ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 23 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» в публікації «Міненерговугілля знизить ціни на А-95 і дизпаливо» пише: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та 15 провідних мереж автозаправних станцій домовилися про зниження цін на «соціальний» бензин...

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Також «Дело» в публікації «Ділові підсумки дня: МВС готує нові штрафи для водіїв, а українцям повернуть сплачений податок на нерухомість» пише: скорочення пільг для аграріїв не призведе до зростання цін на продукти, Україна звільнила від спецмита гібридні автомобілі, а третина комп'ютерів українців не захищені від вірусів - такі ділові підсумки 22 квітня...

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «З небес на землю», в якому пише: з 2014 року сплата фіксованого сільськогосподарського податку може збільшитися майже в шість разів. Міністерство доходів і зборів запропонувало змінити механізм його нарахування, щоб аграрії платили податок, виходячи з мінливої грошової оцінки земель. Таке реформування, а також перегляд методики розрахунку ресурсних платежів принесуть державі додатково до 1,3 млрд грн. І хоча аграрії та їх представники не схвалюють посилення фіскального тиску, в Партії регіонів готові підтримати в парламенті урядову ініціативу...

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «ДІУ готується до лізингу» пише: в Державній іпотечній установі повідомили, що без допомоги уряду не зможуть реалізувати проект лізингу житла під 3% річних. Програма запрацює тільки в тому разі, якщо ДІУ почне отримувати з держбюджету компенсацію витрат на купівлю житла за кошти, залучені за ринковою ціною. Ці домовленості можуть бути досягнуті найближчими тижнями. Ця програма навряд чи буде масштабною, оскільки охочих стати лізингоотримувачами поки небагато, відзначають експерти...

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«Сегодня» у публікації «Нардепи сподіваються з другої спроби скасувати скандальну Пенсійну реформу» пише: в середині травня Рада втретє за два місяці спробує скасувати Пенсійну реформу. На цьому наполягають опозиціонери і комуністи. Вони погрожують заблокувати роботу парламенту, якщо їхні проекти не внесуть до порядку денного. Регіонали вважають, що поспішати з вирішенням цього питання не варто...

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Також «Сегодня» у публікації «Подорожчання овочів може прискорити інфляцію в Україні» пише: на думку експертів, ціни на торішній урожай найближчим часом піднімуться ще на 10%...

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Обмеження готівкових розрахунків: банкіри в екстазі, громадяни в шоці, бізнес в очікуванні» пише: обмеження розрахунків готівкою вже в травні-червні може набути чинності. Усупереч запевненням чиновників, що нововведення корисне як для країни, так і для громадян, населення нервово підраховує заначки і намагається спрогнозувати, яку данину з них доведеться сплатити банкам і податківцям. Натомість малий і середній бізнес активно розробляє нові «тіньові» схеми для ухилення від сплати податків...

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Гроші за електронні браслети ФСВП пішли до Швейцарії і Гонконгу» пише: перевірка Росфінмоніторингу показала, що сотні мільйонів бюджетних коштів, виділених тюремному відомству, осіли на рахунках фізичних осіб, а частина грошей була переведена за кордон...

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«Ведомости» у публікації «Як розігнати економіку Росії» пишуть: економіку РФ вирішено підтримати бюджетним маневром і інфраструктурними облігаціями. Нафтові фонди не чіпатимуть навіть при стагнації...

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Також «Ведомости» в публікації «Уряд готовий надати автопрому антикризову допомогу» пишуть: в умовах стагнації уряд РФ звертається до антикризового арсеналу. Щоб підтримати автопром, воно може почати знову субсидувати автокредити...

(УНІАН)