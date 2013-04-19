Посол ЄС: Угода про асоціацію не несе негативних наслідків для партнерів України

Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом не несе негативних наслідків для партнерів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський у своєму виступі на Київському форумі безпеки “Безпека у небезпечному світі”, організованому Фондом Арсенія Яценюка “Відкрий Україну”.

“Асоціація як така - це позитивна пропозиція, вона не має ніяких негативних наслідків для інших партнерів України і не містить в собі ніякого потенціалу нанесення якогось зворотнього удару”, - сказав Я.Томбінський.

За його словами, Угода про асоціацію відкриє більше можливостей для всіх партнерів України, якщо економіка України розвиватиметься і функціонуватиме краще.

“Це буде більш стабільна країна, це відкриє більші можливості для інших країн партнерів, чи ми говоримо про Росію, чи про будь-яку іншу країну світу”, - сказав Я.Томбінський.

Він наголосив, що для Польщі приєднання до Європейського Союзу відкрило величезні можливості, і Україна також має ці перспективи. Він зазначив, що Угода про асоціацію означає кращі умови, модернізацію, план дій для того, щоб Україна стала більш сприятливою країною для українців. Він зазначив, що понад 7 млн українців за останні роки залишили Україну і поїхали за кордон, і це пов’язано з поточною ситуацією в Україні, де люди не бачили для себе перспектив.

“Виходячи з досвіду інших країн, можна сказати, що асоціація - це набір інструментів, які пропонує Європейський Союз, це рушійна сила, яку можна використати для того, щоб Україна стала більш приємною країною для власних громадян, коли інтереси людини будуть в центрі політики”, - додав посол ЄС.

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