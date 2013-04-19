Прем’єр-міністр України Микола Азаров прибув до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, в урядовій ложі зібралися члени Кабінету Міністрів України. На цей час завершено оголошення депутатських запитів.

Як відомо, сьогодні у ВР – Година запитань до уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради України Володимир Рибак повідомив, що М.Азаров перебуває на нараді, але він прийде до парламенту, щоб відповісти на запитання.

До того ж В.Рибак не уточнив, про яку нараду за участю М.Азарова йдеться.

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Верховна Рада України розпочала розгляд питання про відповідальність Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, оскільки о 12 годині розпочинається планова півгодинна перерва в парламенті, то голова Верховної Ради України Володимир Рибак поставив на голосування питання щодо роботи ВР без перерви, котра мала бути з 12.00 до 12.30.

Рішення про роботу без перерви ухвалили за другим разом, оскільки під час першого голосування за це висловилися лише 190 народних депутатів за необхідних 226 «за». Вдруге за роботу без перерви проголосували вже 279 із 384 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.