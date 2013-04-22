ТОП-10 (22 квітня)

У США відбувся запуск ракети-носія Antares, частково виготовленої в Україні

Україна відклала введення спецмита на імпорт гібридних автомобілів до наступного року

Влада РФ має намір знижувати ціну газу для промспоживачів, враховуючи показники на ринку США

Світовий банк планує за 17 років подолати бідність в усьому світі

Оформлення дозволу для іноземців, які працевлаштовуються в Україні, планують спростити

Міненерговугілля і нафтотрейдери домовилися про зниження цін на бензин і дизпаливо

Україна збільшила випуск сталі

Україна піднялася на 7-ме місце в світовому рейтингу виробників чавуну

Міненерговугілля ініціює маркування палива для боротьби з фальсифікатом

«Газпром» поки не підтвердив своєї участі у круглому столі з питань української ГТС

***

У США відбувся запуск ракети-носія Antares, частково виготовленої в Україні

Комерційний партнер американського космічного агентства (Національного агентства з повітроплавання і дослідженнz космічного простору - NASA) компанія Orbital Sciences Corporation e неділю здійснила пуск ракети-носія Antares, перший ступінь до якої розробили в українському конструкторському бюро «Південне» і виготовили ​​на Південному машинобудівному заводі, повідомляє офіційний сайт NASA.

Пуск ракети-носія здійснено з космодрому Wallops Flight Facility у Вірджинії. «Це був перший запуск ракети-носія Antares, яка успішно вивела на навколоземну орбіту вантаж, еквівалентний по масі космічному кораблю», - йдеться в прес-релізі космічного агентства США.

Успішний пуск ракети-носія, як наголошується, відкриє для NASA можливість комерційного партнерства з американськими компаніями в частині комерційних запусків вантажів і астронавтів на орбіту.

У NASA також підкреслили, що представлений Президентом Бараком Обамою бюджет на космічні розробки дозволить США залишатися лідером у цій сфері, а також залучати комерційних партнерів до наукових досліджень та виробничої кооперації.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в рамках IV міжнародної наукової конференції «Космічні технології: сьогодення та майбутнє» у Дніпропетровську генеральний конструктор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов анонсував запуск ракети-носія Antares, яка, за словами генконструктора, створена на заміну американської ракети-носія Дельта-2.

О.Дегтярьов зазначив, що КБ «Південне» підписало контракт з компанією Orbital Sciences Corporation про спільну роботу над проектом кілька років тому. Він також підкреслив, що розробка і виготовлення першого ступеня ракети-носія є важливою частиною міжнародного співробітництва КБ «Південне» і «Південмашу».

Відзначимо також, що контракт між Orbital Sciences Corporation і NASA оцінюється в 1,9 млрд. Водночас Antares вважається найбільшою приватною ракетою, яка коли-небудь запускалася з розташованого у Вірджинії космодрому.

Довідка УНІАН. ДП «КБ «Південне» є найбільшим в Україні і одним з найбільших у світі конструкторських бюро, що володіють передовими технологіями та беруть участь у програмах «Морський старт», «Наземний старт», «Дніпро», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». До 98% бюджету КБ формують комерційні проекти співпраці з ракетно-космічними підприємствами Росії, Казахстану, Європи, США, Бразилії.

***

Україна відклала введення спецмита на імпорт гібридних автомобілів до наступного року

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі змінила своє рішення від 28 квітня 2012 року, і тимчасово припинила до 28 лютого 2014 року введення спеціальних мит на автомобілі, що мають гібридну силову установку.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» (номер за 20 квітня п.р.).

«Спеціальні заходи не застосовуються до імпорту в Україну нових автомобілів легкових та інших моторних транспортних засобів, призначених переважно для перевезення людей (категорія М1), з двигуном внутрішнього згорання з іскровим запаленням. з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більше 2200 куб. см, що мають гібридну силову установку», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см. Рішення набуло чинності 14 квітня 2013 року. Згідно з рішенням комісії, спецмита введені строком на 3 роки.

Водночас автоімпортери в Україні наголошували на можливості перегляду своєї модельної політики у бік автомобілів, які не оподатковуватимуться спеціальними митами.

