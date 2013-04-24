Мунтіян: Україна направила до МС проект меморандуму про надання їй статусу спостерігача

Україна направила країнам Митного союзу проект меморандуму про надання їй статусу спостерігача, сказав Урядовий уповноважений з питань співробітництва з РФ, країнами СНД і ЄврАзЕС Валерій Мунтіян газеті «Коммерсантъ-Украина».

Він зазначив, що проект відповідного меморандуму Україна направила членам Митного союзу ще минулого тижня. "У меморандумі два ключові пункти: про статус України як спостерігача в Митному союзі, а також про участь нашого представника в усіх засіданнях комісій МС", - пояснив він.

За словами В.Мунтіяна, остаточне рішення ще не ухвалене, але "українську редакцію меморандуму було взято за основу, і зараз вона знаходиться в роботі". "Ми розраховуємо, що таке рішення (схвалення заявки) буде прийняте 29 травня на засіданні глав держав-членів МС. Проте для цього проект меморандуму повинен пройти обговорення в урядах країн-членів цього союзу, потім його передадуть нам, і у разі нашої згоди з внесеними до нього правками він буде представлений на розгляд Євразійської економічної комісії", - уточнив чиновник.

В українському уряді розраховують, що участь країни в роботі органів Митного союзу дасть змогу уникнути ухвалення рішень, що завдають шкоди національним інтересам. "Зараз ми дізнаємося про рішення МС лише після ухвалення і не можемо їх коригувати. Участь в обговоренні дає таку можливість. Як мінімум ми зможемо наперед підготуватися до змін", - пояснив В.Мунтіян. За його словами, до таких рішень належить і зміна технічних регламентів, і перегляд експортних квот, і питання торговельних розслідувань, що проводяться комісією. В.Мунтіян нагадав, що країна має статус спостерігача в ЄврАзЕс, але ця структура припиняє своє існування з січня 2015 року унаслідок поглиблення інтеграції в рамках Митного союзу. "Ми не повинні втратити контроль над процесами на цій території", - пояснив він дії Києва.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна домовилася з Митним союзом про статус спостерігача в цій організації.

"На мій погляд, вже рішення ухвалене, і йдеться про технічні формулювання", - сказав М.Азаров.

Водночас заступник голови Міністерства економічного розвитку Російської Федерації Олексій Ліхачов заявив, що питання про статус України в Митному союзі ще не вирішене.