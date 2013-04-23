ТОП-10 (23 квітня)

НБУ затвердить проект щодо обмеження готівкових розрахунків у травні-червні без істотних змін

«Газпром» не братиме участь у круглому столі щодо української ГТС у Брюсселі

Рішення про додатковий експорт пшениці можуть ухвалити цього тижня

Україна домовилася з Митним союзом про статус спостерігача, заявляє Азаров

Питання щодо статусу України в МС поки не вирішено - Мінекономрозвитку РФ

Мінфін залучив до держбюджету 3,2 млрд грн на ОВДП-аукціоні 23 квітня

Янукович схвалив зміни до держбюджету, прийняті більшістю на Банковій

З Exсelerate Energy підписано угоду про розміщення LNG-терміналу

Виконувачем обов'язків директора «Укренерго» призначили екс-голову «ЕКУ»

Робочу групу зі взаємодії з МС очолив Бойко замість Грищенка

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НБУ затвердить проект щодо обмеження готівкових розрахунків у травні-червні без істотних змін

Національний банк України має намір затвердити проект постанови про обмеження готівкових розрахунків до 150 тис. грн у травні-червні поточного року без істотних змін за підсумками громадського обговорення, повідомила УНІАН прес-служба НБУ.

Згідно з повідомленням, зазначена ініціатива підтримується Міністерством доходів і зборів, Державною службою фінансового моніторингу, Незалежною асоціацією банків України, Європейською Бізнес Асоціацією, територіальними управліннями та структурними підрозділами НБУ.

Як повідомляється, у цей час Національний банк обробляє отримані під час обговорення пропозиції. "Узгоджуються питання практичного застосування обмеження за розрахунками готівкою між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, що підлягає нотаріальному посвідченню, зокрема шляхом внесення змін до інших нормативно-правових актів Національного банку України стосовно визначення статусу спеціального депозитного рахунку нотаріуса", - йдеться в повідомленні.

Для оптимізації нормативної бази Нацбанк розглядає можливість включення до проекту існуючого на сьогодні обмеження за розрахунками готівкою між підприємствами та фізичними особами - підприємцями (10 тис. грн).

Як повідомляв УНІАН, на офіційному сайті НБУ оприлюднено проект постанови про встановлення граничної суми готівкового розрахунку для громадського обговорення, яке тривало до 8 квітня. Проект передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися в готівковій формі, а також обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн.

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«Газпром» не братиме участь у круглому столі щодо української ГТС у Брюсселі

Представники російського газового монополіста «Газпром» не братимуть участь у «круглому столі» в Брюсселі 3 травня з питань управління українською газотранспортною системою.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Російській Федерації сказав офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

«Вони ще б 5 травня його призначили! Звичайно, від «Газпрому» нікого не буде», - сказав С.Купріянов.

Він наголосив, що формат такого заходу «нам не зовсім зрозумілий».

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, чи означає це, що «Газпром» не зацікавлений в обговоренні питання управління української ГТС у тристоронньому форматі, С.Купріянов зазначив: «Я сформулював відповідь досить акуратно. Висновки робіть самі».

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня на брифінгу в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості міністр Едуард Ставицький повідомив, що «Газпром» поки не підтвердив своєї участі в роботі круглого столу, присвяченого зокрема питанню управління українською газотранспортною системою, проведення якого заплановано на 3 травня в Брюсселі.

«Направили запрошення керівнику «Газпрому» Олексію Міллеру. Підтвердження, хто буде від Росії, немає. Але сподіваюся на те, що наші російські колеги поставляться до цього питання належним чином і будуть представлені на цьому зібранні», - сказав Е.Ставицький.

Також міністр повідомив, що з української сторони в роботі круглого столу візьме участь особисто він, а також фахівці НАК «Нафтогаз України» і компанії «Укртрансгаз». «Будуть розглянуті питання не тільки щодо ГТС, але і загалом по газовому ринку країни», - додав Е.Ставицький. Він також нагадав, що Україна почала процес лібералізації газового ринку «з надією на те, що це дозволить істотно знизити ціну на газ, зробивши її більш справедливою, ніж зараз».