***

Влада РФ має намір знижувати ціну газу для промспоживачів, враховуючи показники на ринку США

Мінекономрозвитку Росії пропонує в 2016 році знизити темп зростання оптової ціни на газ для промислових споживачів РФ до 10% з 15% в середньому на рік і враховувати у формулі розрахунку ціни на інших ринках газу, зокрема у США, йдеться в сценарних умовах макроекономічного розвитку країни.

Зростання цін на газ для населення залишиться на рівні 15% з метою ліквідації перехресного субсидування. Середньорічне зростання ціни на газ для промислових споживачів, як очікується, в 2014 році становитиме 15%, в 2014 році - 14-15%. Підвищення цін проводиться з 1 липня і в 2016 році передбачається індексація на 5-6%, передає ПРАЙМ.

Мінекономрозвитку пропонує з 2016 року визначати ціну на газ для споживачів, крім населення, за модифікованою формулою рівнодохідності з дисконтом, що сформувався на кінець 2015 року.

"Як базову ціну на природний газ, від якої розраховується ціна рівнодохідності на внутрішньому ринку на поточний період, доцільно розглядати ціну за експортними контрактами ВАТ "Газпром" (з урахуванням експортного мита і транспортних витрат), до якої застосовуватиметься дисконт, що дозволяє враховувати ціни на інших ринках газу (у тому числі США)", - йдеться в повідомленні.

Середня оптова ціна на газ без урахування ПДВ у 2015 році для російських споживачів (крім населення) може досягти 136-137 доларів за тисячу кубометрів в середньому за рік і практично зрівняється з ціною на газ для промислових споживачів США, наголошується в документі. До кінця 2015 року внутрішня ціна на газ досягне, за оцінкою, 148-150 доларів за тисячу кубів, що становить приблизно 87% від рівнодохідних цін поставок газу РФ на зовнішній ринок до європейських країн.

Як повідомляв УНІАН, Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою. Також Україна активізує роботу з диверсифікації поставок "блакитного палива".

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

У лютому 2013 року, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, середня митна ціна на імпортний газ для України знизилася порівняно з січнем на 1,5% - до 419,7 дол. з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.

***

Світовий банк планує за 17 років подолати бідність в усьому світі

Світовий банк планує подолати бідність в усьому світі протягом наступних 17 років.

Межею бідності, йдеться в пропозиції політичного комітету Світового банку, є виживання менш ніж на 1,25 долара США на день, і з цьому потрібно покласти край до 2030 року, повідомляє Радіо «Свобода».

За оцінками Світового банку, в умовах такої крайньої бідності живе 1 мільярд 200 мільйонів осіб, понад третина з них - у більшій частині Африки, на південь від Сахари.

Визначення цієї мети подолання бідності, заявив журналістам голова Світового банку Джим Йонг Кім на підсумковій прес-конференції, є історичним моментом для усього світу.

***

Оформлення дозволу для іноземців, які працевлаштовуються в Україні, планують спростити

Процедуру оформлення дозволу для іноземців, які працевлаштовуються в Україні, планують спростити, повідомили УНІАН в прес-службі Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Зокрема, як зазначається в повідомлені, на розгляді у Кабінеті Міністрів України знаходиться проект постанови, за умови ухвалення якої перелік документів, які подаються іноземцями, буде суттєво скорочений.

Також передбачається скорочення терміну процедури розгляду документів до 15 днів (на сьогодні такий термін – 30 днів). Крім того, буде переглянуто процедуру продовження дії Дозволу. Для цього необхідно буде пред’явити лише ті документи, в яких відбулися зміни, а не повний пакет, як сьогодні. Продовження дії Дозволу здійснюватиметься безоплатно.

В повідомлені йдеться, що в майбутньому ж планується ввести пластикові дозволи (чіпи), які б містили всю необхідну інформацію в електронному вигляді. На сьогодні триває процес накопичення бази даних.

***

Міненерговугілля і нафтотрейдери домовилися про зниження цін на бензин і дизпаливо

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України домовилося з нафтотрейдерами про зниження ціни на соціальні види палива - бензин марки А-95 і дизельне паливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр Едуард Ставицький на брифінгу в Міненерговугілля.

