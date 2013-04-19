ТОП-10 (19 квітня)

Білорусь закрила ринок для українських кондитерських виробів

Міністри закордонних справ ЄС 22 квітня обговорять перспективи асоціації з Україною

ВР відмовилася прийняти резолюцію недовіри уряду Азарова

«Ощадбанк» у першому кварталі знизив прибуток на 23%

Fitch присвоїв єврооблігаціям агрохолдингу «Мрія» рейтинг «В»

Лукашенко підтримує будівництво газопроводу «Ямал-Європа-2»

Міністра держмайна Польщі звільнено за підписання меморандуму з "Газпромом" щодо "Ямал-Європа-2"

ВР відмовилася прийняти резолюцію недовіри уряду Азарова

Диференційовані внески для банків до Фонду гарантування вводяться з другого кварталу

Росія пропонує Польщі побудувати газопровід із білоруського Кобриня до словацьких Великих Капушан

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Білорусь закрила ринок для українських кондитерських виробів

Зупинка українських вантажів з кондитерськими виробами на кордоні з Білоруссю для проведення митного огляду може спричинити за собою втрати для вітчизняних кондитерських підприємств у розмірах до 50 млн грн, оскільки зараз експорт до цієї країни повністю заблокований.

Про це УНІАН повідомив голова асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк.

«Наші вантажі потрапили під посилений митний огляд. На сьогодні вже з початку місяця наш експорт до Білорусі заблокований повністю. Втрати становитимуть 40-50 млн грн», - сказав О.Балдинюк.

За його словами, законодавство Білорусі дозволяє проводити подібні розширені огляди, проте в цій ситуації мова йде про нетарифні методи обмеження експорту.

«Законодавство дозволяє їм проводити такі огляди, але насправді всі розуміють, що мова йде не про необхідний огляд, а про нетарифні методи обмеження експорту наших продуктів на білоруський ринок. Цей інструмент повністю суперечить інструментарію чесної, відкритої конкуренції. Це спроби не допустити нашу продукцію», - впевнений О.Балдинюк.

До того ж він акцентує увагу на тому, що Великодні свята є одним з піків продажів кондитерських виробів, тому обмеження експорту саме в цей період є найбільш болючим для виробників.

«Річ у тому, що зараз пік продажів, потім після Великодня вони можуть відкрити кордон, але потім на ринку почнеться затишшя. Навіть якщо за кілька днів до Великодня вони відкриють, ми все одно не встигнемо доставити свій товар до торгових точок», - відзначає глава «Укркондпрома».

О.Балдинюк також поінформував, що у квітні українські кондитери планували поставити на ринки Білорусі 3 тис. тонн солодких виробів.

Довідка УНІАН. Виручка виробників від поставки кондитерських виробів на ринки Білорусі в 2012 році становила 1,5 млрд грн.

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Міністри закордонних справ ЄС 22 квітня обговорять перспективи асоціації з Україною

Брюссель. Міністри закордонних справ ЄС на засіданні у понеділок, 22 квітня, у Люксембурзі обговорять можливість підписання угоди про асоціацію з Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

“У понеділок ми побачимо, якою буде позиція міністрів закордонних справ”, - сказав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що на сьогодні важко говорити про те, коли може бути ухвалено остаточне рішення щодо підписання угоди. До того ж дипломат нагадав, що після звільнення колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка було багато коментарів від представників ЄС та країн-членів. “Їх основний месидж полягав в тому, що це рух у правильному напрямку, однак має бути зроблено більше”, - сказав дипломат.

Він також зазначив, що під час засідання Ради закордонних справ ЄС обговорять майбутню міністерську зустріч країн східного партнерства, а також питання підготовки до Вільнюського саміту східного партнерства.

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ВР відмовилася прийняти резолюцію недовіри уряду Азарова

Верховна Рада не підтримала проект постанови «Про відповідальність Кабінету міністрів України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало лише 190 (при необхідних 226 – УНІАН) із 362 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

З фракції Партії регіонів за відставку уряду не голосував жоден депутат. З фракції «Батьківщина» - «за» проголосували 88 із 95 членів фракції, «УДАР» - «за» 35 із 42-х, КПУ – «за» 21 із 32 депутатів, позафракційні - 10 із 32-х. Фракція ВО «Свобода» голосувала за відставку уряду у повному складі – 36 депутатів.

