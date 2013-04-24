ТОП-10 (24 квітня)

Частка іноземного капіталу в банківській системі України скоротилася до 38%

Прострочена заборгованість за кредитами банків зросла на 5%

Україна має намір до серпня підписати УРП з консорціумом компаній на чолі з ExxonMobil

Модернізувати Мінекономрозвитку будуть «ERNST & YOUNG» та «PWC Україна»

Польща просить Україну відмовитися від заборони на імпорт коксу

"Газпром" продовжує хвилюватися щодо поставок газу до України з Європи

Мінагропрод і зернотрейдери домовилися про відновлення експорту пшениці

Мінсоцполітики розробило два варіанти перегляду споживчого кошика

Кабмін затвердив порядок роботи місцевих комісій із попередження масових звільнень

Держборг України зріс до 67,4 млрд дол.

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Частка іноземного капіталу в банківській системі України скоротилася до 38%

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (в статутному капіталі банків - УНІАН) скоротилася до 38,3% (на 1 квітня 2013 року) з 39,5% (на 1 січня 2013 року). Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, за 2012 рік кількість банків з іноземним капіталом не змінилася, і на кінець року становила 53 банки зі 177 зареєстрованих. Також не змінилася кількість банків із 100% іноземним капіталом – 22.

У повідомленні зазначається, що сукупний зареєстрований статутний капітал банків країни у першому кварталі ц.р. знизився на 0,08% – до 175,061 млрд грн, регулятивний капітал зріс на 2,01% – до 182,505 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі в 2012 році скоротилася з 41,9% на 1 січня 2012 року до 39,5% на 1 січня 2013 року.

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Прострочена заборгованість за кредитами банків зросла на 5%

Обсяг простроченої заборгованості по кредитах українських банків у першому кварталі 2013 року зріс на 5,23%, або 3,79 млрд грн - до 76,31 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, частка простроченої заборгованості у загальному обсязі наданих банками кредитів у першому кварталі п.р. зросла на 0,43 п.п. - до 9,32%. Банки наростили обсяг наданих кредитів на 0,39%, або 3,18 млрд грн - до 818,50 млрд грн. Зростання обсягів наданих банками кредитів відбулося, в основному, за рахунок зростання кредитування суб'єктів господарювання на 1,7%, або 10,38 млрд грн - до 619,58 млрд грн, при цьому обсяги кредитування фізичних осіб зросли на 0,01%, до 161,79 млрд грн. У першому кварталі п.р. банки знизили обсяги довгострокових кредитів на 1,33%, або 5,25 млрд грн - до 388,99 млрд грн.

Також повідомляється, що в першому кварталі 2013 р. банки збільшили вкладення в цінні папери на 28,39%, або 27,35 млрд грн - до 123,69 млрд грн. Обсяги резервів під активні операції скоротилися на 1,37%, або 1,93 млрд грн - до 139,39 млрд грн. Зобов'язання банків зросли на 1,39%, або 13,32 млрд грн - до 971,19 млрд грн, зокрема кошти юридичних осіб зросли на 1,96%, або 3,98 млрд грн - до 206,53 млрд грн (з них строкові - 90,1 млрд грн), кошти фізичних осіб - на 5,63%, або 20,51 млрд грн - до 384,51 млрд грн (з них строкові - 305,39 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, обсяг простроченої заборгованості по кредитах українських банків у 2012 році скоротився на 8,5% - до 72,52 млрд грн, частка простроченої заборгованості у загальному обсязі наданих банками кредитів - на 0,71 п.п., до 8,89%, обсяг наданих кредитів - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.

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Україна має намір до серпня підписати УРП з консорціумом компаній на чолі з ExxonMobil

Україна сподівається до серпня підписати угоду про розділ продукції з видобування вуглеводнів на шельфі Чорного моря з консорціумом компаній на чолі з ExxonMobil.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр екології і природних ресурсів Олег Проскуряков.

«Найближчим часом, до серпня, ми ці договори підпишемо», - сказав міністр.

Також він зазначив, що зараз приділяється особлива увага якості підготовки угоди.

«Питання навіть не в термінах, а в якості підготовки цього документа. Коли ми будемо упевнені, що максимально захищені права України, як юридично, так і фінансово-економічно, ми вийдемо на підписання», - сказав О.Проскуряков.

Як раніше повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобування вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

Наприкінці січня 2013 року міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що Україна в 2013 році планує стати лідером серед країн, що ведуть видобування газу в басейні Чорного моря.

