,4%

Київрада внесла зміни до бюджету столиці, розподіливши 1,5 млрд грн держсубвенції

Уряд переніс розгляд параметрів Держбюджету на 2014-2015 рр.

«Укртрансгаз» заплатить «Нафтогазу» 6 млрд грн за газ для власних потреб

Спад промислового виробництва в Україні в 1-му кварталі становив 5%

Україна домовилася з Китаєм про спільне виробництво тракторів

Держцінінспекція здійснюватиме контроль за регулюванням цін - указ

Україна в 1-му кварталі скоротила видобуток газу до 5 млрд кубометрів

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Круглий стіл щодо створення газового консорціуму відбудеться 3 травня в Брюсселі

Міжнародний круглий стіл, присвячений обговоренню питання щодо створення консорціуму з управління газотранспортною системою України, а також інших питань газової сфери, планується провести 3 травня в Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький у середу на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Круглий стіл планується, і він відбудеться 3 травня в Брюсселі», - сказав міністр, відповідаючи на запитання УНІАН.

Е.Ставицький також уточнив, що головуватиме під час круглого столу буде він і комісар Євросоюзу з питань енергетики Гюнтер Еттінгер.

За словами глави Міненерговугілля, на сьогодні вже розіслані запрошення потенційним учасникам круглого столу, зокрема «Газпрому». «Розіслані запрошення всім провідним компаніям, зокрема й «Газпрому», для того, щоб обговорити питання щодо модернізації ГТС. Я б сказав навіть про вплив України і побудову східноєвропейського хаба на території України саме за безпосередньою участю наших комунікацій - ГТС і сховищ», - зазначив міністр.

Він також повідомив, що на сьогодні питання про формат створення консорціуму продовжує обговорюватися як з європейською, так і з російською сторонами.

«Ми ведемо переговори як з нашими російськими колегами, так і з європейськими для того, щоб знайти ту модель, яка забезпечить насамперед гарантований транзит для Європи, який ми забезпечуємо зараз, і в другу чергу - безпосередня участь України в усіх процесах, пов'язаних із транзитами», - сказав Е.Ставицький.

Нагадаємо, наприкінці березня Е.Ставицький заявив, що питання створення газотранспортного консорціуму буде вирішено під час проведення круглого столу за кілька тижнів.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада України не виключала можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Поки розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

14 березня Президент України Віктор Янукович висловив переконання, що Європа повинна брати участь у модернізації української газотранспортної системи. В.Янукович також наголосив, що Україна повинна гарантувати Європі стабільний транзит газу і для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна модернізуватиме свою ГТС.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 19 березня заявив, що ЄС досі не продемонстрував готовність до участі у тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України. До того ж він наголосив, що на сьогодні питання щодо модернізації ГТС необхідно вирішувати в найкоротший термін.

22 березня президент Російського газового товариства Валерій Язєв зазначив, що Україна загнала переговори зі створення двостороннього газового консорціуму в глухий кут.

«Тема консорціуму закрита Україною. Україна не хоче йти на створення двостороннього консорціуму. Ми не можемо без кінця стояти біля дверей і стукати з проханнями пустити нас до консорціуму», - сказав В.Язєв.

6 квітня Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Михайло Зурабов заявив в інтерв'ю журналістам у Києві, що пов'язує зниження активності українсько-російських переговорів щодо створення газотранспортного консорціуму з блокуванням роботи Верховної Ради.

На його думку, Україна повинна внести зміни до п'яти законів, а також внести "деякі корективи у свої міжнародні зобов'язання" щодо створення консорціуму.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

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Прибуток банків України зріс в 1,8 разу - до 3 млрд грн

Прибуток банків України в січні-березні 2013 року становив понад 3 млн грн, що в 1,8 разу більше показника за аналогічний період 2012 року (1,7 млрд грн), повідомляється на сайті Національного банку України.

