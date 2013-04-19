ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 19 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» публікує матеріал «Ділові підсумки дня: Кабмін взявся за ціни на цукор, а таксі може подорожчати втричі», в якому пише: Ахметов відмовляється від дивідендів, податок на нерухомість фізособи в 2013 році не платитимуть, а кожна п'ята українська фірма скаржиться на жорсткість доступу до кредитування...

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Також «Дело» в публікації «Ще два гірничорудних активи Ахметова відмовилися від виплати дивідендів» пише: На Центральному та Північному ГЗК ухвалені рішення не виплачувати дивіденди за підсумками роботи у 2012 році...

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Білорусія змінила смак» пише: Білорусія закрила ринок для продукції українських кондитерів. Як стало відомо "Комерсант", з початку квітня місцева митниця не пропускає продукцію з України, затримуючи її на кордоні для додаткових перевірок. У результаті тільки в поточному місяці збитки українських виробників можуть перевищити 40 млн грн. У відповідь Україна може розпочати більш ретельні перевірки білоруської цільномолочної продукції...

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Хімія життя» пише: Кабмін намагається запустити промислові підприємства, що простоюють. Вчора уряд підписав угоду з російським "Лукойлом" про початок роботи "Карпатнафтохіму". Кабмін надав російській нафтовій компанії пільгові умови роботи на ринку, отримавши від неї гарантії завантаження підприємства та інвестицій у розмірі $ 100 млн. Договір передбачає більші поступки України, ніж "Лукойлу", але інших способів добитися завантаження підприємства і його стабільної роботи в уряді не було...

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«Комерсант-Україна» в публікації «Дорогі наші депутати» пише: У розпорядженні "Комерсант" опинився підсумковий проект кошторису Верховної Ради на 2013 рік. Документ зберігає на рівні минулого року всі пільги народних депутатів і витрати на їх утримання. На сьогодні фінансування діяльності парламенту передбачено в розмірі близько 850 млн грн на рік, але в Раді підрахували, що для нормального функціонування їм необхідно близько 1,5 млрд грн. У Партії регіонів назвали документ "максимально скромними", а в опозиції зі своїм ставленням ще не визначилися...

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Видання «Сегодня» у публікації «У скільки українцям цього року обійдеться великодній кошик» пише: До Великодня ще два тижні, але вже в ці вихідні багато сімей збираються скупитися. Люди традиційно натовпами окуповують базари і супермаркети, готуючись до свята. «Сегодня» порахувала, скільки цього року доведеться витратити на розговіння після Великого посту, включивши до великоднього кошика-2013 мінімальний набір продуктів...

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Аркадій і Борис Ротенберги створюють медіахолдинг» пише: Найближчим часом у Росії може з'явитися новий медіахолдинг, до якого увійдуть LiveJournal.com, «Чемпіонат.com», Quto.ru, Redigo.ru, ВД «Афіша »і Rambler.ru...

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Видання «Ведомости» у публікації «ЦБ чекає зниження ставок за вкладами» пише: Надлишок грошей, очікуване уповільнення інфляції та підвищення страховки за вкладами дозволять банкам знизити ставки за вкладами, очікує Центробанк. Поки падає прибутковість лише валютних депозитів...

(УНІАН)