Великий український видобувач газу - «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) у 2012 році видобув на шельфі Чорного і Азовського морів 1,174 млрд куб. м природного газу, що на 11,2%, або 118 млн куб. м більше, ніж у 2011 році.

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Модернізувати Мінекономрозвитку будуть «ERNST & YOUNG» та «PWC Україна»

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов ініціював масштабний проект з модернізації міністерства за участю компаній «ERNST & YOUNG» та PricewaterhouseCoopers з метою перетворення його у потужний центр формування та реалізації економічної політики.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЕРТ.

Перспективу співпраці в рамках започаткування проекту з модернізації міністерства І.Прасолов обговорив з представниками компаній «ERNST & YOUNG» та PricewaterhouseCoopers («PwC Україна»)

«У нас є власні напрацювання, а у вас - великий досвід роботи та розуміння українського ринку. Проаналізувавши нашу діяльність і застосувавши передовий світовий досвід, ми хочемо побудувати ефективне міністерство, обравши найбільш оптимальний варіант управління економікою саме в Україні», - зазначив І.Прасолов.

У рамках роботи над проектом з модернізації Мінекономрозвитку, зазначають у прес-службі МЕРТ, у січні 2013 року було розроблено Концепцію реформування Міністерства, де визначено цілі, напрями та етапи реформування відомства. У лютому-березні було проведено перший етап відбору міжнародних консалтингових компаній.

«Ми готові повністю вас підтримувати, бо для нас це не тільки цікаве завдання зробити консультаційний проект, ми знаємо, що ви робите і хочемо, щоб у вас все вийшло, щоб бізнесу - і українському, і світовому - комфортно працювалося в Україні», - сказав представник «ERNST & YOUNG» Артем Козловський.

У рамках другого етапу відбору Міністром було запропоновано «ERNST & YOUNG» та PricewaterhouseCoopers («PwC Україна») підготувати пропозиції стосовно орієнтовного графіку робіт та організаційного забезпечення реалізації проекту з модернізації міністерства.

«Нам потрібно дуже швидко визначитися і приймати рішення в максимально стислі терміни, з тим, щоб вже після травневих свят розпочати роботу», - підкреслив І.Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, І.Прасолов 16 квітня повідомив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України веде відбір декількох консалтингових компаній, що мають досвід у державному управлінні, з метою провести реорганізацію міністерства і зробити його одним з кращих міністерств економічного розвитку у світі.

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Польща просить Україну відмовитися від заборони на імпорт коксу

Варшава. Польща просить Україну відмовитися від заборони на імпорт коксу до країни, заявляючи, що таке рішення може суперечити міжнародним зобов'язанням української влади і нашкодить польсько-українському економічному співробітництву.

Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства економіки Польщі, відповідний лист направив заступник голови польського уряду Януш Пехочинськй віце-прем'єр-міністру України Юрієві Бойку 11 квітня.

Польське міністерство зазначило, що оголошене українським Кабінетом Міністрів 5 квітня рішення про заборону імпорту коксу, яке набуде чинності з 27 квітня, може порушувати норми низки підписаних Україною міжнародних договорів.

"Це рішення викликає у нас сумніви, наскільки воно відповідає правилам Світової організації торгівлі (СОТ), договору про партнерство і співробітництво Євросоюзу з Україною і наскільки відповідає енергетичній карті", - зазначили в міністерстві, відповідаючи на запит агентства.

Мінекономіки повідомило, що минулого року польські компанії поставили до України коксу чотирьох видів, які потрапляють під заборону, на суму близько 94 млн євро.

Водночас, за даними польської сторони, більшу частину поставок реалізували компанії в рамках однієї корпорації.

"Рішення української влади ламає інвестиційну модель наших інвесторів і ставить під питання економічну доцільність їх функціонування. Це може вплинути на ситуацію польських та українських компаній і створювати загрозу для існуючих робочих місць", - зазначили в міністерстві.

"Такого роду дії не сприяють посиленню довіри до українського ринку", - зазначили в Мінекономіки Польщі.

У міністерстві також повідомили, що віце-прем'єр Польщі розраховує на позитивне вирішення цього питання українською владою, але досі не отримав відповіді на свого листа.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня ц.р. український уряд оприлюднив ухвалену в березні постанову, якою вводяться квоти на поставку коксівного вугілля на цей рік в обсязі 10,2 млн тон, а також заборону на імпорт коксу, напівкоксу і вугілля роторного.

