Міністри закордонних справ Польщі, Литви, Данії та Голландії 25 квітня відвідають Україну

Міністри закордонних справ Польщі, Литви, Данії та Нідерландів перебуватимуть з робочим візитом в Україні 25 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

За його словами, програмою візиту делегації представників країн — членів ЄС передбачено проведення низки зустрічей з вищим керівництвом України та обговорення реалізації євроінтеграційного курсу, зокрема підписання угоди про асоціацію з ЄС під час Вільнюського саміту “Східного партнерства” в листопаді цього року, а також підтримка в контексті реалізації плану дій в лібералізації візового режиму та співробітництво у сфері енергетики.

Під час зустрічі також планується обговорити стан реалізації пріоритетних питань порядку денного відносин. Планується обговорити подальше впровадження визначених пріоритетів двосторонньої співпраці на ближчу перспективу, зокрема в контексті виконання Україною Порядку денного асоціації.

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