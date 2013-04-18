ТОП-10 (18 квітня)

Європарламент ратифікував угоду про спрощення візового режиму з Україною

Депутати ухвалили два євроінтеграційні закони

S&P присвоїло суверенним єврооблігаціями України рейтинг "В"

Кабмін планує підтримувати розмір держборгу на рівні 30% ВВП

Мінфін у серпні-вересні почне розміщення казначейських зобов'язань для фізосіб

США готові допомагати Україні в організації видобутку сланцевого газу - посол

Активи українських банків у березні зросли до 1,147 трлн грн

Мінфін продовжить розміщення валютних облігацій у травні

ВР внесе зміни до Податкового кодексу у зв'язку з утворенням Міндоходів

ВР введе фінансові векселі для оформлення платежів з відшкодування ПДВ

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Європарламент ратифікував угоду про спрощення візового режиму з Україною

Страсбург. Європейський парламент ратифікував Угоду між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

"За" проголосували більшість депутатів, зареєстрованих у залі, голосування проводилося шляхом підняття рук.

Угода була підписана 23 липня 2012 року у Брюсселі.

Положеннями угоди розширюються категорії громадян України, які мають право на спрощене оформлення безкоштовних та багаторазових віз; удосконалюється порядок оформлення віз для представників засобів масової інформації; визначаються чіткі терміни дії багаторазових віз; встановлюється можливість термінового оформлення віз (протягом 3 діб) особам, які проживають на значній відстані від місця подання візового клопотання (за умови сплати термінового консульського збору); запроваджується безвізовий режим поїздок для громадян України, які користуються біометричними службовими паспортами.

Спрощений режим оформлення віз стосуватиметься: журналістів та членів технічного персоналу, які супроводжують їх із метою виконання професійних обов’язків; учасників офіційних програм обміну, організованих містами-побратимами та іншими муніципальними одиницями; представників релігійних громад; представників професій, які беруть участь у міжнародних виставках, конференціях, симпозіумах, семінарах або інших подібних заходах, що проводяться на території держав-членів; осіб віком 25 років або молодших, які є учасниками семінарів, конференцій, спортивних, культурних або освітніх заходів, організованих неприбутковими організаціями.

Також це стосується близьких родичів: одного з подружжя, дітей (у тому числі всиновлених), батьків (у тому числі опікунів), дідусів, бабусь та онуків, які відвідують громадян України, які мають дійсний дозвіл на проживання на території держав-членів або громадян Європейського Союзу, які проживають на території держави-члена, громадянами якої вони є; представників громадських організацій, які подорожують із метою освітньої підготовки, участі в семінарах, конференціях, у тому числі в рамках програм обміну; учасників офіційних програм ЄС з прикордонного співробітництва, таких як Інструмент Європейського сусідства та партнерства (ІЄСП).

Імплементація угоди сприятиме подальшій лібералізації візового режиму з Європейським Союзом, розвитку контактів між громадянами України та держав-членів ЄС, створенню підґрунтя для майбутнього запровадження стороною ЄС повноцінного безвізового режиму для громадян України.

У ній сказано, що ухвалення закону дасть можливість здійснити внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності Угодою між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз.

Зазначається, що набрання угодою чинності забезпечить спрощення режиму поїздок громадян України до держав-членів ЄС, сприятиме подальшому розвитку відносин між Україною і Євросоюзом та інтенсифікації контактів в соціально-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ратифікувала Угоду про внесення змін до Угоди про спрощення оформлення віз з ЄС 22 березня 2013 року.

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Депутати ухвалили два євроінтеграційні закони

Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність до стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 362 народних депутата з 421, зареєстрованого у сесійній залі.

Цей закон складається з двох розділів, першим з яких вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції", а також редакційні зміни до законів України "Про господарські товариства", "Про основи національної безпеки України" та "Про застосування амністії в Україні". Другим розділом визначено порядок набуття чинності законодавчого акту.