Постановою передбачалося прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів України.

В документі зазначено, що діяльність Кабміну є нелегітимною, оскільки в порушення вимог статті 114 Конституції України на розгляд Верховної Ради не було подано Програму діяльності Кабінету міністрів України.

Проектом постанови передбачалося визнати, що урядові ініціативи є безсистемними та проявили свій антинародний характер, а наслідком медичної реформи стало закриття закладів охорони здоров’я та звільнення медичного персоналу.

«У результаті пенсійної реформи було збільшено пенсійний вік та страховий стаж. Урядом практично провалено євроінтеграційний процес, ігноруються вимоги та рекомендації ЄС в частині декриміналізації законодавства, приведення виборчого законодавства до європейських стандартів, подолання вибіркового правосуддя», - йдеться в проекті постанови.

В ньому також зазначено, що урядом не забезпечено реалізації заходів щодо протидії корупції; активними темпами зростає заборгованість з заробітної плати та соціальних виплат окремим категоріям населення.

«З початку 2013 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні збільшилася майже на 100 тисяч людей; зберігається стабільна тенденція падіння промислового виробництва: у січні 2013 року - мінус 3,2%, у лютому 2013 року - мінус 6%», - йдеться в документі.

Як відомо, згідно з законодавством, резолюція недовіри Кабінету міністрів України вважається прийнятою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради.

Прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабміну має наслідком відставку всього складу уряду.

Питання про відповідальність Кабміну не може розглядатися Верховною Радою більше ніж один раз протягом чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів України.

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«Ощадбанк» у першому кварталі знизив прибуток на 23%

Державний «Ощадбанк» (м. Київ) у першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року, знизив чистий прибуток на 23,01% - до 137,28 млн грн. Про це йдеться у звітності, оприлюдненій на сайті банку.

У першому кварталі поточного року, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, активи банку зросли на 0,27% до 86,23 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів знизилися на 2,96% до 49,67 млрд грн, зобов'язання зросли на 0,11% до 67,95 млрд грн, кошти клієнтів - на 1,58% до 40,02 млрд грн, власний капітал - на 0,87% до 18,28 млрд грн, статутний капітал знизився на 6,71% до 14,5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Ощадбанк» (м. Київ) у 2012 році, порівняно з 2011 роком, збільшив чистий прибуток на 12,2% - до 565,825 млн грн.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.

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Fitch присвоїв єврооблігаціям агрохолдингу «Мрія» рейтинг «В»

Рейтингове агентство Fitch присвоїло 5-річним євробондами агрохолдингу «Мрія» на 400 млн дол. з прибутковістю 9,75% річних рейтинг «В» і рейтинг зворотності активів "R4".

Про це йдеться в прес-релізі агентства, який є в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, Fitch очікує, що виручка від випуску облігацій допоможе продовжити погашення заборгованості «Мрії», підвищивши при цьому рівень загальної ліквідності компанії. В агентстві також відзначають, що частина коштів від нового випуску облігацій буде спрямована на рефінансування частини раніше випущених євробондів на 250 млн дол. з терміном погашення в 2016 році. Решта фінансових ресурсів буде спрямована на погашення інших боргів холдингу, нові капіталовкладення і підтримку оборотного капіталу протягом року.

В агентстві також відзначили, що змін дивідендної політики «Мрії» не прогнозується, тому дивіденди цього року, імовірно, виплачуватися не будуть.

Як повідомляв УНІАН, у квітні агрохолдинг «Мрія» розмістив євробонди на 400 млн дол. з прибутковістю 9,75% річних з погашенням у 2018 році, хоча раніше джерело повідомило УНІАН, що компанія планує розмістити єврооблігації на суму 350 млн дол. з орієнтиром дохідності 9,0%.