Міжнародний круглий стіл, присвячений обговоренню питання створення консорціуму з управління газотранспортною системою України, а також інших питань газової сфери, планується провести 3 травня в Брюсселі. Головувати на круглому столі буде Е.Ставицький і комісар Євросоюзу з питань енергетики Гюнтер Еттінгер. За словами глави Міненерговугілля, на сьогодні вже розіслані запрошення потенційним учасникам круглого столу, зокрема «Газпрому», для того, щоб обговорити питання модернізації ГТС і впливу України на побудову східноєвропейського хаба на території нашої країни з безпосередньою участю наших комунікацій - ГТС і сховищ.

14 березня на прес-конференції Президент України Віктор Янукович висловив переконання, що Європа повинна брати участь у модернізації української газотранспортної системи. В.Янукович також наголосив, що Україна повинна гарантувати Європі стабільний транзит газу, і для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна модернізуватиме свою ГТС.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ 19 березня заявив, що Європейський Союз досі не продемонстрував готовність до участі у тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України.

21 березня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав в інтерв'ю європейським ЗМІ, що Україна повинна гарантувати дотримання інтересів Росії при участі в газовому консорціумі, що потребують відмови від приєднання до енергетичних правил ЄС.

Нагадаємо, Україна не виключає можливості передачі ГТС в оренду в рамках створення консорціуму з її управління. Поки розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.

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Рішення про додатковий експорт пшениці можуть ухвалити цього тижня

Рішення про додатковий експорт пшениці з України, яке було відкладено у зв'язку зі складними погодними умовами і необхідністю підрахунку зернового балансу, можуть ухвалити вже цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк в інтерв'ю журналістам у вівторок.

Нагадаємо, раніше планувалося відновити експорт пшениці після 10 квітня.

«Ми цього тижня збираємо раду експортерів, на якій ще раз переглянемо баланси, але на сьогодні ми бачимо, що ми можемо сьогодні відпустити у вільний експорт продовольчу пшеницю», - сказав М.Присяжюк.

Міністр також уточнив, що обсяг додаткового експорту залежить від потреби на зовнішньому ринку і можливостей його постачання.

Як повідомляв УНІАН, рішення про обмеження експорту пшениці з України було прийнято у зв'язку з тим, що можливості її постачання на зовнішні ринки були майже вичерпані, тому експортувати пшеницю мали право тільки ті компанії, які закуповують зерно в Аграрного фонду.

Водночас Міністерство аграрної політики та продовольства погодило з зернотрейдерами можливість додаткового експорту 300 тис. тонн пшениці.

За інформацією Мінагропроду, Україна з початку 2012-2013 маркетингового року (1 липня 2012 р. - 1 червня 2013), станом на 22 квітня, поставила на зовнішні ринки 20,5 млн тонн зернових, що на 18,6% більше, ніж за аналогічний період минулого МР, до того ж обсяг поставок зерна з початку квітня становив 1,05 млн тонн.

Експорт пшениці до зазначеної дати становив 6,46 млн тонн, зокрема 5,56 млн тонн продовольчої і 0,9 млн тонн фуражної пшениці. При цьому з початку квітня Україна поставила на зовнішні ринки 0,17 млн тонн пшениці.

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Україна домовилася з Митним союзом про статус спостерігача, заявляє Азаров

Україна домовилася з Митним союзом про надання статусу спостерігача в цій організації.

Про це повідомив сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з журналістами іноземних ЗМІ, передає РІА «Новости».

«На мій погляд, вже рішення ухвалене, і йдеться про технічні формулювання», - сказав М.Азаров. Він додав, що відбулися зустрічі з представниками Казахстану і Білорусі, і зараз триває відпрацювання технічних моментів.

"Зараз триває відпрацювання, ми створили в уряді робочу групу з підготовки документів, які мають бути підписані президентами. Ми домовилися, і зараз завершуються технічні переговори щодо формулювань. Ми будемо спостерігачами у Митному союзі, ми матимемо представництво при Євразійській економічній комісії, відповідно, керівник представництва матиме можливість брати участь у засіданні колегії Євразійського союзу, брати участь у підготовці документів, але він не матиме права голосу», - сказав М.Азаров.

