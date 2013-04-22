Анонс на 23 квітня

* 11-00 - В УНІАН відбудеться презентація Міжнародного форуму інвестицій та інновацій в Україні. Формат заходу Business VIP. Ініціатори форуму: Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні та голова КМДА Олександр Попов. Партнери заходу: Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, ICC Ukraine, ACC in Ukraine, «Advanter Group», «Fairmont Grand Hotel», SI BIS, НЦ «Мала академія наук України». Форум проводиться з метою створення платформи для налагодження зв'язків між українською та європейською бізнес-середовищем і підвищення інвестиційної привабливості України. Детальна інформація про дату, час і місце проведення форуму, країнах та компаніях, які будуть брати участь у Форумі, а також детальна програма проведення будуть повідомлені учасниками прес-конференції. Під час прес-конференції проводитиметься акредитація на форум (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). www.inforum.com.ua і www.eeig.com.ua. Потрібна акредитація. Телефони: +380979919122, +380639917615, +044 2001040

* Прес-конференція на тему: "Презентація Доповіді про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2012 році". Учасники: Олена Миколайчук, голова Держінспекції ядерного регулювання України; Михайло Гашев, перший заступник голови Держінспекції ядерного регулювання України, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України, Тетяна Кілочицька, начальник Управління безпеки поводження з радіоактивними відходами; Ольга Матарикіна, помічник голови - прес-секретар.

* Круглий стіл на тему: «Мама по скайпу: сімейні наслідки трудової міграції». Організатори: Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні та «Видавництво Старого Лева». Учасники: Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль, голова Представництва МОМ в Україні Манфред Профазі; головний редактор «Видавництва Старого Лева», автор ідеї та упорядник збірки оповідань «Мама по скайпу» Мар'яна Савка; куратор німецькомовного видання книги «Мама по скайпу», представник перекладацького об'єднання TRANSLIT Каті Бруннер; психолог ВБФ «Запорука» Мар'яна Нич та ін.

* Круглий стіл на тему: «Іпотека-2013: реалії, проблеми, перспективи». Організатор: портал 3Doma.ua. Учасники: Олександр Дубровін, заступник директора генерального директорату банківського нагляду НБУ, Іван Лівий, директор департаменту фінансової політики Мінекономрозвитку і торгівлі України; Лев Парцхаладзе, президент Конфедерації будівельників України; Леонід Рисухін, голова правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву; Валентин Рибачук, голова правління Державної іпотечної установи, Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру, Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків та ін.

* Відбудеться офіційне відкриття VII Всеукраїнського Фестивалю науки. Фестиваль відкриє президент НАНУ, академік Б.Патнон. У 13-00 - офіційне відкриття виставки спеціалізованого обладнання та технологій «Наука - виробництву». Організатори: НАНУ та КМДА. На виставці буде представлено близько 800 науково-технічних розробок. У 14-15 - круглий стіл на тему: «Проблеми впровадження науково-технічних розробок вітчизняних наукових установ».

* Відбудеться відкрита дискусія на тему: "Що має зробити держава, щоб захистити інвестиції і бізнес?", яка буде проведена з ініціативи ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки тижневика «Дзеркало тижня. Україна». Запрошені: Ігор Прасолов, міністр економічного розвитку і торгівлі; Михайло Бродський, голова Держслужби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Андрій Ігнатов, заступник міністра доходів і зборів України; Віктор Новіков, директор юридичного департаменту НБУ; Ганна Дерев'янко, виконавчий директор ЄБА; Хорхе Зукоскі, президент Американської торговельної палати в Україні; Володимир Лавренчук, голова правління «Райффайзен Банку Аваль» та ін.

* Прес-конференція на тему: "Між Росією і ЄС: завантажити українську ГТС і не відмовитися від інтеграції в європейський енергетичний простір". Будуть оприлюднені висновки та рекомендації пулу українських експертів про перспективи розвитку та ефективну роботу вітчизняної газотранспортної системи. Учасники: Олександр Нарбут, незалежний експерт з питань енергетики, Олександр Чалий, Надзвичайний і Повноважний Посол України, В'ячеслав Княжницький, екс-посол України з особливих доручень з питань енергетичної безпеки; Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру "Номос", президент центру глобалістики "Стратегія XXI".

* Круглий стіл на тему: «Видобуток природного газу в Україні: проблеми та перспективи». Обговорюватимуться проблеми розвідки і освоєння родовищ традиційного і нетрадиційного газу в Україні, а також перспективи збільшення видобутку цих видів енергоносіїв. У засіданні планується участь відомих вітчизняних і зарубіжних вчених і експертів, представників АПУ, Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки ВРУ, РНБОУ, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, інших державних установ, представників іноземних посольств і також вітчизняних та іноземних нафто-газодобувних компаній Shell, Сhevron, Exxon Mobil, НАК «Нафтогаз України», НАК «Надра України.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Порушення трудових прав найманих працівників». На прес-конференції йтиметься про найбільш характерні факти порушень, що відбуваються на підприємствах різних форм власності, зокрема у вугільній галузі, що призводить до трагічних наслідків. Також буде приділено увагу проекту Трудового кодексу, положення якого суттєво обмежують права найманих працівників. Учасники: голова Конфедерації вільних профспілок України (КВПУ) Михайло Волинець, заступник голови Конфедерації вільних профспілок України (КВПУ) Анатолій Акімочкін, народний депутат України Павло Розенко, голова Профспілки бортпровідників авіакомпанії "АероСвіт" Веніамін Тимошенко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал ). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться засідання Прес-клубу Регіонального Представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі на тему: "Соціальні наслідки модернізації сфери праці". Запитання: Які соціальні виклики та переваги поглибленої зони вільної торгівлі з ЄС для ринку праці України? Що потрібно зробити, щоб відповісти на соціальні виклики євроінтеграції України? Які шляхи успішної співпраці між ЄС і Україною для соціально стійкої модернізації країни? Гостя клубу - Ірина Петрова, д.е.н., професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

* Відбудеться прес-тур до зони відчуження, присвячений 27-й річниці Чорнобильської катастрофи, який проводить Держагентство України з управління зоною відчуження. Під час перебування в зоні відчуження представники ЗМІ зможуть відвідати: комплекс виробництв з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів «Вектор», м. Прип'ять; оглядовий майданчик об'єкту «Укриття» і макетна зал Чорнобильської АЕС; меморіальний комплекс «Зірка полин» і Свято- Іллінський храм м. Чорнобиля.

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