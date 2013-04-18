Кабмін пропонує дозволити підприємцям не користуватися печатками

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді дозволити суб'єктам приватного права здійснювати свою діяльність, зокрема відкриття бізнесу, без обов'язкового використання печатки. Відповідний законопроект № 2795 подано на розгляд до парламенту 12 квітня й оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, на сьогодні виготовлення печатки для майбутніх підприємців є однією з процедур відкриття бізнесу, яка вимагає часових і фінансових витрат. «Водночас більшість країн вже відмовилися від обов'язковості використання такої печатки», - йдеться в записці.

Крім того, однією з причин відмови від використання печатки є легкість її підробки. «Технології та устаткування не є ексклюзивом, і тому жодна печатка не гарантує того, ради чого її використання так активно впроваджувалося», - стверджують в уряді.

Також нерідкими залишаються проблемні випадки передачі печатки - від колишнього керівництва окремо взятого підприємства новому керівництву. Свідоме небажання передавати печатку фактично зупиняє роботу підприємства й підвищує ризик ухвалення рішень «заднім числом».

«Відійти від проблем можна за допомогою відмови від обов'язкового використання печатки й використання особистого підпису, який важко втратити, забути, заховати або передати іншій людині», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік, коментуючи на прохання УНІАН появу законопроекту, зазначив: «Ми рухаємося в потрібному напрямку – напрямку вдосконалення податкового законодавства, спрощення системи адміністрування, а також процедури заснування й ведення підприємницької діяльності. Проект закону, спрямований на спрощення відкриття нових підприємств за допомогою відмови від обов'язкового використання печатки, ще більше наблизить нас до світової та європейської практики, оскільки використання печатки – це пережиток минулого, він зберігся лише в окремих країнах колишнього СРСР».