На запитання журналістів про те, чи планується наприкінці травня на зустрічі президентів підписання документів про статус України як спостерігача, М.Азаров відповів: "Так".

Як повідомляв УНІАН, 19 березня прем'єр-міністр М.Азаров повідомив, що Україна веде переговори з Митним союзом про отримання статусу спостерігача.

5 квітня Президент Віктор Янукович заявив, що Україна сподівається одержати статус спостерігача в цьому об'єднанні.

«Остання пропозиція, яку я озвучив під час зустрічі з Президентом Росії, - про те, щоб ми все ж таки знайшли формат наших відносин, а ми на цьому етапі бачимо його як формат спостерігача», - наголосив В.Янукович.

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Питання щодо статусу України в МС поки не вирішено - Мінекономрозвитку РФ

Остаточного рішення про присвоєння Україні статусу спостерігача в Євразійській економічній комісії (ЄЕК), яка є наднаціональним регулюючим органом Митного союзу, ще не ухвалено.

Як передає РІА "Новости" з посиланням на "Прайм", про це заявив заступник глави Міністерства економічного розвитку Російської Федерації Олексій Лихачов.

"Дійсно, українська сторона підготувала і направила нам проект меморандуму про присвоєння Україні статусу спостерігача при ЄЕК. У них є статус спостерігача при ЄврАзЕС, таким чином, вони запропонували нам розглянути можливість стати спостерігачем при ЄЕК. Цей документ ми дійсно одержали, і зараз йдуть переговори і в двосторонньому форматі, й сьогодні на засіданні ради ЄЕК обговорювалося це питання - про подальші зусилля з підготовки цього меморандуму. Але від цього питання не вирішується", - сказав заступник міністра.

Відповідаючи на питання, чи може меморандум бути підписано вже в травні на президентському рівні, О.Лихачов сказав, що "все можливо". "Але наразі, я вважаю, на це питання однозначно відповісти складно", - зазначив він.

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Мінфін залучив до держбюджету 3,2 млрд грн на ОВДП-аукціоні 23 квітня

Міністерство фінансів України у вівторок, 23 квітня, залучило до державного бюджету 3,2 млрд грн на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 300,697 млн. грн за двома задоволеними з 4 поданих заявками на придбання держпаперів з терміном обігу 329 днів і дохідністю 10%; 1589,802 млн грн за всіма трьома поданими заявкам на придбання 5-річних держпаперів із дохідністю 14,25%; 1313,485 млн грн за обома двома поданими заявками на придбання 7-річних держпаперів із дохідністю 14,30%.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у квітні 2013 року запланував і провів чотири аукціони з продажу ОВДП - 2, 9, 16 і 23 квітня, при цьому розміщення валютних держпаперів не планувалося.

Довідка УНІАН. Станом на 23 квітня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 213,595 млрд грн, водночас у власності НБУ перебувають держпапери на суму 125,871 млрд грн, у власності банків - 75,414 млрд грн, нерезидентів - 5,109 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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Янукович схвалив зміни до держбюджету, прийняті більшістю на Банковій

Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 176-VII «Про внесення змін до статті 6 Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня більшість Верховної Ради ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо державних гарантій). За це рішення проголосували 230 народних депутатів, які були присутні на засіданні ВР, що проходило у приміщенні парламентських комітетів на вулиці Банковій.

Законом вносяться зміни до пунктів 1 і 3 статті 6 Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Відповідно до закону, пунктом першим статті 6-ї встановлюється, що у 2013 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 50 млн грн за рішенням Кабінету міністрів України для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки для кредитування проектів інвестиційного характеру на об’єктах, що мають загальнодержавне значення.

У тому числі за такими можливими напрямами: за зобов’язаннями Державного агентства автомобільних доріг України; за зобов’язаннями ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку; за запозиченнями Державної іпотечної установи; за зобов’язаннями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України, які здійснюють реалізацію національних проектів.

А також для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі експортоорієнтованих і енергозберігаючих проектів; для реалізації проекту будівництва мостового переходу через річку Дніпро у Запоріжжі.