«Здолавши наслідки негативного впливу світової фінансової кризи, банківська система України другий рік поспіль демонструє прибуткову діяльність. Прибуток банківської системи за перший квартал 2013 року перевищила 3 ​​млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у січні-березні 2013 року в порівнянні з аналогічним період 2012 року доходи банків зросли на 7,8% - до 38 млрд грн, витрати - на 4%, до 34,9 млрд грн.

Також повідомляється, що обсяг загальних активів банків з початку поточного року зріс на 16 млрд грн, переважно за рахунок кредитування економіки, обсяг якого за вказаний період збільшився на 10 млрд грн. Зобов'язання банків зросли на 13 млрд грн, зокрема обсяг вкладів фізичних осіб - більш ніж на 20 млрд грн, переважно за рахунок вкладів у національній валюті. Строкові вклади населення зросли на 16 млрд грн, вклади до запитання - на 4 млрд грн. Обсяг коштів суб'єктів господарювання зріс на 4 млрд грн. Капітал банків з початку року збільшився майже на 4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, прибуток банків України в січні-лютому 2013 року становив 788 млн грн, що на 34% менше показника січня-лютого 2012 року (1,2 млрд грн).

Українські банки за підсумками 2012 року отримали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку в 2011 році.

Станом на 1 березня 2013 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 177 банків, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

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Роздрібний товарооборот в Україні зріс на 13,4%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-березні 2013 року проти аналогічного періоду минулого року (у зіставних цінах) зріс на 13,4% і становив 184,91 млрд грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання відзначено у Вінницькій області – на 16,5%, до 5,3 млрд грн, у м. Севастополь – на 16,4%, до 2,12 млрд грн, у Запорізькій області – на 16,3%, до 8,66 млрд грн, в Одеській області – на 16,3%, до 11,58 млрд грн, у Луганській області – на 15,8%, до 7,62 млрд грн.

Довідка УНІАН. Оборот роздрібної торгівлі України в 2012 році проти 2011 року (у зіставних цінах) зріс на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-лютому 2013 року проти аналогічного періоду минулого року зріс на 14,8% і становив 117,47 млрд грн.

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Київрада внесла зміни до бюджету столиці, розподіливши 1,5 млрд грн держсубвенції

Київрада прийняла підготовлені Київською міською державною адміністрацією пропозиції щодо внесення змін до бюджету столиці на 2013 рік, враховуючи отриману субвенцію з держбюджету в розмірі 1,5 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 68 з 97 депутатів Київради.

Як повідомив заступник голови міської держадміністрації Руслан Крамаренко, який доповідав з цього питання в сесійній залі, міський бюджет отримав субвенцію з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

«Ми отримали до спеціального фонду 1,5 млрд грн. Це значить, що цього року ми маємо змогу тримати тарифи на існуючому рівні, і кияни можуть бути спокійними. Крім того, ми збільшили доходи спецфонду бюджету на 51 млн грн за рахунок надходжень до цільового фонду коштів від пайової участі власників малих архітектурних форм, які будуть спрямовані на утримання та благоустрій зелених насаджень, виконання робіт з утримання вулично-дорожньої мережі та утримання бюветного господарства», – зазначив Р.Крамаренко.

Крім того, здійснено перерозподіл видатків. Зокрема за рахунок субвенції з держбюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я у сумі 7,2 млн грн, 1,8 млн грн виділити на придбання рентгенівської діагностичної системи для поліклініки №2 Подільського району та 1,13 млн грн – на погашення заборгованості за роботи, виконані у 2011 році щодо капітальному ремонту житлового фонду у Дніпровському районі та ще 3 млн грн – на погашення заборгованості, яка склалась на початок року, щодо фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів на виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство».

Депутати водночас внесли єдину поправку щодо перерозподілу коштів у варіанті, запропонованому КМДА, це стосувалося будівництва нового стадіону в Києві на Русанівці. Як наполягав на засіданні сесії Віктор Грінюк (депутатська фракція “Спортивний Київ”) необхідно забезпечити фінансово будівництво цього стадіону, оскільки проект є важливим для спортивної громади. Він запропонував зняти кошти з фінансування будівництва Подільсько-воскресенського мосту - 2 млн грн. Таку позицію депутата підтримали більшість депутатів Київради. Решта поправок, які озвучувались, не були підтримані.