Наприкінці березня міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's присвоїло випусу євробондів агрохолдингу «Мрія», що планується, рейтинг «В» і рейтинг зворотності активів "4", а агентство Fitch - рейтинг «B (EXP)» з рейтингом зворотності активів "RR4". Агентства тоді повідомляли, що залучені кошти можуть бути спрямовані агрохолдингом на погашення існуючих зобов'язань, а також на інші капітальні витрати.

Агрохолдинг «Мрія» у 2012 році збільшив чистий прибуток до 174,3 млн дол. зі 150 млн дол. у 2011 році. Виручка компанії за звітний період збільшилася до 563 млн дол. із 425,7 млн дол. у 2011 році. Операційний прибуток компанії в 2012 році зріс на 5,8% - до 207,6 млн дол. Показник EBITDA агрохолдингу за підсумками 2012 року збільшився на 41% - до 254,8 млн дол., маржа EBITDA за вказаний період зросла до 45,3 % порівняно з 42,3% роком раніше.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія» спеціалізується на вирощуванні пшениці, ячменю, ріпаку, цукрових буряків, гречки, картоплі та інших культур. Земельний банк компанії становить 298 тис. га.

Агрохолдинг, контрольований сім'єю українських бізнесменів Гутов, у 2008 році через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучив 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.

У березні 2011 року «Мрія» розмістила п'ятирічні євробонди на 250 млн дол. з купоном 10,95%, а в червні Міжнародна фінансова корпорація (IFC) збільшила свою трирічну кредитну лінію цього агрохолдингу на 10 млн дол. - до 35 млн дол.

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Лукашенко підтримує будівництво газопроводу «Ямал-Європа-2»

Білорусь підтримує будівництво газопроводу «Ямал-Європа-2», який проходитиме через територію республіки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сьогодні заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко, відповідаючи на запитання парламентаріїв після звернення з Посланням до білоруського народу і Національних зборів.

«Що стосується Білорусі, то ми – руками-ногами «за», оскільки це робочі місця, високотехнологічний проект, для якого є все, починаючи від фундаментів, компресорних станцій, виробничих площ, які готувалися на дві нитки. Що стосується Польщі, то там один каже одне, інший - інше, третій - третє. Але якщо Росія розпочне будувати «Ямал-Європа-2», на чому я постійно на всіх переговорах наполягав, ми будемо активними сподвижниками, учасниками цього будівництва», - наголосив О.Лукашенко.

Він констатував, що для Білорусі цей проект дуже вигідний.

«Ми гарантуємо, що за будь-якої влади оберігатимемо і підтримуватимемо об'єкти у нормальному стані, тому що нам це вигідно. Росіяни це побачили, тому й ухвалили подібне рішення. Домовляться з поляками - завтра почнемо будувати», - заявив Президент Білорусі.

Довідка УНІАН. 3 квітня ц.р. президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» опрацювати питання будівництва в обхід України газопроводу «Ямал–Європа-2» через Білорусь.

Через Ямальський газопровід, який проходить через територію Білорусі та Польщі до Німеччини, росіяни щорічно можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.

4 квітня в Санкт-Петербурзі «Газпром» і польсько-російська компанія «ЄвроПол Газ» підписали меморандум про взаєморозуміння щодо проекту будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2» потужністю щонайменше 15 млрд куб. м газу на рік. Техніко-економічне обгрунтування проекту має бути підготовлене впродовж шести місяців.

Пропозиції «Газпрому» передбачають будівництво газопроводу на території Польщі від білоруського кордону до Словаччини.

5 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада не підтримує ідею будівництва ще одного газопроводу в обхід України, який міг би проходити через територію Польщі в рамках проекту "Ямал-Європа-2". За його словами, Польща не зацікавлена в додаткових поставках газу з Росії, оскільки хоче зменшити свою енергетичну залежність від росіян.

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG і "ЄвроПол Газ" заявили, що підписаний меморандум є лише декларацією намірів вивчити економічну доцільність проекту «Ямал–Європа-2» і не зобов'язує нікого ні будувати новий трубопровід, ні підписувати будь-які контракти в майбутньому.

