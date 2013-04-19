Азаров так і не з’явився в парламенті на Годину запитань до уряду

Прем’єр-міністр України Микола Азаров так і не з’явився на Годину запитань до уряду у Верховній Раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, під час Години запитань до уряду доповідав і відповідав на запитання міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк.

Водночас після Години запитань до уряду мають бути оголошені депутатські запити, а потім розглянуто питання про відповідальність Кабінету Міністрів України.

Як відомо, сьогодні голова Верховної Ради України Володимир Рибак повідомив, що М.Азаров перебуває на нараді, але він прийде до парламенту, щоб відповісти на запитання.

До того ж В.Рибак не уточнив, про яку нараду за участю М.Азарова йдеться.