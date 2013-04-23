Україна розраховує на підтримку своїх ініціатив Парламентською асамблеєю ОБСЄ - Янукович

Офіцйний Київ розраховує на підтримку Парламентською асамблеєю ОБСЄ ініціатив, запропонованих під час головування України в ОБСЄ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з в.о. президента Парламентської асамблеї ОБСЄ Вольфгангом Гроссруком.

“Ми розраховуємо на підтримку Парламентською асамблеєю ОБСЄ наших ініціатив”, - сказав В.Янукович.

Він наголосив, що Україна як головуюча в ОБСЄ країна зацікавлена у співпраці з Парламентською асамблеєю з усіх актуальних питань порядку денного.

За словами В.Януковича, Україна спрямовує свої зусилля на проведення відкритої і предметної дискусії з державами - учасницями ОБСЄ щодо запропонованих Україною пріоритетів діяльності організації.

“Головування України в ОБСЄ ми розглядаємо як реальну можливість зробити свій внесок у зміцнення безпеки і стабільності в регіоні”, - наголосив В.Янукович.

Він висловив упевненість, що новосформована делегація України у Парламентській асамблеї ОБСЄ братиме активну участь у її роботі.

У свою чергу В.Гроссрук дав високу оцінку діяльності України в ОБСЄ, наголосивши, що Україна завжди мала активну позицію щодо всього, що відбувається як в ОБСЄ, так і в ПА ОБСЄ.