Як наголошується в пояснювальній записці до закону, зміни кореспондуються з рекомендаціями, наданими GRECO Україні за результатами третього раунду оцінювання, і спрямовані на: віднесення всіх корупційних правопорушень, пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди, до числа злочинів, як це передбачено положеннями Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України № 252-V від 18 жовтня 2006 року); заміну терміну "хабар" поняттям "неправомірна вигода", що передбачено Кримінальної конвенції проти корупції і охоплює не тільки матеріальні предмети, а й немайнові вигоди; криміналізацію всіх елементів активного і пасивного хабарництва; встановлення кримінальної відповідальності за прийняття пропозиції чи обіцянку неправомірної вигоди; розширення меж застосування диспозицій корупційних правопорушень таким чином, щоб відповідні положення стосувалися випадків, коли корупційна дія відбувається в інтересах третьої сторони; встановлення більш жорстких, порівняно з наявними, санкцій за корупційні діяння у публічній сфері; усунення ризику зловживання інститутом дієвого каяття шляхом введення додаткових обов'язкових умов для можливого звільнення від відповідальності за корупцію (обов'язкового поєднання двох чинників - вимагання та добровільного інформування органу досудового розслідування, тоді як на сьогодні для такого звільнення достатньо будь-якого з цих двох умов).

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України” (стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 362 із 419 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законом внесено зміни та доповнення до Кримінального кодексу України: вводиться поняття «спеціальна конфіскація» та запроваджується можливість її застосування за вчинення злочинів, передбачених статтями 364, 366, 368, 3682, 369 та 3692 Кримінального кодексу України; визначаються випадки застосування спеціальної конфіскації.

Також законом внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України:

до обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, включено обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, зокрема пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Крім того визначено порядок питання про спеціальну конфіскацію;

деталізовано підстави для тимчасового вилучення майна та його припинення, арешту майна та його скасування;

закріплено необхідність обов’язкового зазначення у резолютивній частині вироку рішення щодо спеціальної конфіскації.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України» (стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України) дозволить запровадити дієвий механізм конфіскації майна та доходів, отриманих від корупційних діянь, який в цілому позитивно вплине на зменшення рівня корупції державі та подолання негативних наслідків від корупційних діянь, мінімізує збитки держави, завдані вчиненням корупційних діянь посадовими та службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

“Крім цього, прийняття запропонованого законопроекту стане ще одним кроком на шляху реалізації Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, а також приведення чинного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів у сфері боротьби з корупцією, зокрема Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 173)”, - йдеться в пояснювальній записці.

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S&P присвоїло суверенним єврооблігаціями України рейтинг "В"

Рейтингове агентство Standard & Poor's присвоїло суверенним єврооблігаціями України на 1,25 млрд дол. з купоном 7,5% рейтинг «В» з негативним прогнозом, повідомляється в прес-релізі, розміщеному на сайті S&P.

Агентство також знизило довгостроковий рейтинг України за національною шкалою до «uaA-» з «uaA +». Очікуваний рівень відшкодування незабезпеченого боргу в іноземній валюті підтверджений на рівні «4».

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Кабмін планує підтримувати розмір держборгу на рівні 30% ВВП

Уряд планує підтримувати розмір державного боргу на рівні близько 30% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила під час IX Українського облігаційного конгресу директор департаменту боргової та міжнародної політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук.

За її словами, мова йде про підтримку розміру держборгу на даному рівні в 2013-2015 роках.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом постанови уряду про основні напрямки бюджетної політики на 2014 рік, рівень держборгу в 2014 році планується в межах 31% ВВП при очікуваному рівні держборгу в 2013 році в 30,6% ВВП.

Світовий банк очікує збільшення відношення зовнішнього боргу України до ВВП - до 83,5% у 2013 році і 85,3% в 2014 році, проти 78,5% і 78,6% відповідно, прогнозованих раніше. До того ж державний і гарантований державою борг, за прогнозами СБ, до кінця року становитиме 40,1% ВВП, у 2014 році - 41,5%.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнятий з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами - 361,5 млрд грн, витратами - 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

За даними Міністерства фінансів України, державний і гарантований державою борг України в 2012 році зріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становить 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

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Мінфін у серпні-вересні почне розміщення казначейських зобов'язань для фізосіб

Міністерство фінансів України планує в серпні-вересні поточного року вийти з пропозицією гривневих казначейських зобов'язань для фізичних осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила під час IX Українського облігаційного конгресу директор департаменту боргової та міжнародної політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук.

За її словами, розміщення казначейських зобов'язань проводитиметься через уповноважених осіб. На цей час міністерство планує вивчити питання вартості цього інструменту, його привабливості для покупців.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України планує випуск гривневих казначейських зобов'язань для населення прогнозним обсягом 2-3 млрд грн з термінами обігу два і три роки.

Також Мінфін має намір розширити перелік банків-агентів з продажу казначейських зобов'язань за рахунок двох-трьох банків, щоб агентом виступав не тільки «Ощадбанк».

