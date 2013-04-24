Азаров про опозицію: "Україні не потрібні такі претенденти на владу"

Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає, що опозиція, яка неконструктивно критикує уряд, не може претендувати на владу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів.

"Я сказав народним депутатам (під час розгляду питання відставки уряду - УНІАН), що конструктивна критика – абсолютно необхідний каталізатор для вдосконалення державної політики. І уряд, хоч би що було, готовий співпрацювати з тими, хто щиро турбується про майбутнє України. Але ж дискусія на рівні - «ви винні в тому, що взимку день коротший, ніж влітку» - не має ані сенсу, ні абсолютно нічого спільного з пошуком успішних шляхів розвитку країни. Я сподівався, що предметом дискусії стане детальний аналіз програми активізації економіки України, розробленої урядом. Але, як виявилося, практична робота опозицію не цікавить. Не здатні вони на фаховий прагматичний аналіз і співпрацю. Навпаки, вони наочно продемонстрували суспільству, що зацікавлені лише в дестабілізації ситуації. А відповідати ні за минулі свої рішення, ні за майбутні дії не хочуть. Україні не потрібні такі претенденти на владу", - сказав М.Азаров.

Він ще раз подякував конструктивній частині Верховної Ради України за підтримку уряду і за ділову критику. Водночас глава уряду наголосив, що питання вдосконалення персональної роботи членів уряду, керівників центральних органів державної влади з депутатським корпусом, комітетами і фракціями виділено в окремий напрямок діяльності, і пообіцяв жорстко контролювати таку взаємодію.

"Переконаний, що ця робота дасть позитивний результат. Тому що вона в інтересах країни. Не може розвиватися країна, в якій Президент, уряд і парламент блокують роботу один одного. Таке ми вже бачили в недавній історії. До речі, і щирі друзі України однозначно наполягають на тому, що між виборами опозиція повинна конструктивно працювати в парламенті, а не на вулицях. Буквально на днях в розмові зі мною це говорили і Президент Кваснєвський, і виконувач обов’язків президента Парламентської асамблеї ОБСЄ пан Гроссрук та інші європейські політики. Давайте разом прислухаємося до дружніх наполягань досвідчених політиків з тих країн, до сім’ї яких прямує Україна", - підкреслив М.Азаров.