«Ми домовилися з нафтотрейдерами про зниження цін на соціальні марки пального - А-95 і дизельне паливо. До кінця поточного місяця ми опрацюємо зміни до формули (формування ціни - УНІАН), врахуємо інфляційну складову й інвестиційну складову. Ціни повинні бути знижені до того рівня, про який ми раніше домовлялися», - сказав Е.Ставицький.

Водночас міністр зазначив, що справедлива ціна на А-95, на його думку, знаходиться в межах 10,5-11 грн за літр, однак зараз практично всі учасники ринку «вийшли за ці межі».

«Ми не вимагаємо зниження ціни на всі сорти, ми впливатимемо тільки на соціальні види палива», - сказав Е.Ставицький та пояснив, що міністерство не має наміру впливати на зростання цін на паливо преміум-класу.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року Антимонопольний комітет України зажадав від лідерів вітчизняного ринку нафтопродуктів встановити економічно обгрунтовані ціни на паливо, вважаючи їх завищеними.

Споживання бензину в Україні в 2012 році знизилося у порівнянні з 2011 роком на 2,6% - до 4,197 млн тонн.

***

Україна збільшила випуск сталі

Виробництво сталі в Україні в 1 кварталі 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, збільшилося на 0,4% - до 8,379 млн тонн з 8,342 млн тонн, повідомляє Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

До того ж Україна випередила Бразилію, зайнявши дев'яте місце у світовому рейтингу виробників сталі.

У березні 2013 року в порівнянні з березнем 2012 року виробництво сталі в Україні скоротилося на 2,9% - до 2,870 млн тонн з 2,955 млн тонн.

За інформацією асоціації, за підсумками 1 кварталу 2013 р. найбільшим світовим виробником сталі з показником 191,891 млн тонн (+9,1%) залишився Китай. Разом з ним до десятки найбільших виробників увійшли наступні країни: Японія (+0,2%, 26,630 млн тонн), США (-7,6%, 21,458 млн тонн), Індія (+2,9%, 19,826 млн тонн), Росія (-4,8%, 17,223 млн тонн), Південна Корея (-5,4%, 16,381 млн тонн), Німеччина (-0,3%, 10,814 млн тонн), Туреччина (-5,9%, 8,493 млн тонн), Україна (+0,4%, 8,379 млн тонн) і Бразилія (-4,4%, 8,345 млн тонн).

Загалом у 1 кварталі 2013 року 63 країни виробили 388,824 млн тонн сталі, що на 2,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними World Steel Association, виробництво сталі в Україні в 2012 році становило 32,911 млн тонн, що, незважаючи на зниження на 6,9% до рівня 2011 року, зберегло за країною десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

***

Україна піднялася на 7-ме місце в світовому рейтингу виробників чавуну

Україна в першому кварталі 2013 року посіла 7-ме місце у світовому рейтингу виробників чавуну, збільшивши виробництво на 2,1% - до 7,268 млн тонн, повідомляється на сайті Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association).

Раніше, за підсумками лютого, Україна опустилася з 7-го на 8-е місце в світовому рейтингу виробників чавуну, скоротивши виробництво на 2,5%.

При цьому в березні 2013 року порівняно з березнем 2012 року Україна збільшила виробництво чавуну на 1,5% - до 2,511 млн тонн, посівши 7-е місце за виробничими результатами місяця.

Згідно з повідомленням, за підсумками першого кварталу 2013 року найбільшим світовим виробником чавуну з показником 178,224 млн тонн (+8,1%) залишився Китай. Разом із ним до десятки найбільших виробників увійшли Японія (+2,9%, 20,554 млн тонн), Росія (-1,1%, 12,564 млн тонн), Індія (+5,5%, 12,317 млн тонн), Південна Корея (-6,8%, 9,718 млн тонн), США (-5,2%, 8,056 млн тонн), Україна (+2,1%, 7,268 млн тонн), Німеччина (+1,1%, 6,891 млн тонн), Бразилія (-4%, 6,486 млн тонн) і Тайвань (+2,6%, 2,907 млн тонн).