Довідка УНІАН. За даними польської статистики, в 2012 році товарооборот між Польщею та Україною зріс майже на 10% до 7,8 млрд дол. Водночас польські експортери поставили на український ринок товарів на суму 5,3 млрд дол., що дозволило Україні увійти до 10-ки найбільших для Польщі ринків збуту (8-е місце).

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"Газпром" продовжує хвилюватися щодо поставок газу до України з Європи

Російський газовий монополіст «Газпром» упевнений, що серйозні європейські компанії не братимуть участі в «сумнівних» операціях з реверсних поставок газу до України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив журналістам офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

«Фізичний реверс з Європи на Україну просто неможливий - немає окремого газопроводу. Тому мова може йти лише про якісь «паперові» непрозорі операції, із законністю яких треба розбиратися. Якщо для віртуального «реверсу» використовується наш транзитний газ - це пряме порушення, за яке доведеться відповісти. Такі речі перевіряються і їх можна довести - у нас вже є досвід залучення незалежних моніторингових компаній для контролю за операціями з нашим газом в Україні», - сказав С.Купріянов, відповідаючи на запитання журналістів про реверсні поставки газу до України з Європи.

«Ми упевнені, що серйозні європейські компанії не братимуть участі в сумнівних газових операціях з Україною, в яких використовується газпромівський газ, який «Нафтогазу» не належить», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Угорщина обговорюють можливість транспортування до України газу з Європи в обсязі до 10 млрд кубометрів. 28 березня під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.Глава "Газпрому" Олексій Міллер обвинуватив Україну у використанні "шахрайської схеми" для купівлі газу з Європи, зазначивши, що паливо, яке купується у європейських компаній, - російське.

3 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що вважає безпідставним неспокій «Газпрому», глава якого назвав поставки газу за реверсною схемою з Європи до України «шахрайством».

До того ж Е.Ставицький зазначив, що до України немає жодних претензій щодо транзиту газу.

Водночас відповідаючи на уточнююче запитання, він наголосив, що не коментує заяви про «різного роду інсинуації про законність» газового реверсу.

Раніше Україна заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд кубометрів газу і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

Довідка УНІАН. Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року, але реально куплені з того часу обсяги, які поставляються через Польщу, порівняно з потребами країни залишаються невеликими - близько 100 млн. кубометрів у листопаді-січні.

Торік Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд з яких купила у Росії, від якої добивається зниження ціни палива, вважаючи її завищеною.

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Мінагропрод і зернотрейдери домовилися про відновлення експорту пшениці

Міністерство аграрної політики України і зернотрейдери домовилися про відновлення експорту пшениці в поточному маркетинговому році, причому обсяг експорту може становити до 0,5 млн тонн.

Про це УНІАН повідомив директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Віталій Саблук.

«Ми останні два роки ніяких лімітів на експорт не вводили, і зернотрейдери не провокували нас на те, щоб ми вводили якісь заборонні дії. Усі контракти виконано», - зазначив В.Саблук.

За його словами, обсяг експорту в 0,5 млн тонн - вельми оптимістична цифра. «Це дуже оптимістично, якщо по засіках назбирають - з елеваторів, у населення. Найбільш ймовірний обсяг експорту - 0,2-0,4 млн тонн», - сказав чиновник.

До того ж він зазначив, експорт уже почався. «Сьогодні і вчора вже виходили на завантаження», - сказав В.Саблук. Він також додав, що рішення про відновлення експорту багато в чому продиктовано оцінкою стану озимих та наявністю запасів в Аграрному фонді. «Головне тепер, щоб не сталося розриву контрактів з пекарями, які мають угоди з конкретними власниками зерна», - зазначив В.Саблук.

Генеральний директор Української аграрної конфедерації Сергій Стоянов висловив УНІАН думку, що відновлення експорту в повному обсязі особливого ажіотажу на ринку не викличе, тому що трейдери не можуть запропонувати переробникам достатню ціну, адже ціни на пшеницю на внутрішньому ринку перевищують світові.

«Це не викличе якогось великого торгового буму, тому що внутрішні ціни на сьогодні високі. Переробники в Україні платять на 250-300 грн більше, ніж сьогодні можуть запропонувати трейдери. Це корок, який закриватиме внутрішній український ринок», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк заявив, що рішення про додатковий експорт пшениці з України, яке було відкладено у зв'язку зі складними погодними умовами і необхідністю підрахунку зернового балансу, можуть прийняти вже цього тижня.

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Мінсоцполітики розробило два варіанти перегляду споживчого кошика

Міністерство соціальної політики України розробило і запропонувало для розгляду федераціям профспілок і роботодавців два варіанти моделі перегляду споживчого кошика.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр соцполітики Наталія Королевська журналістам на брифінгу.

