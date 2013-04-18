Парламент змінив склад профільних комітетів

Парламент ухвалив постанову «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про комітети Верховної Ради України сьомого скликання».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 253 при необхідному мінімумі в 226 голосів..

Постановою передбачено відкликати Інну Богословську з посади першого заступника голови Комітету з питань культури і духовності згідно з поданою нею заявою; Анатолія Гончарова - з посади першого заступника голови Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів згідно з поданою ним заявою; Сергія Кацубу - з посади заступника голови Комітету з питань економічної політики, залишивши його членом цього Комітету згідно з поданою ним заявою; Володимира Малишева - з посади секретаря Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією згідно з поданою ним заявою; Сергія Матвієнкова - з посади секретаря Комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики згідно з поданою ним заявою; Віктора Тихонова - з посади заступника голови Комітету з питань європейської інтеграції згідно з поданою ним заявою

Водночас, відповідно до постанови, І.Богословську (ПР) обрано заступником голови Комітету з питань євроінтеграції; Валерія Іщенка («УДАР») призначено заступником голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань промислової та інвестиційної політики; Олександра Коваля (Партія регіонів) - секретарем Комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики; Валентину Лютікову (ПР) - першим заступником голови Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, увільнивши від обов’язків члена Комітету з питань соціальної політики та праці; Ярослава Москаленка (ПР) - заступником голови Комітету з питань економічної політики, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради; Яківа Табачника (ПР) - секретарем Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, увільнивши його від обов’язків члена цього ж Комітету.

Крім того, постановою передбачено обрати членами комітетів Верховної Ради України сьомого скликання таких народних депутатів: Юрія Благодира (фракція Партії регіонів) - членом Комітету з питань європейської інтеграції; Анатолія Гончарова (ПР) - членом Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; Олександра Заца (ПР) - членом Комітету з питань правової політики; В’ячеслава Задорожного (ПР) - членом Комітету з питань бюджету, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань європейської інтеграції; Володимира Кацубу (ПР) - членом Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування; Олександра Козуба (ПР) - членом Комітету у закордонних справах; Володимира Малишева (ПР) - членом Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; Сергія Матвієнкова (ПР) - членом Комітету з питань промислової та інвестиційної політики; Івана Мирного (ПР) - членом Комітету з питань європейської інтеграції; Михайла Опанащенка (ПР) - членом Комітету з питань податкової та митної політики, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань економічної політики; Юрія Поляченка (ПР) - членом Комітету з питань охорони здоров’я; В.Тихонова (ПР) - членом Комітету з питань верховенства права та правосуддя; Віктора Януковича (ПР) - членом Комітету з питань транспорту і зв’язку, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань інформатизації та інформаційних технологій.

Даною постановою передбачалося внести зміни і до складу спеціальної комісії з питань приватизації, але комуністи запропонували цього не робити.

Оскільки перший раз постанова без комуністів, незважаючи на підтримку фракції “УДАР” не була підтримана, то постанова була проголосована в кінцевому результаті без змін у складі спеціальної комісії з питань приватизації, яку на сьогодні очолює представник фракції КПУ Євген Мармазов.

Член фракції “Батьківщина” Андрій Павловський зазначив, що цією постановою фракція Партії регіонів намагається захопити контроль над рядом комітетів і, зокрема, над Комітетом з питань європейської інтеграції.

В результаті за дану постанову проголосували 187 народних депутатів із фракції Партії регіонів, по 30 депутатів — з фракцій “УДАР” та КПУ, 1 — з фракції “Батьківщина”, фракція “Свобода” не голосувала за дане рішення, а з позафракційних проголосували лише 5 народних депутатів.