Як повідомляв УНІАН, державний "Ощадбанк" продовжує розміщення дворічних казначейських зобов'язань на пред'явника серії «Б» обсягом 100 млн дол. Розмір доходу за кожним купоном серії «Б» є фіксованим і становить 20 дол. Продаж фізичним особам здійснюється установами банку за вартістю, встановленою Міністерством фінансів України. Також з 11 квітня в банку починається виплата доходу за першим купоном казначейських зобов'язань серії «А», розмір якого за кожним купоном є фіксованим і становить 23 дол.

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США готові допомагати Україні в організації видобутку сланцевого газу - посол

Сполучені Штати Америки готові допомагати Україні в організації видобутку сланцевого газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол США в Україні Джон Теффт під час свого виступу на VІ Київському безпековому форумі “Безпека у небезпечному світі”, який організований фондом Арсенія Яценюка “Відкрий Україну”.

“Ми намагаємось зробити все можливе для того, щоб підтримати Україну у цій діяльності”, - сказав він.

На переконання посла, видобуток сланцевого газу може допомогти Україні стати енергетично незалежною і самодостатньою країною. Він зазначив, що для США видобуток сланцевого газу дозволяє створювати нові робочі місця, робити нижчими ціни на природний газ та електроенергію, а також збільшувати доходи до федерального і місцевого бюджетів.

“Сланцевий газ - це абсолютно, однозначно позитивна річ. Якщо все робити правильно, якщо є відповідні регулятивні норми, якщо є компанії, які дотримуються передових технологій, то це може стати однозначно позитивною річчю, як це було у США”, - додав він.

Дж.Теффт повідомив, що Україну вже відвідали три американські експерти в галузі законодавства для консультування питань видобутку сланцевого газу.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Кабінет Міністрів України своїми постановами №1297 і №1298 затвердив умови конкурсів з укладення угод про розподіл продукції (УРП) щодо Юзівської (Донецька та Харківська області) та Олеської (Львівська область) вуглеводневих площ із запасами сланцевого газу.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській та Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

25 січня 2013 року в Давосі у присутності Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розділ продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

Угода про розділ продукції з американською компанією Chevron з видобутку сланцевого газу на заході України може бути підписана до 1 червня 2013 року за умови позитивного рішення обласних рад, повідомив міністр екології Олег Проскуряков.

Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська та Донецька обл.) оцінюються в 4,054 млрд куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) - у 2,98 млрд куб. м газу.

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Активи українських банків у березні зросли до 1,147 трлн грн

Активи банків України в березні 2013 року зросли на 0,9% - до 1,147 трлн грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з повідомленням, загальні активи банків минулого місяця зросли на 0,6% і на 1 квітня становили 1,284 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 63,7%, вкладення в цінні папери - 9,6%, кореспондентські рахунки в інших банках - 7%, дебіторська заборгованість - 5%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку - 4,7%, нараховані доходи до отримання - 4,3%, кошти і нематеріальні активи - 4,2%.

Зобов'язання банків минулого місяця зросли на 0,8% - до 970,7 млрд грн, у тому числі кошти фізосіб становили 384,5 млрд грн, або 39,6%, кошти суб'єктів господарювання - 206,5 млрд грн, або 21, 3%, міжбанківські кредити та депозити - 108,2 млрд грн, або 11,1%.

Капітал банків у березні зріс на 1,7% - до 176,7 млрд грн і становив 15,4% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків знизився на 0,2% і на 1 квітня становив 175,1 млрд грн.

Станом на 1 квітня 2013 року ліцензію Національного банку на здійснення банківських операцій мали 175 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в 2012 році зросли на 6,4% - до 1,127 трлн грн, загальні активи - на 4,5% до 1,268 трлн грн.

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Мінфін продовжить розміщення валютних облігацій у травні

Міністерство фінансів України планує продовжити в травні 2013 року розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила у четвер журналістам під час IX Українського облігаційного конгресу директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Мінфіну Галина Пахачук.

Водночас, за її словами, обсяги пропонованих валютних облігацій будуть невеликими. "Запропонуємо, але небагато", - сказала вона.

Г.Пахачук також зазначила, що до кінця цього року уряд розраховує залучити 49 млрд грн на внутрішньому ринку і 19 млрд грн - на зовнішньому.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів у квітні 2013 року, як і в березні, має намір провести чотири аукціони з продажу ОВДП, при цьому розміщення валютних держпаперів не планується.

Згідно з графіком розміщення ОВДП на поточний місяць, аукціони заплановано на 2, 9, 16 і 23 квітня.

