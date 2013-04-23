Анонс на 24 квітня

* За сприяння Державної казначейської служби України відбудеться міжнародний семінар на тему: "Внутрішній контроль та роль сучасного казначейства", основним організатором якого є Казначейська Спільнота мережі PEM PAL. У роботі семінару візьмуть участь представники Світового банку, міністерств фінансів Великобританії, Австралії та Нідерландів, а також Голови казначейських служб Російської Федерації, Казахстану та Албанії. Відкриє семінар голова Казначейства України Сергій Харченко.

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю міністра соціальної політики Наталії Королевської, міністра екології та природних ресурсів Олега Проскурякова, голови Державної служби інтелектуальної власності Миколи Ковіні.

* Круглий стіл на тему: «Коли співвласники зможуть реалізувати право на земельну ділянку багатоквартирного будинку?». Організатор - Громадянська мережа ОПОРА. Учасники: Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних програм Громадянської мережі ОПОРА (модератор), член Національної Ради з питань створення та забезпечення функціонування ОСББ при КМУ, Юрій Одарченко, член Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики; Руслан Марцінків, член Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, Ігор Лисов, почесний президент компанії «Ліко-Холдинг»; Людмила Шанц, голова Правління Асоціації ОСББ та ЖБК «Вікторія» (м. Запоріжжя) тощо.

* Відбудеться прес-сніданок на тему: "Ринок праці в готельно-ресторанному секторі. Чому готелям і ресторанам бракує робочих рук?". Учасники: Володимир Федорченко, ректор Київського університету туризму, економіки і права, президент Асоціації навчальних закладів України туристичного і готельного профілю; Жан Батист Піжон, генменеджер готелю InterContinental Kyiv; Ірина Зінченко, HR директор InterContinental Kyiv, голова HR комітету клубу Hoteliero; Уляна Ходорівська, керівник Дослідницького центру hh.ua. Модератор - Наталя Маціпура.

* Український союз промисловців і підприємців спільно з компанією «Делойт» проведе обговорення законопроекту про трансфертне ціноутворення. Учасники дискусії: голова комісії УСПП з питань економічної політики Юлія Дроговоз, керівник Секретаріату Ради підприємців при КМУ Андрій Забловський, керівник відділу податково-юридичних послуг «Ернст енд Янг» Володимир Котенко, а також представники компаній «Оболонь», «Нібулон», ДП «Антонов», «Енергоатом» та інші.

* Прес-конференція на тему: «Управління активами інституційних інвесторів: тенденції 2012 року, виклики та перетворення в 2013 році». Учасники: голова Ради УАІБ Дмитро Леонов, ген.директор УАІБ Андрій Рибальченко та представники НКЦПФР та Нацфінпослуг.

* Відбудеться брифінг на тему: «Запобігання професійним захворюванням». Організатор - Федерація профспілок України. Учасники: голова ФПУ Ю.Кулик, голова Держгірпромнагляду О.Хохотва, директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України В.Акопян, директор Інституту медицини праці Національної академії наук України Ю.Кундієв тощо.

* Круглий стіл на тему: "Скандинавський підхід у веденні бізнесу в Україні: правовий бік". Партнер заходу юридична фірма Ulysses. Організатор - проект ЮРЛИГА компанії «ЛІГА: ЗАКОН». Учасники: Гунілла Хулт, голова Business Sweden, шведської торгівельної та інвестиційної ради в Україні, Грузії та Вірменії; Олег Марченко, керуючий партнер ЮФ Ulysses; Анна Зоря, партнер ЮФ Ulysses; Леся Логвиненко, радник з комерційних питань, посольство Данії в Україні; Альона Пивовар, керівник юридичного департаменту Тетра Пак Україна.

* Відбудеться засідання Прес-клубу Національного екологічного центру України на тему: «Традиції ядерних катастроф: забути або продовжити?», приурочене до днів пам'яті про Чорнобильську ядерну катастрофу. Незалежні експерти розкажуть про те, чи справді українці захищені від наслідків як Чорнобиля, так і потенційних нових аварій на ядерних об'єктах. Що потрібно робити, щоб поступово позбутися «дамоклового меча» атомної енергетики? Гості: Ян Хаверкамп, експерт з ядерної енергетики, кампейнер Greenpeace International; Ален де Алле, бельгійський режисер і автор документальних стрічок «Ласкаво просимо в Фукуcіму» і «Чорнобиль назавжди».

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Причини кризи авіакомпанії «АероСвіт», під час якої відбудеться презентація дослідження «Причини кризи авіакомпанії «АероСвіт»», проведеного ГО «Центр дослідження корпоративних відносин». Учасники: В'ячеслав Бутко, віце-президент «Центру дослідження корпоративних відносин»; Максим Юхименко, секретар Наглядової Ради авіакомпанії «АероСвіт»; Сергій Білашко, директор «Агентства соціальних комунікацій». У дослідженні проаналізовано внутрішні і зовнішні причини кризи одного з найбільших національних перевізників - авіакомпанії «АероСвіт», - розглянуто внутрішньокорпоративні конфлікти інших авіакомпаній, наведено приклади успішного державного регулювання галузі пасажирських авіаперевезень (у США та ЄС), а також приклади успішного виходу великих зарубіжних авіакомпаній зі стану банкрутства, спрогнозовано сценарії подальшого розвитку ситуації з «АероСвітом» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 490 12 квітня, e-mail: info@corporativ.info. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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