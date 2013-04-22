Клюєв 23-24 квітня відвідає з робочим візитом Брюссель

23-24 квітня відбудеться робочий візит секретаря Ради національної безпеки та оборони України Андрія Клюєва до Брюсселя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі секретаря РНБО, основною метою візиту стане обговорення актуальних питань порядку денного Україна-ЄС, включаючи підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у листопаді цього року в контексті рішень 16-го саміту Україна-ЄС (що відбувся 25 лютого 2013 року).

На зустрічах у Брюсселі також планується обговорення реалізації Плану дій з лібералізації візового режиму між Україною та Євросоюзом, зазначається в повідомленні.

В рамках перебування в Брюсселі заплановано зустрічі А.Клюєва з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем, комісаром ЄС із питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле, комісаром ЄС із питань торгівлі Карелом де Гухтом, а також керівництвом Моніторингової місії Європейського парламенту в Україні, колишніми президентами Олександром Квасневським і Патріком Коксом.

Як повідомлялося, указом Президента України від 12 березня 2013 р. № 127/2013 секретареві РНБО України А.Клюєву було доручено здійснювати координацію діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції України та взаємодію з інститутами ЄС.