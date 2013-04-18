Україні можуть запропонувати спеціальний статус у Євразійському економічному союзі

Москва. Україна, Вірменія та Молдова як спостерігачі при ЄврАзЕС повинні мати можливість отримати спеціальний статус у майбутньому Євразійському економічному союзі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це член Колегії (міністр) з основних напрямків інтеграції та макроекономіки Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Тетяна Валова сказала під час парламентських слухань «Про хід євразійської економічної інтеграції» в Держдумі РФ.

«У договорі про Євразійський економічний союз нам належить визначити не лише статус, обов'язки членів союзу, але й створити можливі формати для інших держав», - сказала Т.Валова.

Вона зазначила, що деякі держави такі як Киргизстан й Таджикистан є членами ЄврАзЕС і вони зацікавлені в роботі з Євразійським економічним союзом до моменту повноцінного вступу й на цей час треба знайти якийсь статус для держав-кандидатів на вступ.

«Є держави, які є зараз спостерігачами при ЄврАзЕС – Україна, Вірменія, Молдова. Якщо вони захочуть, ми повинні передбачити можливість у цьому новому договорі (про створення Євразійського економічного союзу - УНІАН) для таких держав теж взаємодіяти з цим союзом: або в статусі асоційованого членства, або партнерів або спостерігачів», - сказала вона.

Т.Валова повідомила, що зараз ЄЕК дуже активно працює над договором про Євразійський економічний союз, який має бути підготовлений до 1 травня 2014 року, щоб був час для ратифікації цього документа національними парламентами. Євразійський союз має почати діяти з 1 січня 2015 року, нагадала вона.

Водночас Т.Валова підкреслила, що на даному етапі пріоритетом є поглиблення інтеграції між країнами трійки, а не прийом нових членів.

«Зараз у нас пріоритет – це поглиблення інтеграції. При цьому ми розуміємо, що ми повинні мислити амбітно й стратегічно і ми вже зараз розуміємо які держави можуть увійти до майбутнього Євразійського союзу. Для нас найголовніше, щоб цей союз відбувся як міцне та ефективне об'єднання, тоді це буде найкращим привабливим елементом», - упевнена вона.

Довідка УНІАН. ЄЕК створено рішенням президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу та Єдиного економічного простору (на сьогоднішній день до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан із можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована будь-якому з урядів трьох країн. Рішення ЄЕК обов'язкові для виконання на території трьох країн.