Пропозиція росіян повернутися до проекту "Ямал-2" і несподіване для більшості польських чиновників на чолі з прем'єром Д.Туском підписання меморандуму викликало шквал коментарів у польських ЗМІ, аж до закликів про відставку одного з міністрів, якого опозиція звинуватила у втраті контролю над держкомпаніями.

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Міністра держмайна Польщі звільнено за підписання меморандуму з "Газпромом" щодо "Ямал-Європа-2"

Глава польського уряду Дональд Туск вирішив звільнити міністра державного майна Миколая Будзановського за недостатній контроль над державними компаніями, який став очевидним після підписання меморандуму з російським "Газпромом" за проектом "Ямал-Європа-2".

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив Д.Туск у п'ятницю на прес-конференції у Варшаві.

"Ключовим моментом є нагляд та обмін інформацією... Незважаючи на високу кваліфікацію міністра, ця функція не була реалізована на досить хорошому рівні", - сказав прем'єр.

Також він повідомив, що вже звернувся до Президента Польщі Броніслава Коморовського з пропозицією призначити новим міністром Владзімежа Карпінського.

Першочерговим завданням нового міністра Д.Туск назвав вирішення питання про роль польської національної нафтогазової компанії PGNIG у підписанні цього меморандуму.

"Очікую від нового міністра швидких і рішучих дій щодо компанії PGNIG, зокрема персональних рішень", - сказав він.

До того ж Д.Туск назвав обгрунтованою реакцію більшості поляків на підписання меморандуму про будівництво нового газопроводу через Польщу спільно з "Газпромом", зазначивши, що владі потрібно краще координувати свою політику в сфері енергетики.

Також прем'єр не виключив, що в Польщі може бути створене окреме міністерство енергетики або введена посада спеціального уповноваженого з цих питань.

Д.Туск прийняв рішення про відставку міністра після проведення спеціального розслідування щодо обставин підписання меморандуму по "Ямал-2" між польсько-російською компанією "Європол ГАЗ" і російським "Газпромом", за результатами якого сьогодні був оприлюднений відповідний рапорт.

Згідно з документом, очолюване М.Будзановським міністерство раніше не отримувало жодної інформації про плановане підписання даного меморандуму.

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Рада провалила резолюцію про недовіру уряду Азарова

Верховна Рада не підтримала проект постанови «Про відповідальність Кабінету Міністрів України».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало лише 190 (при необхідних 226 – УНІАН) із 362 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

З фракції Партії регіонів за відставку уряду не голосував жоден депутат. З фракції «Батьківщина» - «за» проголосували 88 із 95 членів фракції, «УДАР» - «за» 35 із 42-х, КПУ – «за» 21 із 32 депутатів, позафракційні - 10 із 32-х. Фракція ВО «Свобода» голосувала за відставку уряду в повному складі – 36 депутатів.

Постановою передбачалося прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України.

У документі зазначено, що діяльність Кабміну є нелегітимною, оскільки в порушення вимог статті 114 Конституції України на розгляд Верховної Ради не було подано Програму діяльності Кабінету Міністрів України.

Проектом постанови передбачалося визнати, що урядові ініціативи є безсистемними та проявили свій антинародний характер, а наслідком медичної реформи стало закриття закладів охорони здоров’я та звільнення медичного персоналу.

«У результаті пенсійної реформи було збільшено пенсійний вік та страховий стаж. Урядом практично провалено євроінтеграційний процес, ігноруються вимоги та рекомендації ЄС в частині декриміналізації законодавства, приведення виборчого законодавства до європейських стандартів, подолання вибіркового правосуддя», - йдеться в проекті постанови.

У ньому також зазначено, що урядом не забезпечено реалізації заходів щодо протидії корупції; активними темпами зростає заборгованість із заробітної плати та соціальних виплат окремим категоріям населення.

