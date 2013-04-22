Кабмін хоче штрафувати чиновників контролюючих органів за перевищення повноважень

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді України розширити перелік порушень, які передбачають адміністративну відповідальність, випадками перевищення службових повноважень з боку чиновників контролюючих органів.

Про це йдеться в законопроекті № 2839 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань державного контролю у сфері господарської діяльності», поданому на розгляд до парламенту і опублікованому на сайті ВР.

У разі ухвалення цього законопроекту адмінвідповідальність передбачатиметься за порушення чиновником термінів державного контролю, періодичності і термінів проведення планових перевірок, порядку проведення перевірок, а також за проведення перевірки без належних підстав або без попередження, якщо перевірка планова, за перевищення під час проведення перевірки сфери своєї компетенції або за вимогу документів і зразків продукції, який не є предметом перевірки. Ненадання чиновником акта про проведення перевірки та її результати також вважає порушенням.

Розмір штрафу, який може бути накладено на чиновника за такі порушення, становить від 50 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів. Якщо ж порушення стали систематичними і повторюються протягом року, штраф зростає до 150 неоподатковуваних мінімумів.

У законопроекті також прописана відповідальність чиновників за відсутність реакції на сигнали про порушення. Зокрема, якщо посадова особа контролюючого органу не реагує на звернення іншої посадової особи органу розвитку підприємництва про порушення порядку проведення перевірок, штраф, який може бути накладено за неувагу, становить також від 50 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів. Якщо ж порушення стали систематичними і повторюються протягом року, штраф зростає до 150 неоподатковуваних мінімумів.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до норм Податкового кодексу, обсяг неоподатковуваного мінімуму становить 573 грн.