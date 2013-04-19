Азаров вважає нелогічним розгляд питання про відставку уряду через 4 місяці його роботи

Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає нелогічним ініційований опозицією розгляд питання про відставку уряду через 4 місяці його роботи.

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

"Насамперед я хотів би подякувати всім тим, хто сьогодні висловив свою позицію і підтримав уряд України у процесі обговорення ініційованого опозиційними силами питання у Верховній Раді про недовіру уряду. Треба сказати, що ініціатори забули, що лише 4 місяці тому Верховна Рада затвердила прем'єр-міністра і було сформовано новий склад уряду. Таким чином, вони лише через 4 місяці після формування уряду пропонували відправити його у відставку. Складно говорити про логіку", - сказав М.Азаров.

На його думку, майданчик Верховної Ради - це те місце, де можна фундаментально обговорити проблеми розвитку країни, подискутувати про основні структурні реформи. Проте, за словами прем'єр-міністра, всі виступи опозиційних депутатів звелися до банального повторення всього того, що вони говорять на своїх мітингах і що зовсім не відповідає рівню розгляду державних питань.

"Мені довелося сказати, що, на жаль, триває використання таких неприйнятних для цивілізованої дискусії прийомів, як брехня, демагогія, популізм, образи, безпідставні звинувачення. Словом, опозиція у черговий раз продемонструвала вкрай низький рівень професійної дискусії", - відзначив М.Азаров.

Також він відзначив, що сьогодні уряд у парламенті вперше розповів про Програму активізації економіки.

"Це велика і серйозна програма, яка дозволить здійснити нову індустріалізацію країни. Це перша така програма в історії незалежної України. У цілому більшість у Верховній Раді підтримала уряд, і ми, безумовно, вдячні за це народним депутатам. Ми і надалі працюватимемо разом, прагнутимемо знаходити компроміси з тими, хто хотів би дійсно добра Україні", - відзначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, Верховна Рада не підтримала проект постанови «Про відповідальність Кабінету Міністрів України».