Відповідні зміни у бюджеті були враховані і в Програмі соціально-економічного розвитку Києва на цей рік.

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Уряд переніс розгляд параметрів Держбюджету на 2014-2015 рр.

Кабінет Міністрів переніс розгляд параметрів Державного бюджету на 2014-2015 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання уряду повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента, представник Президента в Кабінеті Міністрів Ірина Акімова.

За її словами, параметри Державного бюджету на 2014-2015 роки необхідно уточнити, і вони відправлені на доопрацювання.

До того ж І.Акімова не назвала конкретні цифри, які розглядалися урядом.

Як повідомляв раніше УНІАН, Кабінет Міністрів України планує дефіцит держбюджету в 2014 році в межах 3% ВВП за очікуваного дефіциту держбюджету в 2013 році на рівні 3,2% ВВП. Про це сказано в проекті постанови уряду про основні напрями бюджетної політики на 2014 рік, розміщеному на офіційному сайті Верховної Ради України.

Також Кабінет Міністрів України прогнозує зростання ВВП в 2014 році на рівні 3% за очікуваного зростання ВВП у 2013 році на рівні 3,4%.

На 2015 рік експерти Світового банку прогнозують зростання ВВП країни на рівні 4%.

Державний бюджет України на 2013 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

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«Укртрансгаз» заплатить «Нафтогазу» 6 млрд грн за газ для власних потреб

Оператор вітчизняної газотранспортної системи «Укртрансгаз» заплатить своїй материнській компанії «Нафтогаз України» 6,013 млрд грн за природний газ для забезпечення своїх виробничо-технологічних потреб.

Про це йдеться в повідомленні «Укртрансгазу», опублікованому на офіційному інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, «Укртрансгаз» планує придбати на ці цілі 1,4 млрд куб. м газу.

Отже, для компанії цей газ обійдеться приблизно в 536 дол. за 1 тис. куб. м. Місце постачання – підземні сховища компанії «Укртрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року «Укртрансгаз» придбав у маловідомої приватної компанії «Лідергаз» (Київ) 570 млн куб. м природного газу для власних потреб на суму 2,407 млрд грн.

Наприкінці березня 2013 року НАК «Нафтогаз України» подала позов до Господарського суду Києва з вимогою стягнути з компанії «Укртрансгаз» 5,145 млрд грн.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

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Спад промислового виробництва в Україні в 1-му кварталі становив 5%

В Україні спад промислового виробництва в березні 2013 року порівняно з березнем 2012 року становив 5,2%, порівняно з лютим 2013 року промвиробництво зросло на 11%, а за підсумками січня-березня 2013 року (проти аналогічного періоду 2012 року) спад становив 5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, у березні (до березня 2012 року) зростання зафіксоване в добувній промисловості і розробці кар'єрів – на 0,5%, зокрема, у видобутку металевих руд – на 3,3%, при цьому у видобутку нафти і видобутку кам'яного і бурого вугілля зафіксовано спад 3,3% і 0,5% відповідно.

Також зростання зафіксоване у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармпрепаратів – на 17,6%; виробництві виробів з дерева, паперу і поліграфічної діяльності – на 1%; виробництві меблів, іншій продукції, ремонті і монтажі машин і обладнання — на 0,7%.

У цілому, у березні 2013 року проти березня 2012 року більшість галузей показали спад, при цьому найбільший спад обсягів виробництва зафіксовано у виробництві електричного устаткування – на 38,3%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 23%.

У металургійному виробництві спад становив 7%, в машинобудуванні – 20,3%.

