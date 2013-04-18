У Держдумі РФ не розуміють, чому Євросоюз змушує Україну робити вибір

Москва. У Державній думі РФ стурбовані, що Євросоюз ставить умовою розвитку відносин з Україною відмову від євразійської інтеграції з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова Комітету Держдуми Росії у міжнародних справах Олексій Пушков сказав сьогодні під час парламентських слухань на тему: «Відносини Росія - Європейський Союз».

«Є з боку Євросоюзу такий підхід насамперед до держав на пострадянському просторі, що вони повинні зробити вибір – або вони будуть з ЄС, або з Росією. Мені здається, що така дуже жорстка постановка питання створює якесь поле для конфлікту», - сказав О.Пушков.

За його словами, тим самим заперечується поєднання європейської й євразійської інтеграції. Він вважає, що ці дві інтеграції повинні доповнювати одна одну, а не сприйматися як конфронтаційні.

«Ми хотіли б, щоб в Євросоюзі ще раз подумали над цим питанням, особливо це видно щодо України. Постійне повторення, або Митний союз, або асоціація з Європою викликає неспокій, і це ускладнює вибір самої України», - сказав депутат Держдуми РФ.

О.Пушков упевнений, що Україна зацікавлена в співпраці з Євросоюзом і Митним союзом, і не треба так жорстко протиставляти їх одне одному.

Нагадаємо, останнім часом в Україні пожвавилася дискусія щодо можливості одночасної інтеграції з ЄС та Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.

Водночас 7 лютого 2013 року Європейський комісар з розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле відзначив неможливість одночасної інтеграції з ЄС та іншими наддержавними об'єднаннями.

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