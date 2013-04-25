ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 25 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» в публікації «Ділові підсумки дня: Порошенко продав «Кореспондент», а уряд незадоволений Фірташем» подає аналіз основних економічних подій за 24 квітня...

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Також «Дело» в публікації «Здешевлення іпотеки не очікується - експерти» пише: низькі доходи громадян, стан економіки країни, відсутність загальної консолідованої політики держави та учасників ринку не дозволяють розраховувати на пожвавлення іпотеки...

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Газпром» переходить межі», в якому пише: в «Газпромі» офіційно оголосили про початок розслідування реекспорту газу з Європи до України...

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Ощадбанк вимагає стабільності», в якому пише: Ощадбанк використовує нестандартні способи збільшення прибутку. Він вирішив стягувати неустойку з підприємств, залучених у рамках зарплатних проектів, у разі зниження ними обсягу фонду заробітної плати. Поки подібні угоди підписали лише деякі установи Запоріжжя. В Ощадбанку стверджують, що не планують активно використовувати подібну практику. Банкіри вважають анахронізмом спробу нараховувати штрафи за зниження зарплат в умовах високої конкуренції за таких корпоративних клієнтів...

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«Сегодня» у публікації «З українських доріг вирішили прибрати всіх ДАІшників» пише: їх замінять так звані «автоматизовані системи контролю безпеки на дорогах»...

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Також «Сегодня» у публікації «Список мільйонерів. Скільки заробили наші міністри» пише: як виявилося, п'ять голів відомств живуть тільки на одну зарплату, а ще у двох навіть немає власного житла...

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Реформа ринку таксі: гра в "шашечки" на великі гроші» пише: держава знову взялася за перевезення таксомоторів - Мінінфраструктури розробило відповідний законопроект. Реформа галузі очікувана і вигідна для всіх, але вже багато років вона гальмується. Чи вдасться цього разу «заарканити» тисячі нелегальних кінських сил?.. Поки зрозуміло тільки одне - будь-які зміни посилюють правила гри на ринку...

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Міноборони, ФСБ і СЗР стежитимуть за російським кефіром» пише: запровадити особливий порядок спостереження за інвесторами кисломолочної галузі запропонував уряду Росспоживнагляд...

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«Ведомости» у публікації «ВТБ згортає бізнес на Кіпрі» пишуть: значна частина кредитного портфеля «дочки» банку - Russian Commercial Bank може бути передана іншим банкам групи...

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Також «Ведомости» в публікації «Росія розмістить боєголовки прямо на рейках» пишуть: у РФ почалася розробка бойового залізничного ракетного комплексу (БЗРК) нового покоління з міжконтинентальними балістичними ракетами...

(УНІАН)