"Ми сьогодні розглядаємо дві моделі. Йде обговорення з профспілками і роботодавцями", - сказала вона, відповідаючи на запитання УНІАН.

Н.Королевська уточнила, що один варіант полягає в коригуванні існуючої моделі, інший – у переході на європейський варіант, за яким кошик формується виключно з продуктового набору.

"Другий – європейський підхід, коли в кошик закладається виключно продуктовий набір і далі до нього застосовується коефіцієнт. Ми не рахуємо, скільки потрібно черевичків, суконь, пральних машин і на скільки років вони розраховані. Дається споживчий набір за продуктовою групою і враховується коефіцієнт, який може собі дозволити бюджет для забезпечення себе непродовольчою групою", - зазначила Н.Королевська.

До того ж вона наголосила, що перспективнішим є саме другий, європейський варіант моделі.

Як повідомляв УНІАН, склад споживчого кошика в Україні не змінювався 12 років.

У січні Н.Королевська повідомила, що Міністерство соціальної політики готує пропозиції про перегляд споживчого кошика.

У березні Н.Королевська обіцяла презентувати модель методології розрахунку споживчого кошика в квітні.

Довідка УНІАН. Споживчий кошик - мінімальний набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, необхідних для життя людині. Споживчий кошик використовується для розрахунку прожиткового мінімуму.

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Кабмін затвердив порядок роботи місцевих комісій із попередження масових звільнень

Кабінет Міністрів України затвердив порядок формування та функціонування комісій з питань попередження масового звільнення працівників у регіонах. Відповідну постанову уряду №305 опубліковано на сайті Кабміну. Згідно з постановою, комісії формуються місцевими адміністраціями, а основою їх діяльності буде аналіз ситуації, який надають територіальні органи Державної служби зайнятості, що відповідають за виконання положення Закону України «Про зайнятість населення» і ведуть збір і опрацювання даних про можливі звільнення працівників та їх причини.

Комісії зі свого боку на основі наявних даних повинні розробити комплекс заходів, спрямованих на скорочення кількості звільнених і пошук місць для подальшого працевлаштування працівників, яких звільняють. Крім того, комісія оцінює ефективність дій самого роботодавця й має право рекомендувати йому і владі шляхи вирішення ситуації – аж до надання фінансовій допомоги, відстрочення обов'язкових платежів із метою вивільнення коштів, а також можливого перепрофілювання виробництва з метою покращення фінансових показників господарської діяльності.

«Склад комісій формують представники місцевих органів влади, Служби зайнятості, Пенсійного фонду, а також представники профспілок, громадських організацій, підприємств і організацій незалежно від форми власності (за бажанням)», - йдеться в постанові.

Засідання комісій проводяться по мірі необхідності.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні в березні порівняно з лютим знизився на 0,1% - до 2%. Кількість зареєстрованих безробітних у березні скоротилася на 17,5 тис. осіб і становила 571,6 тис. осіб проти 589,1 тис. у лютому.

У географічному розрізі кількість безробітних серед міського населення становила 325,4 тис. осіб, серед сільського - 246,2 тис. осіб.

Середнє навантаження на одне робоче місце в березні становило 8 осіб, тоді як у лютому цей показник становив 10 осіб на місце.

Рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці за підсумками 2012 року становив 8,1% до загальної кількості працездатного населення країни. При цьому Міжнародний валютний фонд прогнозує безробіття в Україні за підсумками 2013 року на рівні 8,2%.

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Держборг України зріс до 67,4 млрд дол.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за березень 2013 зросла на 1,3%, з початку року - на 4,5% - до 67,416 млрд дол. США, повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

У гривневому еквіваленті борг у березні збільшився також на 1,3%, або на 6,926 млрд грн, - до 538,852 млрд грн.

Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) в березні ц.р. скоротився на 0,6% - до до 37,902 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) - зріс на 3,9%, до 29,512 млрд дол.

Прямий держборг України в березні зріс на 1,7% - до 53,351 млрд дол., при цьому зовнішній держборг знизився на 0,7% - до 26,267 млрд дол., внутрішній - зріс на 4,2%, до 27,085 млрд дол..

Сума гарантованого державою боргу України в березні зменшилася на 0,3% - до 14,064 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг склав 11,636 млрд дол., гарантований внутрішній – 2,428 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України в 2012 році виріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд долл.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за лютий 2013 зросла на 0,8%, з початку року - на 3,2% - до 66,549 млрд долл. США.

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