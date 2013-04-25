Бойко обговорив з прем'єром Казахстану питання «подальшої інтеграції України до Митного союзу»

Віце-прем’єр-міністр України Юрій Бойко обговорив з керівництвом уряду Казахстану питання поглиблення співпраці України з Митним союзом.

Як повідомляє Урядовий портал, у рамках робочої поїздки до Астани 24 квітня Ю.Бойко провів зустріч із прем’єр-міністром Республіки Казахстан Сериком Ахметовим та заступником прем’єр-міністра Республіки Казахстан Кайратом Келимбетовим.

Сторони обговорили низку питань поглиблення співробітництва України із країнами-учасницями Митного союзу.

Зокрема обговорювалися питання розвитку взаємовигідних відносин та «подальшої інтеграції України до Митного союзу», набуття Україною статусу спостерігача, нарощування обсягів обігу товарів та послуг між Україною та країнами-членами Митного союзу.

Сторони також обговорили можливість та умови приєднання України до ряду конкретних угод у рамках договірно-правової бази Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна домовилася з Митним союзом про статус спостерігача в цій організації.

"На мій погляд, вже рішення ухвалене, і йдеться про технічні формулювання", - сказав М.Азаров.

Водночас заступник голови Міністерства економічного розвитку Російської Федерації Олексій Ліхачов заявив, що питання про статус України в Митному союзі ще не вирішено.

24 квітня в коментарі газеті «Коммерсантъ-Украина» урядовий уповноважений з питань співробітництва з РФ, країнами СНД і ЄврАзЕС Валерій Мунтіян повідомив, що Україна ще минулого тижня направила країнам Митного союзу проект меморандуму про надання їй статусу спостерігача.

"У меморандумі два ключові пункти: про статус України як спостерігача в Митному союзі, а також про участь нашого представника в усіх засіданнях комісій МС", - пояснив він.

За словами В.Мунтіяна, остаточне рішення ще не ухвалене, але "українську редакцію меморандуму було взято за основу, і зараз вона знаходиться в роботі".

"Ми розраховуємо, що таке рішення (схвалення заявки) приймуть 29 травня на засіданні глав держав-членів МС. Проте для цього проект меморандуму повинен пройти обговорення в урядах країн-членів цього союзу, потім його передадуть нам, і, у разі нашої згоди з внесеними до нього правками, він буде представлений на розгляд Євразійської економічної комісії", - уточнив чиновник.