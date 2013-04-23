Україна внесе до фонду підтримки безпеки в Афганістані 1,5 млн дол.

Брюссель. Україна в 2015-2017 році внесе до Міжнародного трастового фонду підтримки безпеки в Афганістані 1,5 млн дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні українським журналістам глава Місії України при НАТО Ігор Долгов.

«Україна на себе взяла зобов’язання вносити, починаючи з 2015 року, до цього стабілізаційного фонду по 500 тис. доларів щороку упродовж трьох років», - сказав він.

Посол також підкреслив, що Україна одна з перших партнерів НАТО заявила про свою участь у місії Альянсу в Афганістані після 2014 року, яка займатиметься тренуванням місцевих сил безпеки.