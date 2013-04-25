Президент звільнив Мормуля з посади заступника міністра екології та природних ресурсів
18:03, 25 квітня 2013Різне
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Президент України Віктор Янукович звільнив Дмитра Мормуля з посади заступника міністра екології та природних ресурсів України - керівника апарату.
Текст указу від 25 квітня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своїм розпорядженнями №254-р призначив Д.Мормуля заступником голови правління НАК «Нафтогаз України».
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