У США стався вибух на заводі добрив: загинуло близько 70 осіб

Сильний вибух стався на заводі добрив біля міста Вако в Техасі (США).

Як передає РІА «Новости», Департамент громадської безпеки Техасу підтвердив, що під час вибуху на заводі добрив постраждало більш як 100 осіб.

«Є підтверджені жертви, - сказав телеканалам представник департаменту. - І величезна кількість потерпілих, понад сто на даний момент».

Співробітник департаменту не підтвердив і не спростував повідомлення про те, що загинуло від 50 до 70 осіб. За його словами, зруйновано від 50 до 75 будинків, а також житловий комплекс на 50 квартир, від якого залишився один каркас. Руйнування в місті масові, зазначив представник відомства. "Прямо, як Ірак чи Оклахома-сіті", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху на заводі добрив поранено сотні людей. Більшість потерпілих дістали осколкові поранення.

Жителів міста Вест, в якому розташований заводу в радіусі однієї милі від місця НП довелося евакуювати. Вибух відчувався в трьох сусідніх містах. Причину НП поки що не названо. На кадрах, знятих очевидцями, видно, що вибуху передувала сильна пожежа.

Влада запровадила над містом безпольотну зону, щоб не перешкоджати польотам пожежних і медичних вертольотів.

Губернатор Техасу Рік Перрі розпорядився мобілізувати всі ресурси штату, щоб надати сприяння місцевій владі в ліквідації наслідків вибуху.