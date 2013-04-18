Азаров вітає продовження мандату Моніторингової місії Європарламенту в Україні

Прем'єр-міністр України Микола Азаров щиро радий продовженню мандата Моніторингової Місії Європарламенту в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Хотів би відзначити особисту конструктивну позицію Президента Європейського парламенту Мартіна Шульца, з яким ми разом створювали цю місію майже рік тому», - написав М.Азаров.

За його словами, місія стала цінним і ефективним інструментом зміцнення довіри між Україною і ЄС в один із найскладніших періодів їх взаємин. «Місія показала важливу і конструктивну роль Європейського парламенту в розвитку відносин між Україною і ЄС», - підкреслив прем'єр, додавши, що буде радий знову особисто вітати Александра Квасневського і Пета Кокса в Україні, й пообіцяв, що з боку керівництва країни роботі місії буде надано повну підтримку.

«Вірю, що спільними зусиллями ми прийдемо до підписання Угоди про асоціацію у Вільнюсі восени цього року», - зазначив М.Азаров.

«Також хотів би привітати позитивне рішення Європарламенту щодо схвалення посиленої Угоди про спрощення оформлення віз, яке стало важливим етапом на шляху до безвізового режиму між Україною та ЄС. Сподіваюся, що на цьому ми не зупинимося. Уряд України налаштований зробити все можливе для швидкої реалізації цієї мети», - написав український прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 квітня, Європарламент ратифікував угоду про подальше спрощення візового режиму з Україною й вирішив продовжити місію Кокса-Квасневського до вересня.