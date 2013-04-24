UMH group підтвердила придбання журналу «Кореспондент», сайту Korrespondent.net та проекту "Наше Радіо"

UMH group стає єдиним власником журналу «Кореспондент», сайту Korrespondent.net, проекту «Наше Радіо» та холдингу порталів «United Online Ventures»

Одна з найбільших медіакомпаній України UMH group, що належить Борису Ложкіну, ухвалила рішення про викуп часток партнера у спільних проектах «Наше Радіо» та КП Медіа. Про це йдеться в прес-релізі UMH group, переданому УНІАН.

Рішення про консолідацію прийнято в рамках наявних опціонних домовленостей. Після реалізації опціону UMH group стане єдиним власником проектів «Кореспондент», Korrespondent.net, «Наше Радіо» та холдингу порталів «United Online Ventures».

Нова структура власності, наголошується в релізі, дозволить UMH group провести істотну реструктуризацію і консолідацію активів, оптимізувати управлінські процеси з метою можливого виходу на IPO або взаємодії з приватними інвесторами.

Президент UMH group Борис Ложкін зазначив, що "повністю задоволений" підсумками партнерства з Петром Порошенком у цих проектах: і позиціями, які вдалося зайняти на ринку, і комерційними результатами.

У свою чергу Петро Порошенко зазначив, що «Сьогодні UMH group є унікальною медіа-структурою, яка не має аналогів на пострадянському просторі ні за структурою, ні за різноманітністю активів".

П.Порошенко також відзначив професіоналізм команди журналістського колективу "Кореспондента" на чолі з Віталієм Сичем, Юлією МакГаффі і Валентином Резніченком і побажав творчому колективу "подальшого збільшення аудиторії, а UMH group успішності в розвитку".

Довідка УНІАН. UMH group є динамічною мультимедійною групою, що працює у Східній Європі. В Україні управляє портфелем з понад 50 брендів з лідируючими позиціями на ринках Інтернету, радіо та преси. У Росії входить до десятки найбільших гравців видавничого ринку.

З травня 2008 року GDR компанії котируються на Франкфуртській фондовій біржі. У 42 офісах компанії в Росії і Україні працює близько 4000 співробітників.

У портфель компанії входять такі бренди як: Forbes, Vogue, Кореспондент, Фокус, Теленеделя, i.ua, bigmir.net, football.ua, Ретро FM, Наше радіо, Europa Plus, Авторадіо, Аргументи і Факти, Комсомольська правда та інші.