ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 24 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» у публікації «Держава більше не хоче газової допомоги від Фірташа» пише: необачне прохання «Нафтогазу» до Дмитра Фірташа допомогти з поставками газу може обернутися для України новим позовом...

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Також «Дело» у публікації «Банк Національний кредит» планує поглинути кілька фінустанов» пише: ринок проблемних банківських активів є перспективним, вважає Андрій Оністрат. Його «Банк Національний кредит» збирається купувати і проблемні активи у банків, і банки цілком...

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Дивлячись на себе з боку», в якому пише: наприкінці травня Україна планує отримати статус спостерігача в Митному союзі. Це спростить захист інтересів національних виробників на ринках Росії, Білорусії і Казахстану, впевнені в українському уряді. І хоча статус спостерігача Україні, вочевидь, нададуть, російські чиновники як і раніше наполягають на повноцінній участі країни в економічному об'єднанні...

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Позаштатний «Кореспондент», у якому пише: Петро Порошенко продає частку в журналі «Кореспондент», сайті korrespondent.net і радіостанції «Наше радіо». Його партнер - медіагрупа United Media Holding - тепер буде єдиним власником цих активів. Враховуючи політичні амбіції Петра Порошенка, продавати медіаактиви зараз нелогічно. Тому народний депутат готується інвестувати в новий проект у сфері ЗМІ...

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«Сегодня» у публікації «У Києві запустять автобуси без бензину» пише: у столиці хочуть налагодити виробництво автобусів з електродвигунами - вони працюють без бензину, заряджаючись електроенергією. Створення спільного австрійсько-українського виробництва обіцяють організувати на базі «Київпастрансу»...

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Також «Сегодня» у публікації «Українцям все рідше вдається взяти квартиру в іпотеку» пише: українські банки за січень-лютий 2013 скоротили іпотечний портфель на 37% - до 61 млрд гривень ...

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Газпрому знову «не зовсім зрозуміло» пише:«Газпром» відмовився брати участь в «круглому столі» з питання управління українською ГТС, який заплановано на 3 травня в Брюсселі. Його поведінка від початку була прогнозована: російському монополісту цікаво "проковтнути" ГТС самотужки, а українська сторона має бути присутня як статист, вважає експерт...

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Автобрухт принесе в бюджет 440 млрд рублів» пише: самі утилізатори отримають субсидії в розмірі 416 млн рублів...

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«Ведомости» у публікації «Путін передумав обмежувати «золоті парашути» топ-менеджерів держкомпаній» пишуть: топ-менеджери держкомпаній можуть звільнятися спокійно - президент РФ вирішив не обмежувати розмір їхніх вихідних допомог...

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Також «Ведомости» у публікації «Колекційні вина з Бордо різко дешевшають» пишуть: виробники елітних вин з Бордо змушені знижувати свої ціни. Ринок виявився перегрітий, а в Китаї - основному покупцеві таких вин - економічні проблеми...

(УНІАН)