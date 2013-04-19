В Україні залишаються підтопленими 25 населених пунктів

В Україні внаслідок весняної повені та підйому ґрунтових вод станом на 19 квітня залишаються підтопленими 25 населених пунктів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема у Волинській області підтоплено 6 населених пунктів, Житомирській – 4 н.п., Київській – 13 н.п, Львівській –1 н.п. та Рівненській – 1 н.п.

За даними ДСНС, упродовж 18 квітня для надання допомоги населенню з відкачування води на прибудинкових територіях залучались 73 рятувальники та 31 од. насосного обладнання. За добу відкачано 10,7 тис. куб. м води. Загалом з 2 квітня відкачано понад 1 млн куб. м води.

Крім того, йдеться в повідомленні, за інформацією Укравтодору, проїзд автошляхами державного та регіонального значення забезпечено. Обмежено рух транспортних засобів на автодорогах Волинської, Київської, Рівненської, Сумської, Чернівецької та Чернігівської областей.