Робочу групу зі взаємодії з МС очолив Бойко замість Грищенка

Президент України Віктор Янукович своїм Розпорядженням № 149/2013-рп вніс зміни до Розпорядження Президента України від 6 червня 2011 року №190.

Відповідне розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, «на часткову зміну пунктів 2 і 3 Розпорядження Президента України від 6 червня 2011 року №190 «Про Робочу групу з питань розвитку взаємодії України з Митним союзом Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації», до складу Робочої групи з питань розвитку взаємодії України з Митним союзом Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації введено віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка. Його призначено керівником Робочої групи замість Костянтина Грищенка. До складу Робочої групи також введено міністра закордонних справ України Леоніда Кожару та заступника міністра охорони здоров'я України Олександра Толстанова.

Затверджено у складі Робочої групи Урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції Валерія П'ятницького. Зі складу Робочої групи виведено О.Аніщенка, К.Грищенка, П.Клімкіна, В.Сіденка.