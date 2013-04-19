Міністри закордонних справ ЄС 22 квітня обговорять перспективи асоціації з Україною

Брюссель. Міністри закордонних справ ЄС на засіданні у понеділок, 22 квітня, у Люксембурзі обговорять можливість підписання угоди про асоціацію з Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

“У понеділок ми побачимо, якою буде позиція міністрів закордонних справ”, - сказав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що на сьогодні важко говорити про те, коли може бути ухвалено остаточне рішення щодо підписання угоди. До того ж дипломат нагадав, що після звільнення колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка було багато коментарів від представників ЄС та країн-членів. “Їх основний месидж полягав в тому, що це рух у правильному напрямку, однак має бути зроблено більше”, - сказав дипломат.

Він також зазначив, що під час засідання Ради закордонних справ ЄС обговорять майбутню міністерську зустріч країн східного партнерства, а також питання підготовки до Вільнюського саміту східного партнерства.

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