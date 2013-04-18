Роботу місії Кокса-Квасневського продовжили до вересня
Страсбург. Конференція президентів Європарламенту вирішила до вересня продовжити роботу місії під керівництвом колишніх президентів ЄП та Польщі Пета Кокса та Александра Квасневського.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Страсбурзі повідомив Президент Європарламенту Мартін Шульц після засідання конференції президентів.
“Ми вирішили продовжити місію, по-перше, до вересня. Ми не завершуємо її у вересні, але будемо мати доповідь, зокрема щодо справи Юлії Тимошенко та інших”, - сказав він.
Президент Європарламенту також повідомив, що сьогодні лідери політичних груп парламенту попросили керівника комітету із закордонних справ у співпраці з головою делегації Європарламенту у зв’язках з Україною подумати над розширення політичної співпраці з Україною на всіх рівнях.
Зі свого боку А.Квасневський зазначив, що головна мета такої співпраці – підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Він наголосив, що будь-який діалог з цього питання буде корисним.
“Інколи я маю враження, що для українських політиків революція краще еволюції, а компроміс не є успіхом”, - зазначив А.Квасневський, додавши, що в умовах сучасної плюралістичної демократії має бути по-іншому.
Довідка УНІАН. У травні 2012 року Президент Європарламенту М.Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом П.Кокса та А.Квасневського зі спостереження за розглядом справ екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко й екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.