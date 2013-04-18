ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» публікує матеріал «Ділові підсумки дня: українські молочники здають позиції, а уряд шукає дешевий газ», в якому пише: Газ і АПК - дві ключові теми останніх років в Україні. Сьогодні саме вони були головними в новинному потоці. Щоправда - традиційно нічого втішного. Радують хіба що ціни на нерухомість...

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Також «Дело» в публікації «Фінансові підсумки дня: Український бізнес потребує кредитів» подає аналіз основних економічних подій за 17 квітня...

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Здобич ділити рано» пише: Заяви влади щодо підтверджених великих запасів сланцевого газу в Україні виявилися перебільшеними. Компанії Shell і "СПК-Геосервіс", реалізують зараз перший проект в цій сфері в Україні, заявили, що буріння тільки дослідних свердловин триватиме два-три роки, і лише тоді стане очевидно, чи володіє родовище необхідними запасами газу. Крім того, проектом загрожують проблеми з екологами та громадськістю...

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Загальна мобілізація» пише: На ринку стільникового рітейлу готується найбільша угода за весь час його існування. Як стало відомо "Комерсант", мережі "Алло" і "Мобілочка" досягли принципової домовленості про об'єднання бізнесів...

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«Комерсант-Україна» в публікації «Депутати відбивають м'ясо» пише: Заборону на продаж населенням м'яса і молока поза спеціалізованими ринками можуть і не ввести. З такою пропозицією виступили депутати від Партії регіонів, які мотивують ініціативу відсутністю у держави коштів на створення спеціальних пунктів із заготівлі молока та забою тварин. Експерти відзначають, що відмова від введення заборони вигідна населенню, але не агрокомпаніям...

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Видання «Сегодня» у публікації «Які категорії українців зможуть отримати безкоштовний п'ятирічний шенген» пише: Сьогодні Європа, ймовірно, зробить крок назустріч Україні: Європарламент хоче проголосувати за спрощення візового режиму для цілої низки категорій громадян нашої країни...

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Сайт «УНІАН-Економіка» у публікації «Девайси-2013: яким пристроям віддають перевагу українці і як змінюються смаки» пише: Девайси та українці стали нерозлучними друзями і на роботі, і вдома, і в дорозі. Відповідно, девайси повинні бути багатофункціональними, компактними, навороченими. Смартфони витісняють мобільники, планшети - ноутбуки. А кількість мобільних абонентів вже більше ніж на 20% перевищила кількість проживаючих в Україні...

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Вклади громадян перетворять у заставу за кредитом» пише: Мінфін і Центробанк розглянуть питання про закріплення на законодавчому рівні можливості забирати депозити в разі прострочення кредиту...

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Видання «Ведомости» у публікації «Вконтакті» змінила господаря без попередження» пише: Найбільша в Росії соціальна мережа змінює господарів. Двоє з її засновників - Лев Левієв і В'ячеслав Мірілашвілі продали свої 48% групи United Capital Partners Іллі Щербовича. Іншим власникам - Павлу Дурову і Алішеру Усманову скористатися переважним правом не запропонували...

(УНІАН)