Медведєв розповів, що повинен зробити Киргизстан для приєднання до МС

Москва. Киргизька Республіка для приєднання до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану повинна прийняти 64 документи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Киргизстану Жантором Сатибалдієвим.

«Робота має відбутися досить значна – це 64 документи, але сподіваюся, що з нашою підтримкою, нашою допомогою наші киргизстанські партнери цей шлях пройдуть», - сказав Д.Медведєв.

Він наголосив, що Росія підтримує рішучість Киргизької Республіки приєднатися до Митного союзу і Єдиного економічного простору.

«Це принесе значну користь і економіці республіки, і окремим підприємствам, і, сподіваюся, громадянам. У нас діє спеціальна робоча група з приєднання до Митного союзу», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2012 року Євразійська економічна комісія (ЄЕК) затвердила план приєднання Киргизької Республіки до Митного союзу і склад Робочої групи з питання участі Киргизької Республіки у Митному союзі.

У плані наголошується, що до 15 листопада 2013 року повинна бути підготовлена «дорожня карта» вступу Киргизстану до МС. До цього часу передбачається проаналізувати законодавство Киргизстану і його міжнародних договорів на відповідність договірно-правовій базі Митного союзу.

Довідка УНІАН. Митний союз трьох держав почав працювати з січня 2010 року. Нині до нього входять Росія, Білорусь і Казахстан. До МС запрошувалися Киргизстан, Україна і Таджикистан.

У квітні 2012 р. голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко заявив, що створено дорожні карти з входження до Митного союзу Киргизстану і Таджикистану.

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