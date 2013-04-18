Депутати ухвалили два євроінтеграційні закони

Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність до стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 362 народних депутата з 421, зареєстрованого у сесійній залі.

Цей закон складається з двох розділів, першим з яких вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції", а також редакційні зміни до законів України "Про господарські товариства", "Про основи національної безпеки України" та "Про застосування амністії в Україні". Другим розділом визначено порядок набуття чинності законодавчого акту.

Як наголошується в пояснювальній записці до закону, зміни кореспондуються з рекомендаціями, наданими GRECO Україні за результатами третього раунду оцінювання, і спрямовані на: віднесення всіх корупційних правопорушень, пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди, до числа злочинів, як це передбачено положеннями Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України № 252-V від 18 жовтня 2006 року); заміну терміну "хабар" поняттям "неправомірна вигода", що передбачено Кримінальної конвенції проти корупції і охоплює не тільки матеріальні предмети, а й немайнові вигоди; криміналізацію всіх елементів активного і пасивного хабарництва; встановлення кримінальної відповідальності за прийняття пропозиції чи обіцянку неправомірної вигоди; розширення меж застосування диспозицій корупційних правопорушень таким чином, щоб відповідні положення стосувалися випадків, коли корупційна дія відбувається в інтересах третьої сторони; встановлення більш жорстких, порівняно з наявними, санкцій за корупційні діяння у публічній сфері; усунення ризику зловживання інститутом дієвого каяття шляхом введення додаткових обов'язкових умов для можливого звільнення від відповідальності за корупцію (обов'язкового поєднання двох чинників - вимагання та добровільного інформування органу досудового розслідування, тоді як на сьогодні для такого звільнення достатньо будь-якого з цих двох умов).

* * *

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України” (стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 362 із 419 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законом внесено зміни та доповнення до Кримінального кодексу України: вводиться поняття «спеціальна конфіскація» та запроваджується можливість її застосування за вчинення злочинів, передбачених статтями 364, 366, 368, 3682, 369 та 3692 Кримінального кодексу України; визначаються випадки застосування спеціальної конфіскації.

Також законом внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України:

до обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, включено обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, зокрема пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Крім того визначено порядок питання про спеціальну конфіскацію;

деталізовано підстави для тимчасового вилучення майна та його припинення, арешту майна та його скасування;

закріплено необхідність обов’язкового зазначення у резолютивній частині вироку рішення щодо спеціальної конфіскації.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України» (стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України) дозволить запровадити дієвий механізм конфіскації майна та доходів, отриманих від корупційних діянь, який в цілому позитивно вплине на зменшення рівня корупції державі та подолання негативних наслідків від корупційних діянь, мінімізує збитки держави, завдані вчиненням корупційних діянь посадовими та службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

“Крім цього, прийняття запропонованого законопроекту стане ще одним кроком на шляху реалізації Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, а також приведення чинного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів у сфері боротьби з корупцією, зокрема Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 173)”, - йдеться в пояснювальній записці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

У Держдумі РФ не розуміють, чому Євросоюз змушує Україну робити вибір

Янукович: Україна має амбітну мету - підписати цього року Асоціацію з ЄС