«З початку 2013 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні збільшилася майже на 100 тисяч людей; зберігається стабільна тенденція падіння промислового виробництва: у січні 2013 року - мінус 3,2%, у лютому 2013 року - мінус 6%», - йдеться в документі.

Як відомо, згідно з законодавством, резолюція недовіри Кабінету Міністрів України вважається прийнятою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради.

Прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабміну має наслідком відставку всього складу уряду.

Питання про відповідальність Кабміну не може розглядатися Верховною Радою більше ніж один раз протягом чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

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Диференційовані внески для банків до Фонду гарантування вводяться з другого кварталу

Диференційовані регулярні внески для банків до Фонду гарантування внесків фізичних осіб вводяться з другого кварталу 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила директор-розпорядник фонду Олена Шарова на засіданні його прес-клубу.

За її словами, фонд чекає певного зростання надходжень внесків від банків після введення диференціації внесків, водночас при розробці методики фонд мав намір не збільшити надходження, а мінімізувати свої ризики.

«Ризики банку не повинні лягати на вкладників і фонд, який здійснює виплати. Якщо банк порушуватиме ті чи інші коефіцієнти ризику, він має буде платити за більш завищеною ставкою», - сказала О.Шарова.

Як повідомляв УНІАН, диференційований внесок вводиться рішенням виконавчої дирекції фонду від 12 лютого №11, яке зареєстроване в Мін’юсті 6 березня. Відповідно до розробленої методики, розмір внеску банку до фонду залежатиме від середньозваженої процентної ставки банку за вкладами, частки вкладів фізичних осіб у пасивах банку і співвідношення валютних і гривневих вкладів у депозитному портфелі.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб і виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 березня становив 5,71 млрд грн, учасниками фонду були 174 банки.

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Росія пропонує Польщі побудувати газопровід із білоруського Кобриня до словацьких Великих Капушан

Російська федерація пропонує польській владі розглянути в рамках так званого проекту "Ямал-2" будівництво нового газопроводу через територію Польщі - від білоруського Кобриня до Великих Капушан у Словаччині.

Про це йдеться в рапорті Міністерства внутрішніх справ Польщі, підготовленому для з'ясування обставин підписання на початку квітня меморандуму щодо проекту, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, російська влада вперше запропонувала польській стороні підписати меморандум про підготовку техніко-економічного обгрунтування цього проекту ще в жовтні 2012 року, коли сторони вели переговори про зниження цін російського газу, що поставлявся до Польщі.

Польське Міністерство державного майна виступило проти підписання цього документа, попередивши підконтрольні державні компанії, що таке рішення має ухвалюватися на рівні уряду.

"Було розуміння, що "Газпром Експорт" може використати підписання меморандуму з однією з державних компаній для політичних і медіа цілей. Привертав увагу факт, що росіяни наполягали на підписанні меморандуму, наголошуючи, що це документ, який юридично не зобов'язує», - йдеться в рапорті.

Автори документа відзначають, що підготовкою меморандуму займалася польсько-російська компанія "ЄвроПол ГАЗ", зазначивши, що про заплановане підписання цього документа в Санкт-Петербурзі в квітні знали представники польської національної нафтогазової компанії PGNIG і віце-глава польського уряду Януш Пехочинський.

Водночас про підготовку документа нічого не знали міністр державного майна Польщі Миколай Будзановський, а також глава уряду Дональд Туск.

Як повідомляв УНІАН, польський прем'єр-міністр сьогодні оголосив про відставку М.Будзановського з поста, назвавши причиною недостатній контроль над державними компаніями, представники якої підписали меморандум з "Газпромом" щодо проекту "Ямал-2".

Раніше М.Будзановський заявляв, що він не одержує документів такого низького рівня, як меморандум про наміри, наголосивши, що такі договори ні до чого не зобов'язують.

Довідка УНІАН. Польща володіє понад 70% акцій PGNIG, яка у свою чергу володіє 48% акцій компанії "ЄвроПол ГАЗ". Таким самим пакетом в останній компанії володіє російський "Газпром", а рештою 4% володіє компанія Gas Trading, найбільшим акціонером якої також є PGNIG.

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