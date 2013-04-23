Теффт: США сподіваються на підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС цього року

Сполучені Штати Америки сподіваються, що Угода про асоціацію Україна-ЄС буде підписана не пізніше, ніж у 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джон Теффт під час спілкування зі студентами Київського національного економічного університету.

«Ми сподіваємося, що цей документ може бути підписано не пізніше за цей рік, як і передбачалося на саміті Україна–ЄС у Брюсселі. Угода про асоційоване членство пропонує Україні дорогу до економічних реформ і благополуччя – такого, яке є в ЄС», - відзначив посол.

Дж.Теффт погодився з послом України в ЄС Костянтином Єлісеєвим щодо переваг Угоди про асоціацію. «Пан Єлісеєв відзначав, що Угода про асоціацію передбачає лібералізацію торгівлі не лише товарами, а й послугами, лібералізацію переміщення капіталів і, в певному значенні, трудових ресурсів. Пан Єлісеєв наводив приклад досліджень, згідно з якими користь від глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС у довгостроковій перспективі сприятиме розвитку втричі більшому порівняно з Митним союзом», - підкреслив Дж.Теффт.

Він також додав, що США висловили намір створити зону вільної торгівлі з Євросоюзом. «Нещодавно США висловили намір створити зону вільної торгівлі з ЄС. Це вкрай істотний крок, враховуючи той факт, що наші економіки формують приблизно половину світового виробництва», - відзначив посол.

Як відомо, Україна розраховує підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом у листопаді 2013 року під час саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі.

ЄС висунув Україні низку вимог для підписання угоди, серед яких - проведення низки реформ і вирішення питань вибіркового правосуддя.

Україна і Євросоюз парафували угоду про асоціацію, що передбачає також створення поглибленої зони вільної торгівлі, у березні 2012 року після 5-річних переговорів.