Довідка УНІАН. Станом на 16 квітня, обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становить 212,502 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 123,752 млрд грн, у власності банків - 75,801 млрд грн, нерезидентів - 5,325 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році в ході проведення аукціонів із продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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ВР внесе зміни до Податкового кодексу у зв'язку з утворенням Міндоходів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проекту Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 231 депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України щодо функціонування у загальній системі податкового адміністрування органів доходів і зборів - центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (за текстом Кодексу - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику), його територіальні органи.

Ця система органів згідно з положеннями законопроекту є контролюючими органами, що повністю відповідає практиці унормування цього питання в чинній редакції Кодексу.

Запропоновані законопроектом нові редакції норм щодо функцій та повноважень контролюючих органів (статті 191 та 20 ПКУ) сформовані виходячи із чинної редакції цих норм з урахуванням наданих Міністерству доходів і зборів повноважень, а також згруповані, виходячи із функціонального навантаження. При цьому, законопроектом не передбачається збільшення фіскального навантаження на платників податків або зміни до чинних на сьогодні інститутів податкового адміністрування. Відповідні зміни до Митного кодексу України, законодавства про єдиний соціальний внесок, а також інших законодавчих актів України щодо цих питань з метою координації правових норм і уніфікації законодавства запропоновані для прийняття окремими пов’язаними законопроектами.

Змінами до відповідних норм Податкового кодексу України пропонується імплементація у чинну систему податкового адміністрування органів доходів і зборів замість податкових органів (органів державної податкової служби). При цьому, змін до існуючого інструментарію податкового адміністрування законопроектом не пропонуються.

Зміни до норм щодо посадових осіб та служби в контролюючих органах, їх соціального та правового статусу передбачають загально правове унормування цих напрямів для посадовців створеного Міністерства доходів і зборів у межах існуючих на сьогодні норм щодо посадовців Державної податкової служби України та Державної Митної служби України. Відповідні зміни до Митного кодексу України щодо зазначених питань пропонуються іншим законопроектом.

Законопроектом передбачено, що норми Податкового кодексу України в частині утворення та діяльності підрозділів податкової міліції у складі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та його територіальних органів діють до прийняття законодавчого акту щодо податкової міліції, що цілком узгоджується із положеннями Указу Президента України від 18 березня 2013 року №141/2013.

Як повідомляв УНІАН, у березні Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство низку функцій, у тому числі з адміністрування єдиного соціального внеску та контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також входять: забезпечення єдиної державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів та цільових фондів.

На Міндоходів також покладено відповідальність за формування державної політики у сфері контролю за виробництвом та оборотом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Крім того, Міндоходів контролюватиме сферу готівкових розрахунків за товари (послуги), а також наявність ліцензій на здійснення різних видів діяльності, що підлягають ліцензуванню або патентуванню.

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ВР введе фінансові векселі для оформлення платежів з відшкодування ПДВ

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 239 при необхідному мінімумі в 226 голосів. Не голосували всі фракції опозиції.

Даним законопроектом передбачено внести зміни та доповнення до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України та законів України „Про обіг векселів в Україні”, „Про цінні папери та фондовий ринок”, „Про Державний бюджет України на 2013 рік”.

Зокрема, законопроектом пропонується у законах України „Про обіг векселів в Україні” та „Про цінні папери та фондовий ринок” надати визначення термінів „фінансовий банківський вексель” та „фінансовий казначейський вексель” та відповідно передбачається, що Порядок видачі, обігу, погашення та стягнення за фінансовими банківськими векселями затверджується Національним банком України, а Порядок видачі, обігу та погашення фінансових казначейських векселів, що випускаються центральним органом виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, затверджується Кабінетом Міністрів України у відповідності до закону про Державний бюджет на відповідний рік.

Уточнюється, що фінансовий казначейський вексель видається в документарній формі або в формі електронного документа та визначається порядок підписання векселя, складеного у формі електронного документу. При цьому пропонується визначити, що видача фінансових казначейських векселів України є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У Податковому кодексі пропонується встановити, що до 1 січня 2014 року органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманих висновків відповідних органів державної податкової служби із зазначенням сум податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню з бюджету, можуть відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік” за заявою платників податків видавати їм зазначені у висновках суми бюджетного відшкодування шляхом видачі фінансових казначейських векселів у строки, визначені пунктом 200.13 статті 200 цього Кодексу.

З метою приведення у відповідність до норм Закону України „Про бюджет на 2013 рік” пропонується встановити, що збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства сплачується до загального фонду державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набули чинності положення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення адміністрування податків і зборів», що передбачають введення фінансового векселя для оформлення заборгованості, в тому числі бюджетної.

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