Загальний обсяг виробництва чавуну в 38 країнах світу в першому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшився на 4,3% - до 290,633 млн тон.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, виробництво чавуну в Україні в першому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшилося на 2,2% - до 7,275 млн тонн.

За даними World Steel Association, у 2012 році порівняно з 2011 роком виробництво чавуну в Україні скоротилося на 1,3% - до 28,488 млн тонн.

До того ж загальний обсяг виробництва чавуну в 38 країнах світу в 2012 році, за даними WSA, збільшився на 1,7% - до 1100,679 млн тонн (у 2011 році - 1082,729 млн тонн).

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України й формує для країни значну частку валютної виручки.

***

Міненерговугілля ініціює маркування палива для боротьби з фальсифікатом

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України ініціює введення маркування палива для боротьби з фальсифікатом та збільшення надходжень до бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Міненерговугілля заявив міністр Едуард Ставицький.

«Ми розробляємо проект постанови. Впровадження маркування палива дозволить знизити частку фальсифікату, збільшить надходження до бюджету. Ви знаєте, що це безпосередньо впливає на стан доріг», - сказав міністр.

До того ж він наголосив, що альтернативний крок - підвищення акцизів на паливо, про можливість якого заявляли зокрема в Міністерстві інфраструктури України, своєї мети не досягне. «Особисто я вважаю, що підняття акцизу не призведе до якісної зміни, тому що ми тим самим скоротимо споживання палива. Люди почнуть менше їздити. Будь-яке підвищення не призводить до тих результатів, які розраховуються на папері», - відзначив Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2011 року Верховна Рада України ухвалила Закон України про маркування підакцизних нафтопродуктів маркерами акцизного податку з метою контролю за сплатою акцизного податку, посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом підакцизних нафтопродуктів на території України. Згідно з нормами закону підакцизні нафтопродукти, які виробляються або ввозяться на митну територію України, підлягають обов'язковому маркуванню маркерами акцизного податку, концентрація яких залежить від виду цих нафтопродуктів та розміру ставок акцизного податку. Види маркерів і рівень їх концентрації мав бути встановлений Кабінетом Міністрів України залежно від виду підакцизного нафтопродукту та ставки акцизного податку. Не підлягають маркуванню, відповідно до закону, транзитні нафтопродукти.

На початку квітня 2013 року Міністерство інфраструктури України заявило, що готове винести на розгляд уряду питання про підвищення акцизів на нафтопродукти відповідно до європейських стандартів.

***

«Газпром» поки не підтвердив своєї участі у круглому столі з питань української ГТС

Російський газовий монополіст «Газпром» поки не підтвердив своєї участі в роботі круглого столу, присвяченого зокрема питанню управління українською газотранспортною системою, проведення якого заплановано 3 травня в Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості міністр Едуард Ставицький.

«Направили запрошення керівнику «Газпрому» Олексію Міллеру. Підтвердження, хто буде від Росії, немає. Але сподіваюся на те, що наші російські колеги поставляться до цього питання належним чином і будуть представлені на цьому зібранні», - сказав він.

Також міністр повідомив, що з української сторони в роботі круглого столу візьме участь особисто він, а також фахівці НАК «Нафтогаз України» і компанії «Укртрансгаз».

"Будуть розглянуті питання не тільки щодо ГТС, але і загалом щодо газового ринку країни" - додав Е.Ставицький.

Він також нагадав, що Україна почала процес лібералізації газового ринку «в надії на те, що це дозволить істотно знизити ціну на газ, зробивши її більш справедливою, ніж зараз».

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний круглий стіл, присвячений обговоренню питання про створення консорціуму з управління газотранспортною системою України, а також інших питань газової сфери, планується провести 3 травня в Брюсселі. Головувати на «круглому столі» буде Е.Ставицький і комісар Євросоюзу з питань енергетики Гюнтер Еттінгер.

За словами глави Міненерговугілля, на сьогодні вже розіслані запрошення потенційним учасникам круглого столу, зокрема «Газпрому», для того, щоб обговорити питання про модернізацію ГТС і впливу України на побудову східноєвропейського хаба на території нашої країни з безпосередньою участю наших комунікацій - ГТС і сховищ.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН