ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 22 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» в публікації «Мінфін зізнався, що переплатив за ресурси» пише: представник міністерства визнав, що відомство завищувало дохідність за держпаперами, щоб не було проблем з їх реалізацією...

http://delo.ua/finance/minfin-priznalsja-chto-pereplatil-za-resursy-202729/

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Також «Дело» в публікації «До чого може призвести гнучкий валютний курс гривні - експерти» пише: в рамках «Українського облігаційного конгресу 2013» розгорілися суперечки про можливу девальвацію гривні...

http://delo.ua/finance/k-chemu-mozhet-privesti-gibkij-valjutnyj-kurs-grivni-eksperty-202700/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Газ з РФ розхитав польський уряд», в якому пише: ідея російського президента Володимира Путіна про розширення газопроводу Ямал-Європа вилилася в гучний політичний скандал у Польщі. Своєї посади позбувся міністр держскарбниці Миколай Будзановський, що курирує місцевий ПЕК, відставка загрожує голові польської держкомпанії PGNiG Гражині Петровській-Оліві. Польща прагне диверсифікувати поставки газу і скоротити залежність від «Газпрому». Але російська монополія може використовувати сам проект як один з інструментів у переговорах з Єврокомісією...

http://www.kommersant.ua/doc/2176134

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Виходять один на один» пише: в опозиції впритул підійшли до того, щоб назвати визначеного кандидата на виборах мера Києва. Одним з найбільш вірогідних претендентів є народний депутат Петро Порошенко. Щоправда, джерела стверджують, що якщо у виборах вирішить брати участь лідер партії УДАР Віталій Кличко, то Порошенко відмовиться від боротьби...

http://www.kommersant.ua/doc/2176057

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«Сегодня» у публікації «У якій валюті краще тримати свої заощадження» пише: експерти радять довіряти гривні, а долари до відпустки міняти вже зараз...

http://www.segodnya.ua/economics/finance/V-kakoy-valyute-luchshe-derzhat-svoi-sberezheniya.html

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Також «Сегодня» у публікації «Земля ніколи не подешевшає - Янукович» пише: президент запевняє, що влада робить конкретні кроки для вирішення проблем у цій сфері...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Zemlya-nikogda-ne-podesheveet-YAnukovich.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Алкогольні акцизи підуть на лікування наркоманів і алкоголіків» пише: МОЗ РФ і Громадська палата ідею вже підтримали. Відповідний законопроект подадуть до Держдуми у вересні...

http://izvestia.ru/news/549066

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«Ведомости» у публікації «Держава не продаватиме акції ВТБ для поповнення бюджету» пишуть: ВТБ в 2013 році проведе тільки додаткову емісію. Банкові капітал потрібніший, ніж дохід - бюджету, кажуть чиновники...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/11389321/vtb_vazhnej_byudzheta

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Також «Ведомости» у публікації «У Росії скоротилися продажі стільникових телефонів» пишуть: продажі мобільних телефонів у I кварталі 2013 року знизилися вперше після кризового 2009 року. Люди стали частіше купувати дорогі телефони, але рідше змінювати їх, вважають експерти...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/11389291/smartfony_ne_pomogli

(УНІАН)