Також повідомляється, що в березні 2013 року проти березня 2012 року в розподілі електроенергії, газу і пари зафіксовано зростання 0,5%, проти лютого 2013 року – 8,2%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в лютому 2013 року порівняно з лютим 2012 року становив 6%, з січнем 2013 року – 0,6%, а за підсумками січня-лютого 2013 року (проти аналогічного періоду 2012 року) – 4,8%.

В Україні спад промвиробництва в грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року - 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) - 1,8%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.

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Україна домовилася з Китаєм про спільне виробництво тракторів

Українське державне підприємство «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» і китайські компанії Citic Inernational Corporation Сo., Ltd і CHAINA YTO Inernational 10 квітня підписали договір про виробництво та поставку до України тракторів YTO - ПМЗ, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, компанії визначили модельний ряд, обсяги виробництва та джерела фінансування. Згідно з досягнутими домовленостями, китайська сторона сприятиме залученню урядових кредитних коштів для реалізації зазначеного проекту.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація, до якої увійшли виробники сільськогосподарської техніки, вчені та науковці, 8-9 квітня провела переговори з представниками китайських компаній з метою залучення інвестицій з Китаю до сільгоспмашинобудування України.

За даними Кабміну, для стабільного збільшення обсягів виробництва сільгосппродукції необхідно оновлення парку сільгоспмашин, яке передбачає щорічне введення в експлуатацію 7,5 тис. зернозбиральних комбайнів, 35 тис. тракторів, більше 2,5 тис. посівних комплексів в агрегаті з тракторами та іншої сільськогосподарської техніки.

Довідка УНІАН. Компанія Citic Inernational Corporation Сo., Ltd входить до складу державної інвестиційної компанії Китаю CITIC Group. На сьогодні CITIC Group реалізує проекти у всьому світі на понад 20 млрд дол.

За даними Державної служби статистики, у 2012 році в Україні було вироблено 4,8 тис. тракторів, що на 22,7% менше, ніж у 2011 році.

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Держцінінспекція здійснюватиме контроль за регулюванням цін - указ

Президент України Віктор Янукович відніс до основних завдань Державної інспекції з контролю за цінами здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Про це йдеться в указі глави держави, оприлюдненому на сайті Президента.

Крім того, Президент доручив Держцінінспекції запобігати порушенням у сфері ціноутворення та їх усуненню.

Держцінінспекція здійснюватиме державний контроль (нагляд) за дотриманням центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін; надаватиме органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання обов'язкові до виконання приписи про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін; прийматиме рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Держцінінспекція матиме право одержувати безоплатно від суб'єктів господарювання, що перевіряються, копії документів та інші відомості, необхідні для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, документів, що можуть підтверджувати їх порушення, платіжних доручень, квитанцій, що підтверджують факт перерахування до бюджету коштів у разі застосування адміністративно-господарських санкцій, а також довідки, підготовлені суб'єктами господарювання на її вимогу; робити запити та одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в повному обсязі інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на неї функцій; проводити у суб'єктів господарювання в установленому порядку планові та позапланові перевірки; вимагати від суб'єктів господарювання, що перевіряються, усунення виявлених порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Також Держцінінспекція може розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також невиконанням законних вимог посадових осіб Держцінінспекції України; звертатися до суду з позовами про стягнення до бюджету коштів у разі прийняття рішення про порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін тощо.

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Україна в 1-му кварталі скоротила видобуток газу до 5 млрд кубометрів

Видобуток природного газу в Україні у січні-березні 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 2% - до 5 млрд куб. м, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в березні 2013 року щодо попереднього місяця збільшився на 13% - до 1,7 млрд куб. м.

Газового конденсату за три місяці 2013 року видобуто 228 тис. тонн - на 8,8% менше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, ціна російського природного газу для компанії «Нафтогаз України» у першому кварталі 2013 року з урахуванням знижки становить понад 406 доларів США за тис. куб. м.

У 2012 році ціна російського газу для «Нафтогазу» становила: у першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

Видобуток природного газу в Україні за підсумками 2012 року скоротився порівняно з 2011 роком на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м.

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УНІАН