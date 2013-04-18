Анонс на 19 квітня

* Відбудеться Всеукраїнський круглий стіл «Актуальні питання фінансового моніторингу в банківській системі України», ініційований Комітетом Незалежної асоціації банків України (НАБУ) з питань регуляторної політики. Учасники: голова Комітету НАБУ з питань регуляторної політики і нагляду Артур Загородников, голова Ради НАБУ Борис Тимонькін, директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Лада Смахтіна, заступник директора Департаменту фінансового моніторингу НБУ Дмитро Тимофєєв тощо.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться Другий ліберальний економічний форум «Мале та середнє підприємництво в Україні та світі: шлях до зростання громадянського суспільства та запобігання бідності». Організатори: Європейська партія України та партія «Україна майбутнього». Учасники: голова Європейської партії України Микола Катеринчук, голова ПП «Україна Майбутнього» Святослав Олійник, голова Українського правозахисного альянсу Сергій Демченко, міжнародний секретар Народної партії за свободу і демократію (Нідерланди) Воутер Шрюер.

* Відбудеться спільна прес-конференція голови КМДА Олександра Попова, Дениса Силантьєва, Володимира Моїсеєнка, Володимира Данильця та Андрія Хрутьби, волонтера-координатора ініціативи «Зробимо Україну чистою». Учасники розкажуть про організацію суботника, про свою участь у загальноміському великому прибиранні, а також про те, який публічний простір на території міста вони упорядкували торік.

* Відбудеться засідання Прес-клубу «Наш Продукт» на тему: «У що інвестувати українцям після Кіпрських подій?». Учасники: експерти прес-клубу «Наш Продукт»: Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру Forex Club в Україні, Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру. Гості прес-клубу: Володимир Кравченко, директор казначейства Райффайзен Банк Аваль; топ-менеджери комерційних банків, інвестиційних компаній, фондових бірж та інших фінансових установ.

* Прес-конференція на тему: «Три роки після Харківських угод: що далі?» та презентація книги Бібліотеки «Известий в Україні» «Дев'ять запитань про головне. Яка інтеграція потрібна Україні? ». Узагальнивши аналітичні матеріали українських учених, а також учених Віденського інституту та Академії РАН РФ, видання дає порівняльний аналіз «західного» і «східного» векторів участі України в суміжних інтеграційних міждержавних об'єднаннях. Учасники: Валерій Геєць, академік НАНУ; Євген Копатько, соціолог, засновник групи компаній Research & Branding Group; Яніна Соколовська, головний редактор проекту "Известия в Україні".

* Прес-конференція на тему: «Чим загрожує Україні провал переговорів з МВФ?». Учасники: Олег Устенко, директор Міжнародного Фонду Блейзера; Віктор Суслов, екс-міністр економіки, експерт з економічних питань.

* Відбудеться офіційне відкриття першого в Україні дводенного Міжнародного форуму професійних бізнес-тренерів: «Всесвітньовідомі зірки коучингу в Україні». Дванадцять найкращих світових фахівців-коучерів наочно продемонструють як проходять тренінги в провідних зарубіжних фінансових, промислових і торгівельних корпораціях. Професіонали обговорять найскладніші ситуації і на практиці продемонструють, як за допомогою тренінгів, за одне заняття, можна збільшити ефективність роботи колективу, провести успішні бізнес-переговори, поліпшити фінансові показники компанії і вирішити практично будь-які проблеми. Завдання форуму: показати на практиці наскільки приголомшуючим може бути результат роботи професійного тренера, дізнатися про всі секрети фахівців коучингу, а також, як важливо відрізняти справжнього тренера від шарлатана. У рамках Форуму буде проведено унікальний майстер-клас Марка Бенджаміна, володаря титулу «Тренер року» у Великобританії, офіційного тренера корпорації «Mercedes-Benz», який провів сотні успішних тренінгів в 11 країнах Європи. У роботі Міжнародного форуму візьмуть участь власники і топ-менеджери провідних українських компаній.

* Круглий стіл на тему: «Сучасний стан та перспективи реформування законодавства України з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Організатор - Комітет ВРУ з питань економічної політики.

* На Південно-Західній залізниці спільно з Держнаглядохоронпраці України буде проведена акція «Охорона праці очима дітей», присвячена Всесвітньому Дню охорони праці. Акція проводитиметься під час прямування ретро потяга по Київському залізничному кільцю. Під час подорожі 50 дітей прослухають лекцію, переглянуть відеофільм та стануть учасниками бесіди, присвяченої дотриманню правил поведінки на об'єктах залізничного транспорту. Методичний матеріал для проведення зустрічі з дітьми підготували працівники служби охорони праці Південно-Західної залізниці.

* У Донецьку відбудеться спільна нарада Міністерства юстиції України, Державної реєстраційної служби України та Державного агентства земельних ресурсів України з актуальних питань державної реєстрації прав на нерухоме майно. Нарада пройде під головуванням міністра юстиції України Олександра Лавриновича, за участю голови Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворони, голови Державного агентства земельних ресурсів України Сергія Тимченка.

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