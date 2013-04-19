Анонс на 22 квітня

* Відбудеться засідання Стратегічного дискусійного клубу Інституту світової політики на тему: «Соло на трубі: енергетична безпека України в контексті геополітичного вибору». Запитання: як вирішити хронічні проблеми газозалежності України від російських поставок (консорціум з управління ГТС спільно з Росією, форсування «Газпромом» обхідних газопроводів, реверсивні поставки газу з Європи)? Чи здатне Енергетичне Співтовариство інтегрувати енергетичний сектор України в енергетичний простір ЄС? Чи можливі солідарні дії ЄС і Україною на лінії газових відносин ЄС - Україна - Росія? Яким чином видобуток нетрадиційного газу впливатиме на зовнішню політику України?

* Круглий стіл на тему: «Енергетичні альтернативи України: екологічний аспект». Організатор - Всеукраїнська екологічна ліга.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чи будуть українські міста електронними?». Будуть представлені результати моніторингу ефективності впровадження системи електронного управління в містах України, реалізованого коаліцією неурядових організацій та Національним центром електронного урядування за підтримки МФ "Відродження". Під час моніторингу були досліджені та проаналізовані офіційні веб-портали та системи електронного документообігу органів місцевого самоврядування в 100 найбільших містах України. Чи ефективно використовуються системи електронного управління в різних містах? Які існують недоліки і кращі напрацювання, які можуть стати прикладом для інших муніципалітетів? Які кроки мають бути здійснені на державному та муніципальному рівнях з метою більш ефективного впровадження і розвитку електронного урядування в містах України? На ці та інші питання відповідатимуть учасники прес-конференції: Олег Левченко, виконавчий директор ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» Олеся Архипська, керівник Національного центру електронного урядування; Софія Голота, МФ «Відродження», Олексій Хмара, Transparency International Україна; Валентина Дарнопих, виконавчий директор Асоціації «Міста електронного управління України», Олександр Пономаренко, Асоціація міст України, Сергій Корчинський, Інститут громадянського суспільства, Тетяна Бойко, Громадянська мережа "ОПОРА" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться засідання на тему: «Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні в 2013 році». Організатор - Державна іпотечна установа (ДІУ). Учасники: Валентин Рибачук, голова правління ДІУ; Галина Пахачук, директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України, Юрій Зоц, перший заст.голови правління ДІУ, Андрій Камуз, заступник голови правління ДІУ, Андрій Прилипко, заступник голови правління ДІУ. На захід запрошені представники банків-партнерів ДІУ, інші учасники іпотечного ринку.

* Прес-конференція міністра юстиції Олександра Лавриновича на тему «Пріоритетні напрями роботи Міністерства юстиції у 2013 році».

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