МЗС України очікує, що рішення щодо Угоди про асоціацію з ЄС приймуть у травні

У Міністерстві закордонних справ України очікують, що конкретне рішення про підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС буде прийматися на конференції комісарів ЄС та Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу виконувач обов'язків директора Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

«Ми очікуємо, що рішення про подальший прогрес у підписанні Угоди про асоціацію розглянуть 15 травня на конференції комісарів ЄС, а також на Раді міністрів закордонних справ ЄС наприкінці травня цього року. На цих зустрічах, ми передбачаємо, будуть прийматися якісь конкретні рішення», - сказав Є.Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 23-24 квітня відбудеться робочий візит секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Клюєва до Брюсселя. Основною метою візиту стане обговорення актуальних питань порядку денного Україна-ЄС, включаючи підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у листопаді цього року в контексті рішень 16-го саміту Україна-ЄС (відбувся 25 лютого 2013 року).

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновок, в якому заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту "Східного партнерства", запланованого на листопад 2013 року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя і продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.

На думку експертів, підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом можуть перенести на літо-осінь 2015 року.