Умови надання державних гарантій встановлюються Кабміном.

Водночас Держагентство автомобільних доріг звільняється від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій.

Пунктом третім статті 6 визначається, що умови надання держгарантій встановлюється Кабміном. Головні розпорядники бюджетних коштів за рішенням уряду можуть звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за їх надання.

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З Exсelerate Energy підписано угоду про розміщення LNG-терміналу

Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами України і компанія Excelerate Energy 16 квітня у Х'юстоні підписали угоду про розміщення плавучого терміналу з приймання скрапленого газу (LNG-термінал) в акваторії порту «Южний» (Одеська обл.), повідомила прес-служба Держінветспроекту.

«Американська компанія Exсelerate Energy розпочинає підготовку інженерних робіт для розміщення морської платформи з приймання скрапленого газу на Чорноморському узбережжі України (в акваторії порту «Южний»). Це сталося завдяки підписаному 16 квітня договору між ДП «Національний проект «LNG-термінал» і компанією Excelerate Energy», - цитує прес-служба голову Держінвестпроекту Владислава Каськіва.

У прес-службі також відзначили, що морську платформу з приймання скрапленого газу в порту «Южний» буде встановлено вже наступного року.

За інформацією відомства, виконання передпроектних і вишукувальних робіт у рамках першої стадії проектування наземної частини українського LNG-терміналу забезпечить польський підрозділ міжнародної компанії ILF.

Крім того, юридична компанія Baker Botts надала юридичні висновки щодо можливості безперешкодного транспортування газу через протоки Босфор і Дарданелли.

Як повідомляв УНІАН, Владислав Каськів запевняє, що плавучу платформу для терміналу з приймання скрапленого газу (LNG-термінал) буде встановлено на Чорноморському узбережжі до кінця першого півріччя 2014 року.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має координувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу в об'ємі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня 2012 р. затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-термінал).

У листопаді 2012 року В.Каськів заявив, що плавучий завод буде орендовано у американської компанії Excelerаte Energy.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний «LNG-термінал» - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська обл.); наземний «LNG-термінал» - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний «LNG-термінал» у районі м. Очаків (Миколаївська обл.); наземний «LNG-термінал» у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська обл.); офшорний «LNG-термінал» в районі Одеси (у відкритому морі).

У квітні 2013 року президент України Віктор Янукович заявив, що Україна розглядає можливість будівництва «LNG-терміналу» в районі Босфорської протоки.

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Виконувачем обов'язків директора «Укренерго» призначили екс-голову «ЕКУ»

Виконувачем обов'язків директора Національної енергетичної компанії (НЕК) «Укренерго» призначено Петра Омеляновського, який раніше обіймав посаду президента НАК «Енергетична компанія України».

Таке рішення закріплено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19 квітня 2013 року і наказом "Укренерго" від 22 квітня 2013 року.

Анатолій Ходаковський, який із жовтня 2009 року обіймав посаду директора «Укренерго», переведений на посаду першого заступника директора з оперативно-технічного управління НЕК.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня подали у відставку заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Володимир Макуха і директор Національної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго" Анатолій Ходаковський.

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Робочу групу зі взаємодії з МС очолив Бойко замість Грищенка

Президент України Віктор Янукович своїм Розпорядженням № 149/2013-рп вніс зміни до Розпорядження Президента України від 6 червня 2011 року №190.

Відповідне розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, «на часткову зміну пунктів 2 і 3 Розпорядження Президента України від 6 червня 2011 року №190 «Про Робочу групу з питань розвитку взаємодії України з Митним союзом Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації», до складу Робочої групи з питань розвитку взаємодії України з Митним союзом Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації введено віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка. Його призначено керівником Робочої групи замість Костянтина Грищенка. До складу Робочої групи також введено міністра закордонних справ України Леоніда Кожару та заступника міністра охорони здоров'я України Олександра Толстанова.

Затверджено у складі Робочої групи Урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції Валерія П'ятницького. Зі складу Робочої групи виведено О.Аніщенка, К.Грищенка, П.Клімкіна, В.Сіденка.

УНІАН