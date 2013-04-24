Анонс на 25 квітня

* Відбудеться виїзний прес-клуб Київводоканалу на тему: «Насосна станція Роса-300 - геніальне технічне рішення проблеми питної води столиці після аварії на ЧАЕС». Учасники: директор Дніпровської водопровідної станції ВАТ «АК «Київводоканал» Анатолій Фурса та радник голови правління з питань інформаційної політики ВАТ «АК «Київводоканал» Вікторія Яковлєва. Організовано транспорт від головного офісу ВАТ «АК «Київводоканал».

* Круглий стіл на тему: «Коли кожна українська сім'я зможе дозволити собі власну квартиру?». Організатор - Інститут Горшеніна. Запитання: Доступне житло: міф чи реальність? Хто може дозволити собі купити житло в Україні? Чи буде розвиватися держпрограма «Доступне житло»? Скільки коштуватиме квадратний метр житла у столиці та інших містах України найближчими роками? Чи можлива в Україні іпотека без «непідйомних» відсотків, існуючих сьогодні? Хто винен у захмарних цінах на житло: забудовники, бюрократи-корупціонери або банки? Яка реальна собівартість житла в Києві та Україні? Учасники: Геннадій Зубко, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики; Олександр Сугоняко, президент АУБ; Ірина Матіяш, начальник відділу супроводу державних програм ПАТ ХК «Київміськбуд»; Ростислав Кравець, адвокат, старший партнер АК «Кравець і партнери»; Олександр Рубанов, президент Спілки фахівців з нерухомості України; Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру. Модератор - Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна.

* Круглий стіл на тему: "Рішення господарськими судами спорів, пов'язаних зі страхуванням і довірчими операціями". Організатори: Вищий господарський суд України та проект ЮРЛИГА компанії "ЛІГА: ЗАКОН". Учасники: Олександр Кот, суддя; Євген Першиков, суддя; Ніна Кочерова, суддя ВГСУ; Ольга Кролевець, суддя ВГСУ; Ольга Попікова, суддя ВГСУ; Григорій Мачульський, суддя ВГСУ.

* Круглий стіл на тему: «Економічна безпека України: формування концепції сталого розвитку». Організатор - Міжнародний Фонд Блейзера. Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Василь Юрчишин, директор економічних програм, Центр Разумкова; Ярослав Жаліло, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України; Валентин Землянський, незалежний експерт з питань енергетики; Володимир Фесенко, директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

* Круглий стіл на тему: «Субсидії та пільги: чи отримають їх жителі об'єднань співвласників багатоквартирних будинків?». Учасники: Віра Радченко, заступник директора департаменту житлової політики міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних програм громадської мережі ОПОРА; Вікторія Погорєлова, голова ОСББ «Мотор», член національної ради ОСББ при КМУ; Людмила Шанц, голова правління ГО «Об'єднання житлово-будівельних кооперативів співвласників багатоквартирних будинків «Вікторія»; Катерина Чижик, голова асоціації ОСББ та ЖБК Дніпропетровської області «Наш дім».

* 14-30 - в УНІАН відбудеться презентація Міжнародного форуму інвестицій та інновацій в Україні. Формат заходу Business VIP. Ініціатори форуму: Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні та голова КМДА Олександр Попов. Партнери заходу: Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, ICC Ukraine, ACC in Ukraine, «Advanter Group», «Fairmont Grand Hotel», SI BIS, НЦ «Мала академія наук України». Форум проводиться з метою створення платформи для налагодження зв'язків між українською та європейською бізнес-середовищем і підвищення інвестиційної привабливості України. Детальна інформація про дату, час і місце проведення форуму, країнах та компаніях, які братимуть участь у Форумі, а також детальна програма проведення будуть повідомлені учасниками прес-конференції. Під час прес-конференції проводитиметься акредитація на форум (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). www.inforum.com.ua і www.eeig.com.ua. Потрібна акредитація. Телефони: +380979919122, +380639917615, +044 2001040.

* Прес-конференція на тему: «Як розпізнати справжню органічну продукцію», присвячена питанням розвитку ринку органічної продукції та ідентифікації оригінальних органічних продуктів. Буде представлений новий IT-проект "Територія Успіху". Учасники: Олексій Соломко, керівник напрямку органічних продуктів "Фабрики бакалійних продуктів", ТМ Жменька, Олег Жуковський, директор компанії "Етнопродукт", Андрій Олефіренко, директор компанії "Organic Original", ТМ Екород, директор органу сертифікації органічного виробництва "Органік Стандарт" Сергій Галашевський; представник проекту "Територія Успіху", керівник департаменту розвитку проектів компанії "Старфіш Купон" Ярослав Зав'ялов.

* У Представництві ЄС в Україні відбудеться прес-конференція чотирьох міністрів закордонних справ: Польщі, Нідерландів, Литви та Данії.

* У Києві відбудеться відкриття цілодобового супермаркету BILLA на «Майдані Незалежності». На території загальною площею близько 1000 кв. м буде представлений широкий асортимент товарів. У новому супермаркеті передбачені найрізноманітніші відділи: соки фреші, «кава з собою», куточок суші, куточок з млинцями. У день відкриття покупців чекають приємні подарунки, ігри для дітей, безпрограшна лотерея «Колесо фортуни», а також з 14.00 щогодини проводитимуться розіграші побутової техніки, серед якої чайники, блендери, кавоварки, м'ясорубки і кухонні комбайни.

* Перший Всеукраїнський аграрний форум у Харкові. Учасники: 600 керівників сільгосппідприємств різних форм власності, фермерських та одноосібних господарств, галузевих об'єднань АПК. Також запрошені представники ВРУ, Кабміну, Держземагентства та Мінагрополітики.

* У м. Чернівці в приміщенні Національного університету ім.Ю.Федьковича відбудеться семінар-нарада органів Антимонопольного комітету України під керівництвом голови Комітету Василя Цушка. Будуть представлені результати роботи та пріоритетні напрямки діяльності системи органів Антимонопольного комітету на соціально важливих ринках, а також шляхи вирішення основних проблем, що негативно впливають на розвиток конкуренції. Учасники: голова ОДА Михайло Папієв, голова облради Михайло Гайничеру, голови обласних територіальних відділень Комітету, керівники управлінь ОДА та ін.

* 25-27 квітня у Дніпропетровській області відбудеться конференція Асамблеї європейських регіонів. Уряд України представлятимуть: віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул та міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник. У роботі конференції Асамблеї європейських регіонів візьмуть участь близько 200 делегатів: депутати Європарламенту, дипломатичних установ, представники регіонів країн ЄС, керівники регіонів України та представники інших країн-учасників Східного партнерства ЄС.

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